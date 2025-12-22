Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi vai trò trú ẩn an toàn trở lại

“Giá trị của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ tiềm năng đã xuất hiện trở lại,” Matthew McLennan, người đứng đầu nhóm giá trị toàn cầu tại First Eagle Investments, cho biết.

Chốt phiên sáng thứ Hai 22/12, giá vàng kỳ hạn đạt đỉnh lịch sử 4.445,8 USD/ounce, trong khi giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.414,99 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 70%, liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục khi dòng tiền rút khỏi các tài sản rủi ro.

Vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong những giai đoạn kinh tế và địa chính trị biến động. Đà tăng mạnh của kim loại quý này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu ngày càng thận trọng trước triển vọng tăng trưởng năm tới.

Cùng chiều với vàng, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Giá bạc kỳ hạn đã chạm mốc kỷ lục 68,96 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay thậm chí nhích lên 68,98 USD/ounce. So với đầu năm, giá bạc đã tăng tới 128%, vượt xa mức tăng của vàng.

Đáng chú ý, đà tăng của kim loại quý diễn ra bất chấp việc thị trường đã phản ánh đầy đủ đợt cắt giảm lãi suất được mong đợi từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 10/12, cũng như sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm trí tuệ nhân tạo (AI), trong các phiên gần đây.

Theo Matthew McLennan, Giám đốc đầu tư giá trị toàn cầu tại First Eagle Investments, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn tại Mỹ, Anh và châu Âu, cùng xu hướng gia tăng ở Nhật Bản và Trung Quốc, đang khiến vai trò tiền tệ của vàng trở nên nổi bật trở lại.

“Giá trị của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ tiềm năng đã tái xuất hiện,” ông McLennan chia sẻ trên chương trình The Exchange của CNBC ngày 17/12. “Vàng đã từ trạng thái bị định giá thấp so với các tài sản danh nghĩa, chuyển sang mức định giá hợp lý hơn, và các kim loại quý khác cũng đang tăng theo.”

Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi sát cuộc đua giành vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo, trong bối cảnh tính độc lập và uy tín của ngân hàng trung ương Mỹ bị đặt dấu hỏi trước những áp lực liên tục từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell.

“Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là uy tín tài chính dài hạn của Hoa Kỳ, bởi đây là điều kiện tiên quyết để duy trì một Fed độc lập và một ban lãnh đạo có lý trí,” ông McLennan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, diễn biến lạm phát tiền lương cũng là yếu tố then chốt trong thời gian tới, khi số lượng việc làm trống tại Mỹ đang tăng trở lại và có thể gây áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp, đây là một biến số quan trọng đối với định hướng chính sách tiền tệ và xu hướng dòng tiền toàn cầu.