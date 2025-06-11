Chứng khoán Châu Á tăng vọt sau tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Tâm lý lạc quan lan rộng khắp thị trường ngay sau thông tin đại diện thương mại hai bên đạt được thỏa thuận khung sau vòng đàm phán cấp cao thứ hai tại London. Mặc dù thỏa thuận còn chờ sự phê chuẩn chính thức từ Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà đầu tư vẫn đón nhận diễn biến này như một bước đột phá sau nhiều tháng căng thẳng leo thang.

“Chúng tôi đã đạt được khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận Geneva và cuộc gọi giữa hai tổng thống,” Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tuyên bố, lặp lại thông tin từ Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cảng.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,83%, đạt 3.897,30 điểm đây là mức cao nhất trong gần ba tuần. Hang Seng China Enterprises Index, theo dõi các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông, bật tăng 1,05%, đảo ngược hoàn toàn xu hướng giảm hôm trước. Các cổ phiếu lớn như BYD, Alibaba và Tencent đều tăng từ 0,5 đến gần 2%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,45%, còn Kospi của Hàn Quốc tăng 0,7%, đạt 2.892,02 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp, đây là chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm. Chỉ số Kosdaq vốn hóa nhỏ cũng tăng 1,7%, vượt mốc 784 điểm, cao nhất trong vòng gần 10 tháng.

Thị trường Úc tiếp tục lập đỉnh với S&P/ASX 200 tăng 0,46%, lên 8.626,9 điểm, mức cao lịch sử mới. Cổ phiếu năng lượng và khai khoáng dẫn đầu đà tăng, hưởng lợi từ giá vàng và kỳ vọng kinh tế Trung Quốc hồi phục. Các “ông lớn” như Woodside Energy, Santos, BHP, Fortescue và Rio Tinto đều tăng mạnh.

Trước đó, phố Wall khởi sắc với Dow Jones tăng 105 điểm, S&P 500 tăng 0,55% và Nasdaq Composite tăng 0,63%, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vào đầu phiên sáng châu Á gần như đi ngang khi giới đầu tư chờ đợi chi tiết chính thức về khung thỏa thuận, cũng như báo cáo CPI tháng 5 của Hoa Kỳ.

Ông Jianwei Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis, nhận định: “Việc các bên cần báo cáo lên lãnh đạo thể hiện vẫn còn những chi tiết quan trọng chưa được giải quyết. Việc đồng thuận về ‘khuôn khổ’ là bước đi tích cực, nhưng chưa đảm bảo chắc chắn về đột phá cụ thể.”

Đất hiếm và công nghệ: Tâm điểm trong thỏa thuận mới

Theo Bộ trưởng Lutnick, các hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ là “phần cơ bản” của thỏa thuận khung. Hoa Kỳ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ nới lỏng kiểm soát với nguồn tài nguyên chiến lược này để đổi lấy việc Mỹ giảm các hạn chế công nghệ cao.

Giới quan sát cho rằng điều này có thể tác động sâu rộng đến các ngành công nghệ quốc phòng, năng lượng và xe điện, nơi đất hiếm đóng vai trò then chốt. CEO của Victory Metals (Úc) Brendan Clark nhấn mạnh: “Thế giới đã ngủ quên khi Trung Quốc âm thầm xây dựng thế độc quyền đất hiếm. Sự thức tỉnh đang đến, nhưng sẽ cần thời gian và đầu tư rất lớn để thay đổi thực trạng này.”

Theo ông Vikas Pershad, giám đốc danh mục đầu tư tại M&G Investments, Trung Quốc, bất chấp bất ổn địa chính trị, vẫn có sức hấp dẫn về định giá và khả năng sinh lời. Trong khi đó, Ấn Độ giữ vị trí nền tảng nhờ tốc độ tăng trưởng thu nhập vượt trội, còn Nhật Bản đang hưởng lợi từ quá trình cải cách quản trị doanh nghiệp.

Mặc dù thỏa thuận khung Mỹ - Trung chưa được lãnh đạo phê chuẩn chính thức, thị trường tài chính đã phản ứng tích cực, phản ánh kỳ vọng rằng đối thoại vẫn còn là kênh hữu hiệu để tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng trước khi đặt cược dài hạn. Như chuyên gia Xu nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là "đồng thuận về khuôn khổ", mà là “cách thức thực thi và cam kết chính trị đi kèm”.