Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn

Bình Lê

Bình Lê

17:40 | 30/10/2025
Sáng 30/10, Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe và Phong cách Sống 2025 (Wellness Expo 2025) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 30/10/2025 đến hết ngày 01/11/2025 với chủ đề “Hành trình sống khỏe - Công nghệ nâng tầm sống khỏe” cùng quy mô mở rộng 5000m2, sự kiện năm nay quy tụ gần 100 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và Việt Nam.

Đây không chỉ là một sự kiện góp phần xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp toàn diện mà còn là một sân chơi truyền cảm hứng, nơi khách tham quan được tiếp cận và trải nghiệm những xu hướng chăm sóc sức khỏe mới nhất và tham gia các hoạt động cộng đồng bổ ích.

Cơ hội giao thương, mở rộng kết nối cho doanh nghiệp ngành chăm sóc sức khỏe

Wellness Expo 2025 tiếp tục là điểm hẹn chiến lược, uy tín cho nhiều doanh nghiệp ngành chăm sóc sức khỏe. Sự kiện năm nay chào đón gần 100 doanh nghiệp, tạo nên không gian giao thoa văn hóa kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Đây không chỉ là cơ hội để các thương hiệu quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, mà còn là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp nội địa giao lưu, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác, xuất khẩu.

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn
Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Với mục tiêu trở thành cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, Wellness Expo mang đến Chương trình Kết nối giao thương chuyên sâu. Chương trình được thiết kế chuyên biệt, tạo ra một môi trường thuận lợi để các bên trực tiếp trao đổi, tìm hiểu và thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Sự quy tụ của các thương hiệu và sản phẩm chất lượng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà mua hàng, nhà phân phối và đối tác đang tìm kiếm nguồn cung ứng đáng tin cậy để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh các hoạt động kết nối trực tiếp, Wellness Expo còn mang đến hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm ngay tại triển lãm. Đây là giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp phá vỡ giới hạn không gian, giới thiệu sản phẩm một cách trực quan và sinh động đến người tiêu dùng trên cả nước. Hoạt động này không chỉ mở rộng độ phủ truyền thông mà còn giúp các thương hiệu tương tác trực tiếp với khách hàng mục tiêu trên đa nền tảng, góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Minh chứng rõ nét cho sức hút của triển lãm là sự góp mặt của nhiều thương hiệu tiêu biểu, đại diện cho sự đổi mới và chất lượng của ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam và Hàn Quốc. Về phía các doanh nghiệp Hàn Quốc, có thể kể đến những cái tên nổi bật như: Seowondang Food Co., Ltd với sản phẩm dầu mè truyền thống trứ danh; Biorhythm Co., Ltd Skin&Immune với sản phẩm đột phá Lactobacillus Lac k-1 giúp tăng cường miễn dịch cho da; Jangheung Shiitake Mushroom.,Ltd cùng nấm hương khô cao cấp BlackHwago; Hanyeoul Bio Valley Co,. Ltd với nấm móng đen hữu cơ nguyên chất; Cheonggangwon Agricultural Co., Ltd với sản phẩm siro chiết xuất lá thông độc đáo.

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Về phía Việt Nam, triển lãm năm nay vô cùng vinh vinh khi có The Pearl Hội An - khu nghỉ dưỡng Wellness cao cấp bên bãi biển An Bàng là nhà đồng hành. Với không gian sang trọng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh tế cùng trải nghiệm văn hóa đặc trưng của Hội An, The Pearl Hội An góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống khỏe toàn diện từ Thân – Tâm – Tuệ và là một đại diện tiêu biểu cho sự phát triển của xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các thương hiệu và đơn vị uy tín, dẫn đầu xu hướng phát triển bền vững là sự góp mặt của các doanh nghiệp thành viên thuộc Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA); Công ty Cổ phần VIETRAP Đầu tư Thương mại với lĩnh vực nông sản và thảo dược; Công ty Cổ phần JINSEI VIETNAM với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện từ sản phẩm chăm sóc tóc đến viên uống bổ sung; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển GOLD FIELD với sản phẩm Giấm hoa quả chuẩn Việt,…

Khơi nguồn cảm hứng sống khỏe với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan

Không chỉ dừng lại là một triển lãm thương mại trưng bày các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Wellness Expo 2025 tạo ra một không gian sống khỏe, nơi cộng đồng được kết nối và trực tiếp tham gia vào một hành trình chữa lành toàn diện từ Thân – Tâm – Tuệ.

Với chuỗi hoạt động trải nghiệm miễn phí, mỗi khách tham quan không chỉ tìm thấy sản phẩm phù hợp mà còn tìm thấy nguồn cảm hứng để xây dựng một lối sống lành mạnh và cân bằng hơn.

Hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện bắt đầu từ việc lắng nghe và nuôi dưỡng cơ thể. Tại triển lãm, hoạt động thể chất được tổ chức bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp, mang đến một không gian lý tưởng để người tham dự tìm lại sự tĩnh tại, dẻo dai qua các bài tập yoga, đồng thời giải phóng năng lượng và khuấy động tinh thần qua các lớp dạy khiêu vũ sôi động. Song song đó, khu vực trải nghiệm thực dưỡng sẽ là nơi khách tham quan được trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn
Wellness Expo 2025 thu hút đông đảo khách hàng.

Bên cạnh việc chăm sóc thể chất, triển lãm còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần và khai mở trí tuệ. Không khí sôi động của “Ngày hội văn nghệ, vui khỏe cộng đồng” với các tiết mục văn nghệ sôi động sẽ là một liệu pháp tinh thần quý giá, lan tỏa năng lượng tích cực và vun đắp sự gắn kết cộng đồng.

Một điểm mới đặc biệt tại Wellness Expo năm nay là Hội thảo chuyên đề “Tiêu chuẩn xanh: Sức khỏe bền vững và Niềm tin người tiêu dùng” được tổ chức bởi Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA). Thông qua các bài diễn thuyết chuyên sâu, hội thảo không chỉ cung cấp kiến thức, mang đến cho các doanh nghiệp một lộ trình xây dựng thương hiệu xanh một cách bài bản cho các doanh nghiệp mà còn giúp khách tham quan có thêm thông tin để trở thành người tiêu dùng chủ động trong việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, có khả năng nhận diện các chứng nhận uy tín và đưa ra quyết định mua sắm thông thái, an toàn cho bản thân và gia đình.

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn

Song song đó, hoạt động “Săn dấu rinh quà” bên cạnh là một trò chơi giải trí với hàng trăm phần quà hấp dẫn dành cho khách tham quan, mà còn khuyến khích tinh thần chủ động khám phá, giúp mỗi cá nhân tự mình tích lũy kiến thức và tìm ra những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp ngay tại sự kiện.

Wellness Expo 2025 khẳng định sứ mệnh của mình không chỉ là một Triển lãm thương mại, mà còn là một sân chơi toàn diện cho cộng đồng sống khỏe tại Việt Nam. Đây vừa là nơi các doanh nghiệp tìm thấy cơ hội phát triển, vừa là nơi mỗi cá nhân tìm thấy nguồn cảm hứng và bồi đắp ý thức, kiến thức một cách chủ động trên hành trình chăm sóc sức khỏe bản thân.

Triển lãm Wellness Expo 2025 do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp Sức khỏe Hàn Quốc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam (VAFF) và Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA).

Wellness Expo 2025 làm đẹp

