Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

MWC 2026 lựa chọn chủ đề “The IQ Era” - Kỷ nguyên của trí tuệ.

Năm nay, MWC lựa chọn chủ đề “The IQ Era” kỷ nguyên của trí tuệ, nơi trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và hạ tầng kết nối hội tụ, tạo nên nền tảng vận hành mới cho kinh tế số. Các phiên thảo luận tập trung vào khả năng tích hợp AI vào mạng lưới viễn thông, tối ưu hóa hạ tầng, bảo mật dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số mở, bền vững.

Trong dòng chảy đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tham gia với gian hàng tại Hall 4, vị trí 4E30, được thiết kế xuyên suốt theo triết lý “Secure – Intelligent – Open – Sustainable”. Không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm, gian trưng bày của Viettel thể hiện định hướng chiến lược về tự chủ công nghệ, bảo mật, tính mở và phát triển bền vững những trụ cột được xác định là nền tảng cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Khu vực Zone 1, 5G Open RAN Ecosystem giới thiệu hệ sinh thái 5G toàn diện theo kiến trúc mở (Open RAN), nhấn mạnh khả năng tự chủ thiết kế, sản xuất và triển khai hạ tầng viễn thông quy mô lớn. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược làm chủ công nghệ lõi, giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng truyền thống.

Zone 2, Zero Trust Lifestyle tập trung vào cách tiếp cận “Zero Trust” trong bảo mật số. Thay vì mặc định tin cậy, mô hình này yêu cầu xác thực liên tục và kiểm soát chặt chẽ mọi truy cập, từ đó xây dựng một môi trường số an toàn hơn cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Thông điệp đặt ra không chỉ là bảo vệ hạ tầng, mà là bảo vệ toàn bộ “lối sống số” trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng gia tăng toàn cầu.

Zone 3, Intelligent Connect thể hiện tầm nhìn dài hạn về kết nối thông minh đa tầng, tích hợp từ hạ tầng mặt đất, kinh tế tầm thấp đến không gian vũ trụ. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng mở rộng biên giới viễn thông sang các lĩnh vực mới như vệ tinh, IoT quy mô lớn và các ứng dụng AI phân tán. Qua đó, Viettel định vị vai trò không chỉ là nhà mạng, mà là tập đoàn công nghệ hiện diện trong mọi không gian của nền kinh tế tương lai.

Thiết kế gian hàng được xây dựng theo cấu trúc mở, khuyến khích tương tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và đối tác. Điểm nhấn thị giác là các đường gập mô phỏng dãy núi, tượng trưng cho những cột mốc phát triển trong hành trình công nghệ của Viettel – từ mạng di động thế hệ đầu, 5G tự chủ, đến các bước tiến trong AI và viễn thông không gian. Hình ảnh này không chỉ mang tính biểu trưng, mà còn truyền tải thông điệp về khát vọng chinh phục những “đỉnh cao” mới của công nghệ Việt Nam.

Công nghệ Việt Nam đã và đang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh khu triển lãm, MWC 2026 còn tổ chức các hội nghị chuyên đề và diễn đàn chính sách cấp cao như GSMA Ministerial Programme, nơi các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu trao đổi về định hướng phát triển kinh tế số, quản trị dữ liệu và hạ tầng kết nối thế hệ mới. Với đặc thù là “điểm hẹn” của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, MWC cũng là không gian xúc tiến thương mại quan trọng, nơi các doanh nghiệp triển khai lịch làm việc dày đặc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Theo dự kiến của ban tổ chức và truyền thông sở tại, MWC 2026 tiếp tục thu hút hơn 100.000 lượt khách tham dự. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, việc Viettel hiện diện tại sự kiện không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm, mà còn là bước đi chiến lược trong mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, cập nhật xu hướng và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới.

Sự tham dự này đồng thời khẳng định định hướng đưa công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ một nhà khai thác viễn thông trong nước, Viettel đang từng bước tái định vị thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, đặt trọng tâm vào tự chủ, sáng tạo và hội nhập trong kỷ nguyên trí tuệ.