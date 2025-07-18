Đại học Bách khoa Hà Nội công bố dự báo điểm chuẩn 2025

Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cách tính độ lệch điểm khác biệt giữa các tổ hợp xét tuyển nhằm đảm bảo tính công bằng. Các tổ hợp thuộc khối kỹ thuật gồm A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01 sẽ có mức điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm so với các tổ hợp D01 và D04 khi xét vào cùng một chương trình đào tạo.

Cụ thể, chương trình Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ xét tuyển ba tổ hợp K01, D01 và D04. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 20 điểm thì tổ hợp D04 vẫn giữ mức 20 điểm, còn tổ hợp K01 cần 20,5 điểm. Phương pháp này giúp cân bằng độ khó khác nhau giữa các môn thi trong từng tổ hợp.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Phương pháp bách phân vị quy đổi điểm chuẩn

Nhà trường sử dụng phương pháp bách phân vị để tìm mức điểm chuẩn tương đương giữa ba phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trường phân tích dữ liệu tuyển sinh ba năm gần đây, thống kê phổ điểm của các phương thức với hai tổ hợp gốc A00 (Toán-Lý-Hóa) và D01 (Toán-Văn-Anh) làm căn cứ xác định khoảng phân vị tương quan. Từ bảng phân vị này, nhà trường thực hiện nội suy để quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức khác nhau.

Ngành Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano có điểm chuẩn theo tổ hợp A00 là 27,68 điểm. Điểm này thuộc khoảng phân vị thứ 3 trong bảng quy đổi, tương ứng với khoảng 69,88-76,23 điểm đối với phương thức đánh giá tư duy.

Áp dụng công thức nội suy, điểm chuẩn tương đương cho phương thức đánh giá tư duy là 70,79 điểm. Tương tự, điểm chuẩn tương đương cho xét tuyển tài năng diện 1.2 là 73,73 điểm.

Đối với chương trình Quản lý năng lượng theo tổ hợp D01 với điểm chuẩn 22,56, điểm tương đương cho phương thức đánh giá tư duy là 58,86 điểm. Các diện xét tuyển tài năng 1.2 và 1.3 sẽ áp dụng mức điểm sàn 55 điểm.

Trường quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng khác nhau cho từng khối nhóm ngành. Khối kỹ thuật yêu cầu ngưỡng cao nhất, tiếp theo là khối kinh tế, và cuối cùng là khối giáo dục, ngoại ngữ. Việc phân chia này dựa trên đặc thù đào tạo và yêu cầu đầu vào của từng lĩnh vực.

Dự báo điểm trúng tuyển 65 chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2025

Dựa trên phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, nhà trường đưa ra bảng dự báo điểm trúng tuyển cho 65 chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2025. Bảng dự báo này giúp thí sinh định hướng việc đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực.

STT Mã xét tuyển Tên mã xét tuyển Dự báo điểm chuẩn XTTN 1.2 (thang 100) Dự báo điểm chuẩn XTTN 1.3 (thang 100) Dự báo điểm chuẩn ĐGTD (thang 100) Dự báo điểm chuẩn THPT (thang 30) 1 IT1 CNTT- Khoa học Máy tính 74.42+ 71.69+ 71.62+ 27.8+ 2 IT-E10 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) 74.42+ 71.69+ 71.62+ 27.8+ 3 IT2 CNTT- Kỹ thuật Máy tính 65.28 - 75.66 61.65 - 75.78 65.56 - 73.02 26.5 - 28 4 IT-E7 Công nghệ thông tin (Global ICT) 65.28 - 75.66 61.65 - 75.78 65.56 - 73.02 26.5 - 28 5 IT-E15 An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) 65.28 - 75.66 61.65 - 75.78 65.56 - 73.02 26.5 - 28 6 EE2 Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa 65.28 - 75.66 61.65 - 75.78 65.56 - 73.02 26.5 - 28 7 MS2 Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano 65.28 - 75.66 61.65 - 75.78 65.56 - 73.02 26.5 - 28 8 IT-E6 Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) 65.28 - 75.66 61.65 - 75.78 65.56 - 73.02 26.5 - 28 9 EE-E8 Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (CT tiên tiến) 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 10 IT-EP Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 11 ET1 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 12 MI1 Toán - Tin 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 13 EM-E14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) 67.19 - 78.5 62.89 - 85.2 66.64 - 76.23 24.5 - 26.3 14 ET-E9 Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 15 MI2 Hệ thống thông tin quản lý 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 16 ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 17 ET-E4 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) 58.04 - 71.07 56.97 - 65.4 61.44 - 68.85 25.5 - 27.3 18 EM-E13 Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) 59.89 - 72.99 58.16 - 66.94 62.49 - 70 23.5 - 25.3 19 ET-E16 Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 23.5 - 25.3 20 ET2 Kỹ thuật Y sinh 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 23.5 - 25.3 21 TE1 Kỹ thuật O tô 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 23.5 - 25.3 22 EM5 Tài chính - Ngân hàng 59.89 - 72.99 58.16 - 66.94 62.49 - 70 23.5 - 25.3 23 EE1 Kỹ thuật Điện 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 23.5 - 25.3 24 EM3 Quản trị kinh doanh 59.89 - 72.99 58.16 - 66.94 62.49 - 70 23.5 - 25.3 25 TE5 Kỹ thuật Hàng không 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 23.5 - 25.3 26 EM2 Quản lý công nghiệp 59.89 - 72.99 58.16 - 66.94 62.49 - 70 23.5 - 25.3 27 EM4 Kế toán 59.89 - 72.99 58.16 - 66.94 62.49 - 70 23.5 - 25.3 28 EE-E10 Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 29 EM1 Quản lý năng lượng 55 - 63.54 55 - 60.53 56.55 - 64.57 22 - 24 30 ME-E1 Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 31 ET-E5 Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 32 TE2 Kỹ thuật Cơ khí động lực 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 33 CH-E11 Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 34 EE-EP Tin học công nghiệp và Tự động hóa Chương trình Việt - Pháp PFIEV 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 35 TE-E2 Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 36 ED2 Công nghệ giáo dục 59.89 - 72.99 58.16 - 66.94 62.49 - 70 24.5 - 26.3 37 ME2 Kỹ thuật Cơ khí 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 38 PH1 Vật lý kỹ thuật 55 - 63.83 55 - 60.71 58.1 - 64.73 24.5 - 26.3 39 TE-EP Cơ khí hàng không Chương trình Việt - Pháp PFIEV 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 40 ET-LUH Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 41 MS3 Công nghệ vật liệu Polymer và Compozit 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 42 MS1 Kỹ thuật Vật liệu 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 43 PH3 Vật lý Y khoa 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 44 BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 45 BF1 Kỹ thuật Sinh học 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 46 HE1 Kỹ thuật Nhiệt 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 47 ME-LUH Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 48 ME-NAG Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 49 ME-GU Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 50 CH1 Kỹ thuật Hóa học 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 51 MS-E3 Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 52 PH2 Kỹ thuật hạt nhân 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 53 BF-E12 Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 54 CH2 Hóa học 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 55 MS5 Kỹ thuật in 55 55 52.17 - 59.49 22 - 25 56 FL1 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ 55 - 56.24 55 - 55.80 53.08 - 60.42 21 - 23 57 FL2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 55 - 56.24 55 - 55.80 53.08 - 60.42 21 - 23 58 ED3 Quản lý giáo dục 55 - 56.24 55 - 55.80 53.08 - 60.42 21 - 23 59 TROY-IT Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) 55 - 56.24 55 - 55.80 53.08 - 60.42 21 - 23 60 BF-E19 Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) 55 55 46.95 - 52.17 19.5 - 22 61 TX1 Công nghệ Dệt - May 55 55 46.95 - 52.17 19.5 - 22 62 EV1 Kỹ thuật Môi trường 55 55 46.95 - 52.17 19.5 - 22 63 TROY-BA Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) 55 55 46.48 - 56.55 19 - 22 64 EV2 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 55 55 46.95 - 52.17 19.5 - 22 65 FL3 Tiếng Trung KHKT và Công nghệ 55 55 46.48 - 56.55 19 - 22

Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Thí sinh có thể tra cứu chi tiết các mức quy đổi điểm chuẩn tương đương trên trang web của trường theo địa chỉ đã công bố.

Từ ngày 16/7 đến 17h00 ngày 28/7/2025, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống lọc ảo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh nên tham khảo bảng dự báo điểm trúng tuyển để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của mình.

Phương pháp tuyển sinh mới của Bách khoa Hà Nội thể hiện nỗ lực tạo sự công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển chọn sinh viên, đồng thời giúp thí sinh có cái nhìn rõ ràng hơn về cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.