Giá vàng lao dốc 6%, bạc mất 12%, đồng USD bật tăng

Giá vàng và bạc tiếp tục giảm mạnh vào hôm nay 2/2, làm trầm trọng thêm những tổn thất so với đợt bán tháo hôm thứ Sáu tuần trước. Ảnh minh họa: Getty

Giá vàng giao ngay rơi xuống còn 4.538 USD/ounce, sau khi đã mất gần 10% trong phiên thứ Sáu và xuyên thủng mốc tâm lý 5.000 USD/ounce. Trong khi đó, bạc tiếp tục chịu áp lực nặng nề sau cú sụp đổ 30% trước đó, đánh dấu ngày giao dịch tồi tệ nhất của kim loại này kể từ tháng 3 năm 1980.

Tính đến 00 giờ 52 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ, bạc giao ngay giao dịch quanh mức 74,36 USD/ounce.

Cú sốc chính sách Fed đảo chiều dòng tiền

Theo giới phân tích, làn sóng bán tháo bùng phát sau khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ bất ngờ va chạm với những thay đổi quan trọng trong định hướng lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang.

Tổng thống Donald Trump mới đây đã đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng Năm, làm dấy lên lo ngại rằng chính sách tiền tệ trong thời gian tới có thể trở nên thắt chặt hơn.

“Kết quả là xu hướng ‘Mua tài sản Mỹ’ quay trở lại, khiến nỗ lực tìm kiếm kênh trú ẩn độc lập từng đẩy vàng và bạc lên mức đỉnh gần 5.600 USD và 122 USD mỗi ounce vào tuần trước đang dần sụp đổ”, ông José Torres, nhà kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, nhận định.

Christopher Forbes, Giám đốc khu vực châu Á và Trung Đông của CMC Markets, cho rằng diễn biến hiện tại mang tính điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng hiếm thấy, thay vì báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng dài hạn.

“Đây là một điểm tựa điển hình sau cú bứt phá phi thường. Hoạt động chốt lời, đồng USD mạnh lên và những tín hiệu địa chính trị mới từ Washington đã làm dịu sự hưng phấn của thị trường”, Forbes nói.

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Đồng USD mạnh và lãi suất cao gây áp lực

Chỉ số USD Index đã tăng khoảng 0,8% kể từ cuối tuần trước, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý không sinh lợi suất, khi trái phiếu kho bạc Mỹ trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Warsh vốn nổi tiếng với quan điểm “diều hâu” về chính sách tiền tệ, và việc ông được đề cử càng củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh.

Cùng lúc, những tuyên bố mới của Tổng thống Trump về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran đã phần nào hạ nhiệt rủi ro địa chính trị, khiến giá dầu thô WTI giảm khoảng 4% trong phiên thứ Hai.

Triển vọng vẫn tích cực trong trung hạn

Dù chịu áp lực ngắn hạn, bạc hiện vẫn tăng khoảng 16% từ đầu năm, trong khi vàng cao hơn khoảng 8%. Trong năm ngoái, hai kim loại này từng lập kỷ lục tăng trưởng khi lần lượt leo dốc 65% và 145%.

Theo Forbes, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới khi giới đầu tư chờ thêm tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách của tân Chủ tịch Fed.

“Nếu đồng USD suy yếu trở lại hoặc ông Warsh phát tín hiệu ôn hòa hơn, nhà đầu tư sẽ sẵn sàng quay lại bắt đáy. Trong khung thời gian trên 12 tháng, tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan với vàng và bạc”, ông nói.