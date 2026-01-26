Giá vàng thế giới vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce

Giá vàng đã leo lên mức cao kỷ lục mới, vượt qua mốc 5.000 đô la một ounce vào hôm nay 26/1.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay tăng vượt 5.000 USD/oz, trong khi hợp đồng kỳ hạn cũng giữ mức trên ngưỡng này, phản ánh lực cầu mạnh của nhà đầu tư tài chính. Giá bạc cũng vượt mốc 100 USD/ounce, cho thấy sự lan tỏa tích cực của nhóm kim loại quý.

Bối cảnh thị trường: Địa chính trị và tài chính toàn cầu chi phối

Giới phân tích đánh giá, đà tăng mạnh của giá vàng không chỉ xuất phát từ tâm lý trú ẩn an toàn truyền thống mà còn được hậu thuẫn bởi lo ngại gia tăng về bất ổn địa chính trị và biến động tài chính toàn cầu. Những điểm nóng như căng thẳng ở các vùng chiến sự và quan hệ quốc tế đã khiến dòng tiền dịch chuyển sang vàng - một dạng tài sản phòng ngừa rủi ro.

Ngoài ra, đà tăng của vàng còn phản ánh tâm lý lo ngại về lạm phát, đồng đô la Mỹ suy yếu và khả năng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Việc đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên “rẻ hơn” đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, từ đó thúc đẩy nhu cầu.

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Nhận định từ chuyên gia và ngân hàng đầu tư

Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới đều đứng về phía dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong ngắn hạn và trung hạn. Nhiều nhà phân tích dự báo kim loại quý này có thể tiến tới các ngưỡng cao hơn trong năm 2026 nếu các yếu tố bất ổn tiếp tục chi phối thị trường.

Các khảo sát trước đó cũng từng ghi nhận nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce và con số này giờ đây đã trở thành hiện thực, củng cố niềm tin rằng đà tăng có thể vẫn còn tiếp diễn.

Triển vọng tiếp theo của thị trường vàng

Giới chuyên gia nhận định diễn biến của giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính: tình hình địa chính trị và quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một số dự báo thậm chí cho rằng nếu các rủi ro toàn cầu gia tăng và lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp, vàng còn có thể chinh phục các mức kỷ lục cao hơn nữa.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn vào các quỹ giao dịch vàng (ETF) và lượng mua vật chất bởi các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tư nhân được kỳ vọng duy trì mức cao, góp phần củng cố thêm lực cầu cho thị trường.