Quảng Ninh có 40 học sinh bỏ thi môn Ngữ văn

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh ngay trong ngày đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ văn toàn tỉnh có 159 thí sinh không tham dự kỳ thi, trong đó 62 em được miễn, 57 em bị ốm và 40 em bỏ thi; Công tác coi thi của Hội đồng thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Cán bộ coi thi phổ biến các quy định của kỳ thi cho các thí sinh trước giờ làm bài.

Toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 40 điểm thi (tăng 3 Điểm thi so với năm 2024) đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi, bảo đảm đúng Quy chế thi, thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức của Kỳ thi.

Để bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, việc thanh tra, kiểm tra của 3 cấp bộ, tỉnh, sở sẽ được thực hiện ở tất cả các khâu.

Lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/6/2025. Các thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán; hai môn lựa chọn nằm trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn).

Các thí sinh làm bài môn Ngữ văn trong sáng ngày 26/6.

Các thí sinh lựa chọn đăng ký thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 với 4 buổi và 4 bài thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc Tổ hợp khoa học xã hội và ngoại ngữ.

Sáng 26/6 các thí sinh thi môn Ngữ Văn (120 phút, tự luận); buổi chiều thi môn Toán (90 phút, trắc nghiệm).

Để tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh, Sở y tế điều động 3.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện nhiệm vụ coi thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đồng thời chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tăng cường phối hợp triển khai đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, y tế và phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng tại khu vực các điểm thi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh.