Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Nhằm thuận tiện cho việc tra cứu điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh có thể truy cập xem điểm, đó là tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tại hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tra cứu qua trang thông tin của 34 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố.

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp trên hệ thống.

Các thông tin liên quan đến khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ… cần được rà soát kỹ và có minh chứng đầy đủ. Thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để kiểm tra thông tin học bạ trên hệ thống và kịp thời đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện sai sót trước thời hạn quy định.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Quy định này áp dụng thống nhất kể cả trong trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo (nếu có). Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.

Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.

Phân tích phổ điểm các môn thi, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐHQG Hà Nội nhận định: tỷ lệ điểm giỏi giảm hẳn, thể hiện đề phân hóa tốt.

Cụ thể, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết: với môn Ngữ văn, tỷ lệ điểm giỏi (từ 7 trở lên), năm ngoái là 65,4%, những năm trước cũng là 64 - 62%. “Nói nôm na tức 10 người thì có 6,5 người giỏi Văn”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ.

Năm nay, tỷ lệ giỏi Ngữ văn chỉ còn 35%. Điều này cho thấy sự phân hóa đề thi môn Ngữ văn đã có sự chuyển biến rất rõ rệt.

Môn Toán, tỷ lệ điểm 8 năm ngoái thấp hơn, tỷ lệ điểm giỏi chưa đến 5%, nhưng năm nay tỷ lệ đó đạt khoảng 11%. Những năm trước ở trong mức trên dưới 10%.

Tương tự như vậy, điểm giỏi của các môn Lí, Hóa, Sinh, đặc biệt là môn Sinh cũng duy trì tỷ lệ ổn định, khoảng trên dưới 10% trong nhiều năm liền. Đây là những tín hiệu cho thấy có sự phân hóa rất tốt.

Môn Địa lí, năm ngoái và nhiều năm trước có những "mưa điểm 10" và rất nhiều điểm giỏi, thì năm nay tỷ lệ điểm giỏi chỉ trên 2%.

Sẽ có câu hỏi đặt ra là với tỷ lệ tốt nghiệp rất cao thì cần thi tốt nghiệp THPT để làm gì? Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Kỳ thi tốt nghiệp THPT rất là quan trọng.

Thứ nhất, thông qua việc ôn luyện, thi cử đó, các em có dịp đánh giá, ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị hành trang kết thúc những năm học phổ thông bước vào đời.

Thứ hai, kỳ thi là căn cứ rất quan trọng để xét tuyển đại học, giảm tốn kém cho thí sinh, phụ huynh, cho các trường và đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu "2 trong 1".

Thứ ba, từ phổ điểm và kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT có sự đối sánh giữa các môn, các địa phương, các vùng miền, và thậm chí đối sánh giữa điểm thi tốt nghiệp THPT với học bạ.

Đây là những chỉ số rất quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước quản lý chất lượng. Thông qua các chỉ số này, các địa phương, các trường, đội ngũ giáo viên và cả học sinh, phụ huynh xem xét lại hoạt động giảng dạy, học tập, định hướng môn học. Đó như một cảnh báo để đầu tư, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tôi cho rằng chỉ số và ý nghĩa của kì thi này là vô cùng to lớn. “Với những góc độ phân tích như vậy, tôi đánh giá năm nay, công tác ra đề thi, coi thi, chấm thi và đến thời điểm công bố kết quả thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã thành công”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đánh giá.