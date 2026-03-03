Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong năm 2026

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh số liệu thực hiện năm 2025 theo 5 chỉ tiêu tại Kế hoạch số 15/KH-UBND, gồm: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng số; tỷ lệ học sinh được trang bị kỹ năng số; tỷ lệ người dân trưởng thành có kỹ năng số; tỷ lệ người dân được xác nhận đạt phổ cập trên nền tảng VNeID; tỷ lệ người lao động trong doanh nghiệp có kỹ năng số. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, báo cáo trước ngày 31/3/2026.

Ảnh minh hoạ

Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ hoạt động cho Tổ Công nghệ số cộng đồng; tiếp tục duy trì, mở rộng đào tạo, tập huấn kỹ năng số (ưu tiên hình thức trực tiếp tại thôn, tổ dân phố vào buổi tối hoặc ngày nghỉ), tập trung vào 5 nội dung kỹ năng số cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xây dựng tài liệu nhân rộng các mô hình hiệu quả năm 2025 như “Đảng viên số đi trước”, “Chợ không dùng tiền mặt”, mạng lưới Zalo điều hành từ xã đến thôn, tổ dân phố; gửi 99 xã, phường trước ngày 30/4/2026. Đồng thời, rà soát, đề xuất trang bị thiết bị tối thiểu (máy tính, kết nối internet) cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố còn thiếu hạ tầng, ưu tiên 8 địa bàn thí điểm và các xã miền núi; làm việc với các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT, MobiFone) về gói cước ưu đãi cho thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và hỗ trợ thiết bị cho hộ nghèo.

Cùng với đó, tổ chức bình chọn, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu gắn với Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh (10/10 hằng năm), hoàn thành trước 30/9/2026.

Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026 về tỷ lệ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và tỷ lệ người dân được xác nhận đạt phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VNeID (báo cáo tách biệt 2 chỉ tiêu), làm cơ sở đánh giá kết quả năm 2025 và xây dựng kế hoạch năm 2026 với mục tiêu tỷ lệ xác nhận đạt phổ cập không dưới 80%. Đồng thời, chủ trì vận hành nền tảng “Bình dân học vụ số” tại địa chỉ https://binhdanhocvuso.gov.vn; tiếp tục triển khai kế hoạch tập huấn MOOCs, phối hợp Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử, tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/4/2026 ban hành kế hoạch tích hợp nội dung kỹ năng số vào tiết học ngoại khóa đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; triển khai mô hình học sinh hướng dẫn phụ huynh về kỹ năng số, lồng ghép trong hoạt động Đoàn - Đội năm học 2025-2026; định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

Sở Nội vụ đưa nội dung kỹ năng số, chuyển đổi số vào chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn cơ chế khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Phong trào “Bình dân học vụ số”, bảo đảm tối thiểu 2 tin, bài/tuần.

Tỉnh đoàn Thanh niên xây dựng, phát động đội hình thanh niên tình nguyện phổ cập kỹ năng số trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026; mỗi cơ sở đoàn xã, phường bố trí ít nhất 1 đội thanh niên nòng cốt hỗ trợ người dân tại bộ phận Một cửa và điểm dịch vụ công; theo dõi, đôn đốc tiến độ hỗ trợ cài đặt chữ ký số, đề xuất sáng kiến, mô hình mới.

UBND các xã, phường bảo đảm 100% Cổng thông tin điện tử cấp xã cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn về Phong trào; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 20 hằng tháng; kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng theo hướng nâng cao chất lượng, tổ chức ít nhất 1 buổi học kỹ năng số/tuần tại thôn, tổ dân phố; duy trì mạng lưới Zalo điều hành xuyên suốt; chủ động rà soát, đề xuất trang bị thiết bị cho nhà văn hóa; tổ chức bình chọn, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trước ngày 25 hằng tháng.