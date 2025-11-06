K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn – Việt

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa đào tạo, chuyển giao công nghệ thẩm mỹ tiên tiến giữa Trung tâm hỗ trợ đào tạo và giáo dục thiết bị y tế Hàn Quốc và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Quốc tế Hàn Quốc với Bệnh viện Lê Văn Thịnh và các đối tác.

K.A.T 2025 mở ra kỷ nguyên hợp tác y tế chuyên sâu giữa ngành y học thẩm mỹ Việt Nam mà chủ đạo là Bệnh viện Lê Văn Thịnh với Trung tâm hỗ trợ đào tạo và giáo dục thiết bị y tế Hàn Quốc tại thành phố Seongnam và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Quốc tế Hàn Quốc – KBIT.

Hội thảo K.A.T 2025 lần thứ I thu hút sự tham gia của 300 bác sĩ và khách mời.

Chương trình có sự đồng chủ trì của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI) và chính quyền thành phố Seongnam. Ba đơn vị tổ chức chính gồm Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Giáo dục Thiết bị Y tế Hàn Quốc, Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Quốc tế Hàn Quốc (KBIT) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM).

Sự tham gia của các cấp chính quyền 2 bên đã khẳng định tầm quan trọng và sự tin cậy của chương trình, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác lâu dài.

Phát biểu tại sự kiện, Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhấn mạnh, Hội thảo không chỉ là chương trình khoa học, mà là một hành trình kết nối tri thức, con người và giá trị nhân văn trong y học.

Thông qua Hội thảo, mang đến cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam những kiến thức và kỹ thuật tiên tiến nhất. “Việc hợp tác với các tổ chức y tế Hàn Quốc giúp đội ngũ bác sĩ Việt Nam tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời thúc đẩy công nghiệp thẩm mỹ trong nước phát triển đúng hướng – chuyên nghiệp và chuẩn mực” - Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh chia sẻ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo K.A.T 2025.

Về phía Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ giáo dục và đào tạo thiết bị y tế Hàn Quốc Kim Hong Cheol khẳng định, K.A.T 2025 là cầu nối giữa con người, công nghệ và tương lai, nơi các chuyên gia hai nước cùng cùng nhau trao đổi, học hỏi, và cùng kiến tạo những giá trị mới cho ngành y học thẩm mỹ hiện đại của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, hội thảo còn giới thiệu chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ, da liễu, laser công nghệ cao và y học tái tạo. Nhiều thiết bị, giải pháp y tế mới từ các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng được trưng bày và chuyển giao trực tiếp cho các cơ sở y tế Việt Nam.

Với quy mô và chất lượng chuyên môn, K.A.T 2025 không chỉ là một diễn đàn khoa học mà còn là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực y học thẩm mỹ – chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong khu vực.