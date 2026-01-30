Giá vàng rơi 4%, chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trước thông tin về Fed

Giá vàng hạ nhiệt sau cú rơi 4%, chứng khoán châu Á Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trước thông tin về Fed. Ảnh minh họa: Getty.

Vàng giảm mạnh sau khi lập đỉnh

Giá vàng giao ngay giảm hơn 4%, xuống còn 5.156,64 USD một ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên trước đó. Dù vậy, kim loại quý này vẫn cao hơn khoảng 20% so với đầu năm, phản ánh nhu cầu trú ẩn và dòng tiền đầu cơ vẫn duy trì ở mức cao.

Nhận định với CNBC, ông Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật.

“Một đợt giảm về quanh 5.000 USD với thời gian tích lũy ở vùng này sẽ là diễn biến bình thường trong một thị trường tăng giá. Điều đáng ngạc nhiên là vàng đã leo từ 3.000 USD lên 5.500 USD mà hầu như không có nhịp điều chỉnh đáng kể nào,” ông Yardeni nói.

Theo ông, diễn biến vừa qua giống một “cú tăng vọt” hơn là một chu kỳ tăng trưởng bền vững theo truyền thống của thị trường kim loại quý.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng giảm hơn 5% xuống còn 110,26 USD mỗi ounce. Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, kim loại này vẫn tăng tới 53%, vượt trội so với nhiều loại tài sản khác.

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Chứng khoán châu Á phân hóa

Trên thị trường cổ phiếu, khu vực châu Á Thái Bình Dương giao dịch không đồng nhất trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi thông tin mới từ Mỹ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,23%, trong khi Kosdaq của các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tăng 0,99%. Ở Nhật Bản, Nikkei 225 nhích 0,25% và Topix tăng 0,58%.

Chứng khoán Úc cũng khởi sắc với chỉ số S&P ASX 200 tăng 0,23%.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc và Hồng Kông chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số Hang Seng giảm 0,71%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục mất 0,51%.

Ông Trump sắp công bố người kế nhiệm Chủ tịch Fed

Một trong những yếu tố được giới đầu tư toàn cầu theo dõi sát là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ sớm công bố ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo.

Phát biểu tại buổi ra mắt bộ phim về Đệ nhất phu nhân Melania Trump, ông cho biết quá trình tìm kiếm người thay thế Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell, vốn kéo dài khoảng năm tháng, đang đi đến giai đoạn cuối.

Quá trình lựa chọn bắt đầu từ tháng 9 với danh sách 11 ứng viên, bao gồm các quan chức hiện tại và cựu lãnh đạo Fed, các nhà kinh tế học cũng như chuyên gia tài chính tại Phố Wall.

Song song đó, chính trường Mỹ cũng tạm thời “hạ nhiệt” sau khi Thượng viện đạt được thỏa thuận ngân sách nhằm tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần. Theo thỏa thuận, các nghị sĩ thống nhất loại bỏ khoản tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa khỏi gói ngân sách chung và thông qua năm dự luật còn lại, trong khi cơ quan này sẽ được cấp nguồn kinh phí tạm thời.

Động thái trên giúp giảm bớt rủi ro chính trị trong ngắn hạn, yếu tố vốn thường gây biến động mạnh trên thị trường tài chính.

Phố Wall chịu áp lực, bitcoin lao dốc

Trong phiên giao dịch trước đó tại Mỹ, thị trường chứng khoán chịu sức ép khi nhà đầu tư phản ứng với kết quả kinh doanh mới nhất của Microsoft cùng quyết định lãi suất của Fed.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,13%, trong khi Nasdaq Composite gần như đi ngang. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,72%.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin mất hơn 5%, rơi xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng, cho thấy tâm lý thận trọng đang lan rộng sang cả nhóm tài sản rủi ro cao.