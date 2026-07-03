Xe và phương tiện
Xe 365

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Phạm Anh

Phạm Anh

09:40 | 03/07/2026
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Không chỉ được nâng cấp lên hộp số tự động 10 cấp kết hợp cùng động cơ dầu 2.0L turbo cải tiến, Ford Ranger phiên bản mới còn được trang bị xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới, tối ưu khả năng vận hành, chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng.
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Cụ thể, Ford Ranger mới bao gồm các phiên bản XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L 4x4, Wildtrak 3.0L V6 và Ranger Raptor 3.0L Ecoboost sẽ được giao tới tay khách hàng từ tháng 7 này với mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 707.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Ranger XLS
Wildtrak 2.0L turbo
Wildtrak 3.0L V6

Rảnger XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L 4x4 và Wildtrak 3.0L V6

Chia sẻ về mẫu xe 13 năm liên tiếp dẫn đầu phân khúc xe bán tải, đại diện của Ford Việt Nam khẳng định, Ford Ranger không chỉ được nâng cấp về công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành để tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong là dòng xe mạnh mẽ, bền bỉ và đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của người tiêu dùng Việt Nam. Mà Ranger mới có các phiên bản bắt đầu từ XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost để sẵn sàng cho công việc, gia đình hay phiêu lưu.

"Với dải sản phẩm Ranger được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ và tiện nghi hơn, tối ưu khả năng vận hành và các chi phí sở hữu. Ranger không chỉ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc, mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách." Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Về khả năng vận hành, tất cả các phiên bản Ranger mới đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Động cơ dầu 2.0L turbo cũng được cải tiến với xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới mang lại khả năng vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng, đồng thời cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu, sức kéo và độ êm ái trên mọi hành trình.

Ranger XLS
Ranger XLS
Ranger XLS

Ranger XLS

Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình SYNC 4A được nâng cấp lên 12inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp khoang lái hiện đại và trực quan hơn. Điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau vốn chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn, lần đầu được trang bị tiêu chuẩn trên XLS cho phép người lái và hành khách phía trước tùy chỉnh nhiệt độ riêng biệt, đồng thời đảm bảo làm mát toàn bộ khoang xe nhanh và đều hơn.

Cùng với đó là các nâng cấp về gương gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc nhanh USB hàng ghế sau và khay đựng cốc tại cửa gió điều hòa hoàn thiện trang bị tiện ích cho chủ xe trong sử dụng hằng ngày.

Ranger Wildtrak 2.0L turbo
Ranger Wildtrak 2.0L turbo
Ranger Wildtrak 2.0L turbo

Ngoại thất Ranger Wildtrak 2.0L turbo

Ở phiên bản Ranger Wildtrak được phát triển như một giải pháp di chuyển toàn diện, cân bằng giữa nhu cầu công việc và phong cách sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng hiện đại. Với thiết kế mạnh mẽ, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng. Điều này giúp mẫu xe trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc hằng ngày, hay trở thành phương tiện cho gia đình trong các chuyến đi cuối tuần và hoạt động ngoài trời.

Ranger Wildtrak 2.0L turbo
Ranger Wildtrak 2.0L turbo
Ranger Wildtrak 2.0L turbo

Nội thất Ranger Wildtrak 2.0L turbo

Ranger Wildtrak 2.0L turbo với hệ dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau tự động, hệ thống quản lý địa hình giúp chiếc xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm dù đi trong phố hay các hành trình dài. Phanh đĩa 4 bánh, mâm xe 18-inch thiết kế mới, cảm biến áp suất lốp, ghế chỉnh điện 8 hướng chất liệu da và da lộn với đường khâu chỉ đỏ thể thao, trang bị an toàn 7 túi khí, ổ điện thùng xe 220V, gói Ford Co-Pilot 360 bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo xe cắt ngang khi lùi & tự động phanh… là những tính năng an toàn và tiện nghi luôn vượt trội của Ranger.

Wildtrak 3.0L V6
Wildtrak 3.0L V6
Wildtrak 3.0L V6

Ngoại thất Wildtrak 3.0L V6

Wildtrak 3.0L V6 mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp.

Wildtrak 3.0L V6
Wildtrak 3.0L V6
Wildtrak 3.0L V6

Nội thất Wildtrak 3.0L V6

Và ấn tượng nhất chính là Ranger Raptor 3.0L, mẫu xe đến từ gia đình Ford hiệu năng cao với trải nghiệm lái đầy phấn khích. Cụ thể, động cơ xăng EcoBoost 3.0L mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi nhạy bén, kết hợp với hệ thống treo trứ danh Fox Sport 2.5 inch nổi tiếng trên các đường đua địa hình tốc độ cao và nội thất được thiết kế giống khoang lái của máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn tối ưu, hệ thống loa B&O và một loạt tiện nghi cao cấp khác đã mang đến vị trí hoàn toàn khác biệt và đại diện phong cách sống đầy cảm hứng của Raptor.

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng
Ranger Wildtrak

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trên dòng xe Ranger mới không chỉ nằm ở những nâng cấp vận hành mà còn ở trải nghiệm sở hữu toàn diện mà Ford cam kết đặt khách hàng làm trung tâm.

Cụ thể, Ford chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) trên toàn bộ dải Ranger và Everest mới thể hiện cam kết của Ford về chất lượng và độ bền sản phẩm, góp phần mang lại sự an tâm xuyên suốt quá trình sử dụng.

Đồng thời, trong suốt quá trình sở hữu xe, khách hàng luôn được đồng hành bởi đội ngũ Chuyên gia Ford sẵn sàng tư vấn trực tuyến, Ford App cập nhật tình trạng xe, các giải pháp linh hoạt như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, dịch vụ Nhận và giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian…

Đặc biệt, trong tình huống khẩn cấp, dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 luôn túc trực hỗ trợ kịp thời, đi kèm chính sách cung cấp Xe thay thế giúp hành trình của người sử dụng không bị gián đoạn. Mọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng đều được tiếp nhận, lắng nghe thấu đáo qua Trung tâm quan hệ khách hàng, khẳng định cam kết đồng hành tin cậy của Ford trên mọi chặng đường.

Các phiên bản Ranger mới sẽ chính thức bán ra từ tháng 7 này với giá bán lẻ lần lượt:

Ford Ranger

Ranger XLS 2.0 AT 4x2

707.000.000 VNĐ

Ranger XLS 2.0 AT 4x4

776.000.000 VNĐ

Ranger Wildtrak 2.0 4x4

949.000.000 VNĐ

Ranger Wildtrak 3.0 V6 diesel

1.093.000.000 VNĐ

Ranger Raptor 3.0 EcoBoost

1.448.000.000 VNĐ
* Bảng giá trên đã bao gồm VAT và chỉ áp dụng đến 30/9/2026.

Ford Ford Ranger mới Ford Việt Nam động cơ xăng EcoBoost 3.0L

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Nghệ An

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mây đen u ám
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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Cảm giác: 23°C
mưa rất nặng
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23°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
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27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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AUD 17706 17979 18558
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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MYR 0 6600 0
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NZD 0 14821 0
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SEK 0 2735 0
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THB 0 738.4 0
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00

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GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Điện tử tiêu dùng

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OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Công nghệ số

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Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Khoa học

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Kinh tế số

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game