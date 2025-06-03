Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động mạnh do căng thẳng thương mại toàn cầu

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương biến động mạnh trước sức ép suy thoái từ Trung Quốc và căng thẳng thương mại toàn cầu. Ảnh minh họa: Getty.

Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương kết thúc phiên giao dịch ngày 3/6 trong trạng thái trái chiều khi nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu sản xuất ảm đạm từ Trung Quốc và các tín hiệu căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ - Trung - EU.

Trung Quốc báo hiệu suy thoái sản xuất tồi tệ nhất kể từ 2022

Theo khảo sát của Caixin/S&P Global, chỉ số PMI sản xuất tháng 5 của Trung Quốc chỉ đạt 48,3, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 50,6 và sụt mạnh từ mức 50,4 của tháng 4. Đây là mức giảm nhanh nhất kể từ tháng 9/2022, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này rơi xuống dưới ngưỡng tăng trưởng kể từ tháng 9/2023.

Nguyên nhân chính được xác định là do lượng đơn hàng xuất khẩu mới sụt giảm nghiêm trọng – hệ quả của các đòn thuế quan ngày càng siết chặt từ Hoa Kỳ, trong đó bao gồm việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế thép và nhôm nhập khẩu lên 50% từ ngày 5/6.

Không dừng lại ở đó, Bắc Kinh và Washington còn công khai “đổ lỗi” cho nhau về việc vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận thương mại tạm thời, khiến khả năng đàm phán cải thiện quan hệ ngày càng xa vời.

Chứng khoán châu Á rung lắc dữ dội, Hồng Kông đi ngược xu hướng

Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Trung Quốc tiêu cực, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông bất ngờ dẫn đầu đà tăng với mức cộng 1,36%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục cũng nhích nhẹ 0,3% trong phiên đầy biến động.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 kết phiên tăng nhẹ, còn Topix giảm 0,22% do giới đầu tư lo ngại khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục nâng lãi suất. Ở Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,63% lên 8.466,7 điểm, bất chấp thâm hụt tài khoản vãng lai quý I/2025 đạt 14,7 tỷ AUD, cao hơn dự báo.

Ngược lại, thị trường Ấn Độ chịu sức ép lớn từ thông tin điều tra Tập đoàn Adani, khiến chỉ số Nifty 50 và BSE Sensex lần lượt mất 0,46% và 0,48%.

Cổ phiếu thép châu Á biến động trước đòn đánh mới của Trump

Trước nguy cơ đòn thuế mới từ Mỹ, cổ phiếu các doanh nghiệp thép khu vực giao dịch lộn xộn. Tại Trung Quốc, cổ phiếu của Chongqing Iron & Steel, Angang Steel và Maanshan Iron & Steel lần lượt giảm 1,56%, 0,85% và 3,51%. Trong khi đó, JFE Holdings của Nhật tăng nhẹ 0,42%, còn Kobe Steel giữ nguyên.

Cổ phiếu JSW Steel và Tata Steel của Ấn Độ gần như đi ngang, trong khi Jindal Steel & Power tăng 0,8%.

Tại Ấn Độ, cổ phiếu Ola Electric Mobility giảm tới 7% sau loạt giao dịch khối trị giá hơn 85 triệu USD. Giới quan sát nghi ngờ Hyundai Motor là một trong những bên bán ra, gây áp lực lớn lên mã này.

Tập đoàn Adani cũng hứng chịu đợt bán tháo mạnh sau khi Wall Street Journal đưa tin Hoa Kỳ đang điều tra nghi án vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Hầu hết cổ phiếu của các công ty con Adani đều chìm trong sắc đỏ, riêng Adani Green đi ngược xu hướng, tăng 0,84%.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm 0,74% còn 95,35 USD/tấn – mức thấp do tâm lý e ngại nhu cầu từ Trung Quốc sẽ suy yếu. Các kim loại cơ bản như đồng, nhôm và kẽm cũng đồng loạt giảm trên sàn London.

Vàng – tài sản trú ẩn – cũng giao dịch biến động, giảm 0,16% về 3.374,16 USD/ounce sau khi tăng mạnh trong phiên trước.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ phục hồi đã gây áp lực lên loạt tiền tệ châu Á. Đồng yên Nhật giảm 0,29%, nhân dân tệ mất 0,17%, đô la Singapore giảm 0,15% và baht Thái suy yếu 0,28%. Ngược lại, ringgit Malaysia tăng 0,21%.

Mỹ và Ấn Độ tiến gần thỏa thuận thương mại

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick khẳng định “rất lạc quan” về khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ trong tương lai gần. Phát biểu tại Washington, ông cho biết hai bên đã tìm được “giải pháp thực sự có lợi cho cả hai”.

Với kim ngạch song phương đạt 129 tỷ USD năm 2024, Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, nền kinh tế đang trên đà trở thành lớn thứ tư toàn cầu.

Thị trường tài chính châu Á đang đối mặt với áp lực đa chiều: dữ liệu sản xuất từ Trung Quốc gây thất vọng, lo ngại suy thoái kinh tế quay trở lại, căng thẳng thương mại leo thang và tâm lý nhà đầu tư ngày càng phòng thủ. Trong khi các chỉ số Phố Wall vẫn duy trì tích cực, các dấu hiệu bất ổn trong khu vực cho thấy chặng đường phía trước có thể sẽ không êm đềm.