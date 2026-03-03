Công nghệ số
Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Hải Thủy

Hải Thủy

20:35 | 03/03/2026
Ngân hàng đầu tư UBS của Thụy Sĩ vừa công bố báo cáo phân tích chỉ ra MiniMax, cái tên còn khá xa lạ với nhiều người dùng toàn cầu đang được định giá cao hơn DeepSeek về tiềm năng kiếm tiền.
Trung Quốc tung 5 mô hình AI mới: UBS đánh giá cao MiniMax, vượt mặt DeepSeek?
Hãy quên DeepSeek đi. Trung Quốc đã cho ra mắt 5 mô hình AI mới và UBS thích mô hình này hơn.

Ngân hàng đầu tư UBS của Thụy Sĩ vừa công bố báo cáo phân tích chỉ ra MiniMax – cái tên còn khá xa lạ với nhiều người dùng toàn cầu - đang được định giá cao hơn DeepSeek về tiềm năng kiếm tiền, ngay thời điểm làn sóng AI Trung Quốc bước vào vòng xoáy cạnh tranh mới với năm sản phẩm được công bố gần như đồng loạt.

Năm gương mặt mới trên bàn cờ

Cuộc đua lần này không do một cái tên dẫn đầu mà là sự xuất hiện cùng lúc của năm tập đoàn với chiến lược riêng biệt.

Alibaba nâng cấp dòng Qwen lên phiên bản 2.5, tích hợp sâu vào hạ tầng AliCloud và hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp thương mại điện tử.

Baidu trình làng Ernie 4.5 với trọng tâm là AI tìm kiếm và tự động hóa nội dung.

Tencent đẩy phiên bản nâng cấp của Hunyuan theo hướng khai thác lợi thế hệ sinh thái WeChat trong game, mạng xã hội và tài chính.

Ở phía startup, Zhipu AI ra mắt thế hệ GLM mới với khả năng suy luận nâng cao và hướng mã nguồn mở, nhận được hậu thuẫn từ nhiều quỹ nhà nước. Và cuối cùng là MiniMax với dòng M-series – cái tên UBS chọn để đặt cược.

Vì sao MiniMax lại được chú ý hơn DeepSeek?

DeepSeek từng gây chấn động thị trường toàn cầu đầu năm 2025 khi chứng minh rằng AI hiệu suất cao không nhất thiết phải tốn chi phí huấn luyện khổng lồ. Tuy nhiên, UBS lập luận rằng thị trường đang dịch chuyển trọng tâm đánh giá: từ "mô hình mạnh nhất về kỹ thuật" sang "mô hình tạo ra dòng tiền bền vững nhất".

MiniMax được UBS đánh giá cao vì ba yếu tố cụ thể.

Thứ nhất, chiến lược thương mại hóa được xây dựng rõ ràng từ sớm thay vì chạy theo benchmark. Thứ hai, khả năng mở rộng quốc tế được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với các đối thủ trong nước. Thứ ba, sản phẩm đa phương thức, kết hợp văn bản, hình ảnh và giọng nói của MiniMax sẵn sàng tích hợp vào ứng dụng tiêu dùng mà không cần quá nhiều tùy chỉnh từ phía doanh nghiệp đối tác.

Điều này không có nghĩa DeepSeek đã mất vị thế. Startup này vẫn là biểu tượng cho khả năng làm chủ công nghệ lõi của Trung Quốc với nguồn lực hạn chế hơn phương Tây. Nhưng trong chu kỳ kinh doanh hiện tại, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi ai sẽ ký được hợp đồng doanh nghiệp trong 12 tháng tới.

Chiến lược đa trụ cột giữa vòng vây chip

Việc năm tập đoàn cùng tung sản phẩm trong một khoảng thời gian ngắn phản ánh tư duy chiến lược rõ ràng từ phía Trung Quốc. Washington liên tục thắt chặt xuất khẩu chip AI, buộc các công ty Trung Quốc phải tìm cách tối ưu phần mềm thay vì chạy đua phần cứng. Kết quả là một hệ sinh thái AI với nhiều mô hình chuyên biệt, phục vụ các phân khúc khác nhau, thay vì phụ thuộc vào một cái tên duy nhất.

Cuộc cạnh tranh thực sự, theo nhận định của UBS, sẽ diễn ra trên ba mặt trận: tốc độ tích hợp vào sản phẩm thực tế, chiều rộng hệ sinh thái đối tác, và khả năng xâm nhập thị trường ngoài Trung Quốc. Đó là những tiêu chí mà không bảng xếp hạng kỹ thuật nào có thể đo lường thay cho doanh thu thực tế.

