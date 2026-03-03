Đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ

Báo cáo chuyên đề tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đến nay được triển khai chủ động, bài bản, đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thành phần, số lượng và hoàn thành theo luật định.

Cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.321 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 744 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.541 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử. Công tác nhân sự phục vụ ba hội nghị hiệp thương được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn và số dư hợp lý.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử. Tỷ lệ số dư đạt 1,73 người ứng cử trên một đại biểu được bầu, bảo đảm đúng quy định và định hướng cơ cấu, thành phần.

Đến nay, việc lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc. Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có 73.457.255 cử tri tham gia bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai theo đúng thời hạn luật định.

Tập trung tuyên truyền toàn diện, chính xác, đúng định hướng

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ xuyên suốt trước, trong và sau ngày bầu cử (15/3/2026). Nội dung tuyên truyền phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, phản ánh đầy đủ tinh thần của Hiến pháp và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất nhận thức trong xã hội.

Trong giai đoạn cao điểm trước ngày bầu cử, các cơ quan báo chí được đề nghị tăng thời lượng, dung lượng và tần suất thông tin; đẩy mạnh các bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu; tuyên truyền rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu; giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử bảo đảm trung thực, đúng quy định.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền về nguyên tắc, quy trình, quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử; phản ánh các điểm mới trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lập, rà soát danh sách cử tri và tổ chức bầu cử; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.

Chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái

Hội nghị cũng yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động phát hiện, phản ánh và định hướng dư luận trước các thông tin sai sự thật liên quan công tác nhân sự, quy trình bầu cử; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; kiên quyết không để các thế lực lợi dụng cuộc bầu cử để xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Trong ngày bầu cử 15/3, báo chí cần thông tin kịp thời, khách quan về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, diễn biến tại các khu vực bầu cử; phản ánh không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân; tăng cường phóng sự thực tế tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu công nghiệp.

Sau ngày bầu cử, công tác tuyên truyền tập trung khẳng định thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; lan tỏa tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đồng thời thông tin về Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.