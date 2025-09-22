Công nghệ số
Notion ra mắt trợ lý AI tác nhân mới

12:54 | 22/09/2025
Trong bản cập nhật Notion 3.0 mới nhất, trợ lý AI tác nhân mới của Notion sẽ phụ trách công việc phân tích dữ liệu và tự động thực hiện nhiệm vụ.
Notion 3.0 với trợ lý AI tác nhân mới. Ảnh: Notion

Tại sự kiện “Make with Notion”, công ty đã thông báo kế hoạch ra mắt trợ lý AI đầu tiên của ứng dụng trên phiên bản Notion 3.0. Cụ thể, trợ lý AI tác nhân sẽ khai thác dữ liệu của người dùng để từ đó tự động tạo ghi chú, phân tích phục vụ cho các cuộc họp hoặc thực hiện báo cáo đánh giá về các đối thủ trên thị trường.

Notion giới thiệu trợ lý AI có thể đảm nhận cả một dự án, từ lên kế hoạch ra mắt sản phẩm, phân công nhiệm vụ tự động cho nhân sự và thậm chí là soạn thảo tài liệu để tối ưu hiệu quả công việc.

Trợ lý AI có thể tự động tạo các trang và cơ sở dữ liệu, thậm chí cập nhật các dữ liệu và thuộc tính mới. Người dùng cũng có thể sử dụng trợ lý AI trên các nền tảng có liên kết với Notion để xử lý các tác vụ, như Google Drive, Slack hay GitHub. Ngoài ra, người dùng cũng có thể hướng dẫn trợ lý AI tham chiếu nguồn, yêu cầu AI ghi nhớ các chi tiết quan trọng trong công việc.

Theo Notion, trợ lý AI tác nhân mới được phát triển dựa trên nền tảng Notion AI, một tính năng AI trước đây chỉ có thể tìm kiếm và tóm tắt nội dung. Với trợ lý AI mới được tích hợp công nghệ AI tác nhân, người dùng có thể sử dụng trợ lý AI tự động cho nhiều tác vụ phức tạp.

“Cảm giác cứ như có một đồng nghiệp đã hợp tác cùng nhau từ lâu và thực sự hiểu rõ các công việc vậy”, chia sẻ của Harsha Yeddanupudy, Quản lý sản phẩm tại Faire - công ty bán lẻ nổi tiếng tại Mỹ, chia sẻ trong một bài đăng blog của Notion.

Theo TechCrunch, trong 2 năm qua, Notion đã phát hành một ứng dụng lịch, trình duyệt email AI cho Gmail, công cụ ghi chú cuộc họp, tính năng tìm kiếm thông tin. Những nỗ lực trên đã giúp Notion xây dựng một nền tảng dữ liệu đủ để phục vụ cho các quy trình tự động hóa được thực hiện bởi trợ lý AI.

Khi các mô hình AI ngày càng lớn và phức tạp, chi phí phát triển cũng tăng vọt. Đứng sau mọi đột phá từ Gemini 2.0 tới Claude 4, các ma trận AI được liên kết với hàng ngàn bộ xử lý chạy liên tục, dịch chuyển hàng terabyte dữ liệu mỗi giây. Ma trận AI (AI Fabric) đóng vai trò trọng yếu trong việc hỗ trợ kết nối liền mạch, hiệu năng cao giữa các bộ xử lý.
YouTube trình làng những công cụ AI hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung video Shorts.
Đồng thời, nền tảng mạng AI-native cũng giúp mở ra cơ hội cho ngành ngân hàng xây dựng hạ tầng số vững chắc, thích ứng nhanh trước thay đổi.
Điều này đã đẩy ChatGPT của OpenAi xuống hạng 2 trên bảng xếp hạng lượt tải của App Store.
Hơn 300 chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ tham dự Hội thảo CYSEEX 2025 tại Hà Nội, bàn giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện sớm, tự động hóa ứng phó và nâng cao khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng tinh vi.
