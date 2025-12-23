Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

“Giá trị của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ tiềm năng đã xuất hiện trở lại,” Matthew McLennan, người đứng đầu nhóm giá trị toàn cầu tại First Eagle Investments, cho biết.

Trong phiên thứ Hai 22/12, giá vàng kỳ hạn có thời điểm chạm mốc lịch sử 4.445,8 USD/ounce, trong khi giá vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.414,99 USD/ounce. So với đầu năm, giá vàng đã tăng gần 70%, đánh dấu một trong những năm tăng mạnh nhất của kim loại quý này trong nhiều thập kỷ.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh các tài sản rủi ro suy yếu và tâm lý phòng thủ quay trở lại trên thị trường tài chính. Vốn được xem là “hầm trú ẩn an toàn” trong những giai đoạn bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị, vàng liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục mới trong năm nay.

Cùng xu hướng với vàng, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng chưa từng có. Kim loại này từng đạt đỉnh lịch sử 68,96 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh 68,98 USD/ounce. Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng tới 128%, phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng mạnh mẽ của giới đầu tư.

Đáng chú ý, đà tăng của kim loại quý diễn ra bất chấp việc thị trường đã phần nào “tiêu hóa” đợt cắt giảm lãi suất được mong đợi từ lâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 10/12, cũng như sự phục hồi ngắn hạn của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, những lo ngại về triển vọng kinh tế năm tới đang khiến nhà đầu tư toàn cầu trở nên thận trọng hơn, buộc họ phải tái cân bằng danh mục và tìm đến các tài sản an toàn.

Theo ông Matthew McLennan, Giám đốc nhóm đầu tư giá trị toàn cầu tại First Eagle Investments, tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng tại Mỹ, Anh và châu Âu, cùng xu hướng gia tăng ở Nhật Bản và Trung Quốc, đang làm dấy lên lo ngại về giá trị tiền tệ trong dài hạn.

“Giá trị tiền tệ của vàng có thể đã tái xuất hiện”, ông McLennan nhận định. Phát biểu trên chương trình The Exchange của CNBC ngày 17/12, ông cho rằng vàng đang lấy lại vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ hiệu quả. “Vàng đã chuyển từ trạng thái bị định giá thấp so với các tài sản danh nghĩa dùng để phòng ngừa rủi ro, sang mức định giá hợp lý hơn. Và các kim loại quý khác cũng đang tăng giá theo”, ông nói.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi sát cuộc đua tìm người kế nhiệm vị trí Chủ tịch Fed, trong bối cảnh tính độc lập và uy tín của ngân hàng trung ương Mỹ bị đặt dấu hỏi sau những áp lực liên tục từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell.

“Điều chúng tôi thực sự quan tâm là uy tín tài chính dài hạn của Hoa Kỳ. Đây là điều kiện tiên quyết để duy trì một Cục Dự trữ Liên bang độc lập và một nhà lãnh đạo có lý trí”, ông McLennan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, rủi ro lạm phát tiền lương cũng đang nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Theo ông McLennan, diễn biến của thị trường lao động – đặc biệt là số lượng việc làm trống và mối liên hệ với lợi nhuận doanh nghiệp – sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách tiền tệ cũng như xu hướng của các tài sản phòng ngừa rủi ro trong thời gian tới.