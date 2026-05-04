Chứng khoán Hàn Quốc lập đỉnh mới giữa biến động Trung Đông

Chứng khoán Hàn Quốc lập đỉnh mới tháng 5.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng và lập mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu tuần, nối dài xu hướng tích cực sau tháng Tư ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây. Diễn biến này phản ánh tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn khi một số rủi ro địa chính trị tạm thời được xoa dịu.

Động lực chính đến từ thông tin Mỹ chuẩn bị triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, khu vực có vai trò sống còn với nguồn cung dầu toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” sẽ hỗ trợ các tàu dân sự rời khỏi vùng biển bị ảnh hưởng bởi xung đột với Iran.

Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc Thị trường chứng khoán Hàn Quốc từng được xem là thị trường hoạt động tốt nhất thế giới năm 2025 đang trải qua những phiên ...

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, lực lượng tham gia chiến dịch gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay cùng khoảng 15.000 binh sĩ. Mục tiêu là khôi phục hoạt động vận tải, giảm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến thị trường hàng hóa. Giá dầu quay đầu giảm khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung được đánh giá lại. Dầu WTI giao tháng 7 giảm 0,59 phần trăm xuống 101,34 USD mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,27 phần trăm còn 107,88 USD mỗi thùng.

Tại châu Á, các thị trường diễn biến trái chiều. Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng nhẹ so với mức đóng cửa trước đó. Trong khi đó, chỉ số S&P ASX 200 của Australia giảm nhẹ. Thị trường Nhật Bản và Trung Quốc tạm nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ lễ, khiến thanh khoản khu vực suy giảm.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai các chỉ số lớn gần như đi ngang. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 cùng tăng 0,1 phần trăm, còn hợp đồng tương lai Dow Jones tăng khoảng 100 điểm.

Trước đó, phiên cuối tuần ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các chỉ số. S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt lập đỉnh lịch sử nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi Dow Jones giảm hơn 150 điểm do áp lực từ các cổ phiếu công nghiệp truyền thống.

Giới phân tích cho rằng việc giá dầu hạ nhiệt kết hợp với kỳ vọng ổn định vận tải quốc tế đang giúp giảm áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư tại các thị trường châu Á, trong đó có Hàn Quốc. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và có thể đảo chiều xu hướng nếu căng thẳng leo thang trở lại.