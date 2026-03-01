Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Được biết, Galaxy S26 Series với xưng danh AI Phone toàn diện vừa chính thức được Samsung mở bán trên toàn cầu, trong đó có cả thị trường Việt Nam. Năm nay Galaxy S26 Series không chỉ là một chiếc smartphone đơn thuần, mà đã vươn tầm trở thành trợ lý cá nhân đắc lực cho công việc, giải trí và sáng tạo nội dung. Với các tính năng AI đỉnh cao như Photo Assist chỉnh sửa ảnh, Creative Studio và Autonomous Call Screen tự động lọc cuộc gọi, mọi tác vụ hàng ngày của bạn sẽ được tối ưu hóa và tiết kiệm thời gian triệt để.

Bộ 3 sản phẩm thuộc dòng Galaxy S26 Series vừa được Samsung giới thiệu ra thi trường

Thiết bị gây ấn tượng mạnh với những nâng cấp phần cứng đáng kể như: Galaxy S26+ sở hữu màn hình 6.7 inch (pin 4.900 mAh), trong khi phiên bản tiêu chuẩn S26 có màn hình 6.3 inch (pin 4.300 mAh). Máy cho thời lượng xem video chạm mốc 31 giờ và khả năng sạc nhanh cực tốc lên 69% chỉ trong vòng 30 phút.

Về khả năng quay chụp, người dùng sẽ được trải nghiệm chế độ quay đêm cải tiến và tính năng Horizontal Lock giúp khóa đường chân trời một cách chuyên nghiệp.

Dòng sản phẩm năm nay ra mắt với 4 tùy chọn màu sắc thời thượng: Đen, Xanh, Tím và Trắng, đi kèm dung lượng RAM 12 GB cùng bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S26 Ultra gây ấn tượng mạnh với công nghệ màn hình chống nhìn trộm Privacy Display độc bản, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ và hệ thống camera khẩu độ lớn giúp chụp đêm vượt trội.

Đặc biệt, với mức giá khởi điểm hấp dẫn tại Hoàng Hà Mobile, chỉ từ 21.990.000 đồng với Galaxy S26, 25.990.000 đồng với S26 Plus và 31.390.000 đồng với S26 Ultra.

Chương trình đặt trước hấp dẫn của Hoàng Hà Mobile

Trong thời gian đặt sớm, từ 26/02 đến hết ngày 05/03/2026, khách hàng của Hoàng Hà Mobile sẽ nhận được gói đặc quyền "khủng" bao gồm:

Ưu đãi lên tới 6.000.000 đồng khi nâng cấp gấp đôi bộ nhớ.

Giảm thêm đến 1.000.000 đồng khi thanh toán qua QR Code.

Trợ giá thêm 1.000.000 đồng khi tham gia chương trình Thu cũ đổi mới.

Chính sách trả góp 0% lãi suất.

Đặc quyền bảo hành cực tốt: Đổi máy mới trong vòng 62 ngày và đổi máy tương tự trong 12 tháng nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt lớn nhất của bạn khi đặt máy tại Hoàng Hà Mobile năm nay đó chính là sự kiện trả hàng sớm được tổ chức tại CGV Vincom Center Bà Triệu (Hà Nội), diễn ra từ 20h30 ngày 05/03/2026 đến 01h00 ngày 06/03/2026.

Ngay sau khi đăng ký đặt trước, bạn đã có thể chủ động lựa chọn tham gia sự kiện này để phù hợp với lịch trình cá nhân. Đây sẽ không chỉ là nơi nhận máy, mà còn là một không gian trải nghiệm đẳng cấp để bạn tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ cùng người đồng hành.

Khách hàng đặt máy sớm tại Hoàng Hà Mobile sẽ có cơ hội được tham gia đêm hội đặc biệt

Cụ thể, khách hàng khi tham dự sự kiện sẽ nhận được đặc quyền lấy máy sớm kèm quà tặng sạc nhanh 25W, 1 cặp vé xem phim, cùng có cơ hội trúng tai nghe Galaxy Buds 4 Pro.

Ngoài ra, bạn còn được giao lưu với các khách mời bí mật, cộng đồng Samfan và chỉ cần check-in là có thể rinh ngay quà tặng gấu bông Soc-Ola vô cùng đáng yêu.

Với hành trình 22 năm phát triển, việc kết hợp chương trình đặt trước với trải nghiệm nhận máy "độc nhất vô nhị" tại rạp chiếu phim cho thấy Hoàng Hà Mobile không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh về giá. Hệ thống đang từng bước tạo ra những dấu ấn khác biệt, liên tục nâng tầm trải nghiệm nhằm chinh phục thế hệ khách hàng trẻ yêu công nghệ.

Hãy nhanh tay đặt trước Galaxy S26 Series tại Hoàng Hà Mobile ngay hôm nay để không bỏ lỡ những ưu đãi và trải nghiệm có 1-0-2 này!