Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2025 tại Hà Nội khép lại thành công

Tại sự kiện, mỗi gian tư vấn do các trường đại học, cao đẳng, trung tâm phụ trách đều bố trí đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng trao đổi trực tiếp với từng thí sinh và phụ huynh. Các câu hỏi về cách xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đến các phương thức kết hợp đều được giải đáp cụ thể. Hình thức tư vấn 1-1 giúp thí sinh hiểu rõ cách vận dụng linh hoạt từng phương thức, từ đó có lựa chọn sát với năng lực và mục tiêu cá nhân.

Không chỉ giới thiệu về phương thức tuyển sinh, các đơn vị còn cung cấp thêm thông tin về môi trường học tập, định hướng đào tạo, điều kiện học bổng, học phí và chính sách hỗ trợ sinh viên. Nhờ đó, thí sinh có thêm dữ liệu để so sánh, cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện thực tế.

Ghi nhận tại khu vực các gian tư vấn, nhiều thí sinh đến cùng phụ huynh, mang theo kết quả học tập hoặc bảng điểm thi thử để được tư vấn trực tiếp. Điều này cho thấy nhu cầu được giải đáp cụ thể, rõ ràng vẫn là ưu tiên của phần lớn học sinh trong giai đoạn quyết định tương lai học tập.

Các trường đại học mang đến nhiều lựa chọn đa dạng

Đại học Bách khoa Hà Nội mang đến 65 chương trình đào tạo, trong đó nổi bật là Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano… Những ngành mũi nhọn này thu hút nhiều sinh viên và đặc biệt được doanh nghiệp săn đón ngay cả khi chưa tốt nghiệp, thể hiện tiềm năng nghề nghiệp cao và xu hướng phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Gian tư vấn “tàu ngầm tri thức” của trường thu hút đông đảo sĩ tử lắng nghe nhân sự từ các khoa, giảng viên và sinh viên chia sẻ sâu về ngành nghề, phương thức xét tuyển.

Gian tư vấn của Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút nhiều học sinh. Ảnh: Fanpage trường

Gian tư vấn của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nổi bật với tông xanh đặc trưng. Trường mang đến nhiều chương trình tập trung vào công nghệ, trong đó riêng khối ngành máy tính và công nghệ thông tin có điểm sàn dự kiến là 24 điểm, các ngành còn lại 22 điểm. Năm 2025, trường tuyển hơn 4.000 sinh viên chính quy, áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển, trong đó tổ hợp có môn Tin học đã được đưa vào xét tuyển.

Thầy cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ tham gia ngày hội. Ảnh: Fanpage trường

Tại Ngày hội, gian tư vấn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thu hút sự quan tâm đáng kể từ các thí sinh yêu thích lĩnh vực công nghệ. Năm 2025, trường ra mắt ngành mới Trí tuệ nhân tạo vạn vật. Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng sáng tạo trong lĩnh vực AI kết hợp Internet vạn vật. Trong năm 2025, học viện tuyển 80 chỉ tiêu qua các tổ hợp A00, A01, X06, X26 với 5 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng, kết hợp, và xét bằng kết quả thi ĐGNL, THPT. Sinh viên theo học 8 học kỳ, trong đó 30% thời lượng học tập được giảng dạy và hướng dẫn bởi chuyên gia doanh nghiệp, đồng thời tham gia thực hành và dự án thực tế tại doanh nghiệp.

Nhiều bạn học sinh quan tâm tới ngành Trí tuệ nhân tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Fanpage trường

Ngoài càng trường đại học trên, sự kiện quy tụ nhiều trường đại học, cao đẳng khác có thế mạnh về công nghệ. Bên cạnh các gương mặt lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương…, còn có sự hiện diện nổi bật của nhiều gian tư vấn tập trung vào khoa học máy tính, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, chương trình quốc tế. Thông qua các kênh tư vấn, thí sinh tiếp cận được thông tin về điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến, học phí, cơ hội thực tập và định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có đôi lời nhắc nhở tới các bạn thí sinh "Dù bạn là ai, dù bạn chọn con đường nào, điều quan trọng là hãy hiểu rõ bản thân, dám ước mơ và đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ ấy. Hãy tin rằng, quyết định mình đưa ra ngày hôm nay, dù là ngành học nào, trường học nào thì đều phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Khi mình đặt niềm tin vào đó và nỗ lực hết mình, cánh cửa diệu kỳ sẽ mở ra cơ hội phát triển bản thân".

Các thí sinh lưu ý thời gian hệ thống đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng của Bộ GD&ĐT mở từ 16/7 đến 17h ngày 28/7. Từ 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh hoàn tất nộp lệ phí xét tuyển.

Ngày hội ngày 19/7 đã cung cấp nền tảng vững chắc cho học sinh và phụ huynh trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ – kỹ thuật. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng và nộp lệ phí đang mở, vì vậy thí sinh cần chủ động hoàn thiện hồ sơ để không bỏ lỡ cơ hội rộng mở phía trước.