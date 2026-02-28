Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển 100% taxi sang xe điện.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ xe chạy xăng, dầu sang xe điện; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận; đồng thời triển khai xây dựng trạm sạc tại các điểm đỗ taxi.

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo từng năm: năm 2026 đạt 63 - 64%; năm 2027 đạt 68 - 70%; năm 2028 đạt 74 - 77%; năm 2029 đạt 88 - 96%; và chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành 100% taxi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Sau năm 2030, thành phố tập trung hoàn thiện và duy trì điều kiện khai thác ổn định đối với taxi điện; ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ và tổ chức giao thông phù hợp với đặc thù vận hành của phương tiện điện.

Các sở, ngành sẽ rà soát, điều chỉnh quy định về bố trí trạm sạc, kết nối lưới điện, tổ chức điểm dừng, đỗ và ứng dụng công nghệ quản lý, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng taxi điện, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, thuận tiện và đồng bộ với định hướng phát triển giao thông đô thị bền vững.

Để bảo đảm tính khả thi, UBND thành phố xây dựng và trình HĐND ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế phương tiện phát thải cao, gắn với triển khai vùng phát thải thấp.

Việc chuyển đổi taxi sang điện được thực hiện song song với phát triển hệ thống trạm sạc và hạ tầng cung cấp điện, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vận hành. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và hướng tới mô hình giao thông đô thị bền vững của Thủ đô.