Tuyển sinh 2025: Ngành tự động hóa hút thí sinh với cơ hội việc làm cao

Ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa đang trở thành lựa chọn hàng đầu của thí sinh khi Việt Nam bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp lớn như Samsung, LG, Viettel, VinFast... chủ động tuyển dụng sinh viên ngay từ ghế nhà trường với mức lương khởi điểm 15-30 triệu đồng mỗi tháng. Nhu cầu nhân lực ngành này tăng mạnh do xu hướng chuyển đổi số và sản xuất thông minh lan rộng trong các lĩnh vực từ sản xuất, hạ tầng đô thị đến năng lượng và quốc phòng.

Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục dành 500 chỉ tiêu cho ngành học này trong năm 2025. Trường xét tuyển theo ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây một trong những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT với 28,16 điểm (thang điểm 30).

Tiếp đó, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) dự kiến tuyển sinh 120 chỉ tiêu cho ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, áp dụng bốn phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển bằng điểm SAT, xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) do ĐHQGHN tổ chức và xét tuyển thẳng, ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ĐHQGHN.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển sinh 300 chỉ tiêu với bốn phương thức xét tuyển (tổ hợp A00, A01, X06; X07): xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo điểm chứng chỉ quốc tế/giải học sinh giỏi kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển.

Với Trường Đại học Giao thông vận tải, năm 2025 nhà trường dự kiến tuyển sinh 130 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa ở các tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D07, GT1 với đa dạng hình thức xét tuyển.

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên: Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (mã ngành 7520216) tuyển 450 chỉ tiêu.

Đại học Cần Thơ: Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chương trình chất lượng cao) tuyển 40 chỉ tiêu.

Học viện Kỹ thuật Quân sự: Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển 80 chỉ tiêu hệ dân sự tại bậc đại học

Trường Đại học Thủy Lợi: Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá trường dự kiến tuyển 120 chỉ tiêu bậc đại học.

Mức điểm chuẩn năm 2024 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các trường. Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận 28,16 điểm (thang 30) theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Điểm trúng tuyển năm 2024 ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá tại một số trường Đại học.

Điểm chuẩn cao phản ánh chất lượng đầu vào sinh viên và sức hút của ngành học. Thí sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt mức điểm này, đặc biệt tại các trường có uy tín.

Theo PGS.TS Võ Thu Hà - Trưởng Khoa Điện Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, chuyên ngành tự động hóa thường xuyên được nhà tuyển dụng lấy người ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong bối cảnh hiện nay, sự kết hợp giữa điều khiển tự động và trí tuệ nhân tạo trở thành xu hướng tất yếu. Doanh nghiệp đang tìm kiếm đội ngũ kỹ sư có tư duy hệ thống, khả năng tích hợp công nghệ đa lĩnh vực và kiến thức chuyên sâu về AI.

PGS.TS Hoàng Mạnh Kha, Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa có cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, LG, Viettel, VinFast, FPT Software, Bosch, Siemens...

PGS.TS Hoàng Mạnh Kha chia sẻ rằng, mức lương khởi điểm dao động từ 15-30 triệu đồng/tháng tùy năng lực và doanh nghiệp. Con số này có thể tăng nhanh sau 2-3 năm kinh nghiệm, đặc biệt tại các tập đoàn lớn.

Các vị trí phổ biến gồm kỹ sư thiết kế và vận hành hệ thống tự động hóa, chuyên viên nghiên cứu phát triển, kỹ sư quản lý sản xuất, chuyên gia tư vấn công nghệ, kỹ sư triển khai dự án tự động hóa.

Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, Nhà trường đào tạo hai chương trình chính. Thứ nhất, chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa tập trung vào thiết kế, vận hành và cải tiến các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp và đô thị thông minh. Thứ hai, chương trình Kỹ thuật Sản xuất thông minh nhấn mạnh tối ưu hóa quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ thông minh. Sinh viên học cách tích hợp robot thông minh, thị giác máy, xử lý dữ liệu lớn vào quá trình sản xuất.

PGS.TS Hoàng Mạnh Kha nhấn mạnh, nhà trường liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp giúp sinh viên thực tập thực tế, tiếp cận công việc sớm và nâng cao cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

"Ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa đang trở thành trái tim của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Nhu cầu thị trường tăng cao mở ra cơ hội việc làm ổn định và mức thu nhập hấp dẫn cho sinh viên tốt nghiệp", PGS.TS Hoàng Mạnh Kha lưu ý.