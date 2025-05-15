Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương giảm khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: Getty.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,90%, trong khi chỉ số Topix mất 0,75%. Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng khi chỉ số Kospi giảm 0,29%, còn Kosdaq - nơi tập trung các cổ phiếu vốn hóa nhỏ - giảm 0,37%. Tại Úc, chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 ghi nhận mức giảm 0,24%.

Hồng Kông cũng không thoát khỏi tình trạng tiêu cực khi chỉ số Hang Seng giảm 0,42%. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc đại lục thể hiện sự ổn định tương đối với chỉ số CSI 300 đi ngang, phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư trước các yếu tố bất ổn.

Các chuyên gia của Citi nhận định trong một báo cáo rằng dù thị trường đã phần nào phản ánh mức độ căng thẳng vĩ mô liên quan đến thuế quan cao điểm, vẫn còn nguy cơ xảy ra làn sóng biến động thứ hai. Lần này, nguy cơ đến từ bất ổn về chính sách tài khóa và dữ liệu kinh tế của Mỹ suy yếu.

S&P 500 tại Mỹ tăng 0,1% trong phiên trước đó, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,72%. Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average lại giảm 89,37 điểm, tương đương 0,21%, phản ánh tâm lý phân hóa của các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã thực hiện biện pháp nới lỏng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, chính thức có hiệu lực từ hôm nay, nhằm tăng cường thanh khoản cho thị trường. Ngân hàng trung ương nước này kỳ vọng động thái này sẽ giải phóng thêm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 138,5 tỷ USD vào nền kinh tế.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Giá dầu Brent tăng lên trên 66 USD/thùng, nhưng các nhà phân tích của Citi cảnh báo giá dầu có thể giảm vào cuối năm nếu thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran được thông qua.

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn vĩ mô, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giới đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới để định hướng quyết định giao dịch của mình trong thời gian tới.