Chuyển đổi số
Y tế số

K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn - Việt

Phước Hà

Phước Hà

09:07 | 06/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hội thảo Khoa học Đào tạo Kỹ năng Nâng cao K-Beauty Hàn – Việt lần thứ nhất (K.A.T 2025) vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 chuyên gia, bác sĩ, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực y học thẩm mỹ đến từ hai quốc gia.
IDAX 2026 – Quy tụ hơn 300 thương hiệu, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực Da liễu – Thẩm mỹ Đào tạo kỹ năng nâng cao K-Beauty nâng tầm chuyên môn thẩm mỹ chuẩn quốc tế Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa đào tạo, chuyển giao công nghệ thẩm mỹ tiên tiến giữa Trung tâm hỗ trợ đào tạo và giáo dục thiết bị y tế Hàn Quốc và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Quốc tế Hàn Quốc với Bệnh viện Lê Văn Thịnh và các đối tác.

K.A.T 2025 mở ra kỷ nguyên hợp tác y tế chuyên sâu giữa ngành y học thẩm mỹ Việt Nam mà chủ đạo là Bệnh viện Lê Văn Thịnh với Trung tâm hỗ trợ đào tạo và giáo dục thiết bị y tế Hàn Quốc tại thành phố Seongnam và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Quốc tế Hàn Quốc – KBIT.

K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn – Việt
Hội thảo K.A.T 2025 lần thứ I thu hút sự tham gia của 300 bác sĩ và khách mời.

Chương trình có sự đồng chủ trì của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI) và chính quyền thành phố Seongnam. Ba đơn vị tổ chức chính gồm Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Giáo dục Thiết bị Y tế Hàn Quốc, Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Quốc tế Hàn Quốc (KBIT) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM).

Sự tham gia của các cấp chính quyền 2 bên đã khẳng định tầm quan trọng và sự tin cậy của chương trình, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác lâu dài.

K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn – Việt

Phát biểu tại sự kiện, Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhấn mạnh, Hội thảo không chỉ là chương trình khoa học, mà là một hành trình kết nối tri thức, con người và giá trị nhân văn trong y học.

Thông qua Hội thảo, mang đến cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam những kiến thức và kỹ thuật tiên tiến nhất. “Việc hợp tác với các tổ chức y tế Hàn Quốc giúp đội ngũ bác sĩ Việt Nam tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời thúc đẩy công nghiệp thẩm mỹ trong nước phát triển đúng hướng – chuyên nghiệp và chuẩn mực” - Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh chia sẻ.

K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn – Việt
Các đại biểu tham dự Hội thảo K.A.T 2025.

Về phía Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ giáo dục và đào tạo thiết bị y tế Hàn Quốc Kim Hong Cheol khẳng định, K.A.T 2025 là cầu nối giữa con người, công nghệ và tương lai, nơi các chuyên gia hai nước cùng cùng nhau trao đổi, học hỏi, và cùng kiến tạo những giá trị mới cho ngành y học thẩm mỹ hiện đại của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, hội thảo còn giới thiệu chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ, da liễu, laser công nghệ cao và y học tái tạo. Nhiều thiết bị, giải pháp y tế mới từ các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng được trưng bày và chuyển giao trực tiếp cho các cơ sở y tế Việt Nam.

Với quy mô và chất lượng chuyên môn, K.A.T 2025 không chỉ là một diễn đàn khoa học mà còn là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực y học thẩm mỹ – chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong khu vực.

K.A.T 2025 làm đẹp

Bài liên quan

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn

Vừa làm đẹp miễn phí, vừa

Vừa làm đẹp miễn phí, vừa 'săn' sale khủng cùng LocknLock trong tháng 10

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn

Wellness Expo 2025: Triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trở lại với quy mô lớn

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Hơn 250 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp

Hơn 250 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp

Có thể bạn quan tâm

Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức được chuyển giao cho bệnh viện Chợ Rẫy

Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức được chuyển giao cho bệnh viện Chợ Rẫy

Y tế số
SIGNA Premier sẽ mở ra kỷ nguyên MRI thông minh trong ngành y tế, giúp mở rộng chẩn đoán lâm sàng đa bệnh học và nghiên cứu chuyên sâu không giới hạn với AI tại Việt Nam.
Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chuyển đổi số
Chương trình Quốc gia Phòng chống Đột quỵ chính thức khởi động với hoạt động khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân và triển khai hệ thống AI phân tích nguy cơ. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và chủ động trước đột quỵ.
AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Chuyển đổi số
Sáng 26/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tổ chức chương trình “CAREME - Yêu lấy mình, Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, khám sàng lọc Tim mạch - Thận - Chuyển hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 1.000 người dân địa phương.
Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Y tế số
Ngày 25/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện và Lễ phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng”.
Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Chuyển đổi số
Bộ Y tế Việt Nam đã ký kết hợp tác với Tổ chức HealthAI để tham gia Mạng lưới quản lý toàn cầu về AI y tế (GRN) và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo (CoP). Sự kiện diễn ra ngày 24/10/2025 tại Hà Nội nhằm thúc đẩy ứng dụng AI có trách nhiệm trong lĩnh vực y tế.
Xem thêm

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
sương mờ
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
21°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
19°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
20°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
18°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
17°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16521 16789 17368
CAD 18105 18380 18994
CHF 31908 32289 32933
CNY 0 3470 3830
EUR 29726 29998 31021
GBP 33659 34047 34989
HKD 0 3252 3454
JPY 164 168 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14461 15050
SGD 19642 19923 20446
THB 728 792 845
USD (1,2) 26044 0 0
USD (5,10,20) 26085 0 0
USD (50,100) 26114 26133 26358
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,118 26,118 26,358
USD(1-2-5) 25,074 - -
USD(10-20) 25,074 - -
EUR 29,928 29,952 31,112
JPY 168.34 168.64 175.86
GBP 34,116 34,208 35,038
AUD 16,812 16,873 17,321
CAD 18,332 18,391 18,930
CHF 32,266 32,366 33,053
SGD 19,801 19,863 20,493
CNY - 3,645 3,744
HKD 3,331 3,341 3,426
KRW 16.71 17.43 18.73
THB 777.45 787.05 837.86
NZD 14,468 14,602 14,956
SEK - 2,706 2,787
DKK - 4,004 4,123
NOK - 2,541 2,617
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,903.02 - 6,626.2
TWD 768.46 - 925.94
SAR - 6,912.77 7,241.79
KWD - 83,600 88,470
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,135 26,138 26,358
EUR 29,794 29,914 31,044
GBP 33,939 34,075 35,042
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,043 32,172 33,062
JPY 167.84 168.51 175.69
AUD 16,732 16,799 17,335
SGD 19,823 19,903 20,442
THB 791 794 830
CAD 18,308 18,382 18,914
NZD 14,581 15,088
KRW 17.42 19.04
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26162 26162 26358
AUD 16703 16803 17729
CAD 18285 18385 19399
CHF 32145 32175 33761
CNY 0 3658.5 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 29905 29935 31658
GBP 33954 34004 35765
HKD 0 3390 0
JPY 167.88 168.38 178.93
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.196 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14573 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19796 19926 20658
THB 0 757.8 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 14640000 14640000 14840000
SBJ 14000000 14000000 14840000
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,358
USD20 26,130 26,180 26,358
USD1 23,848 26,180 26,358
AUD 16,745 16,845 17,981
EUR 30,042 30,042 31,391
CAD 18,226 18,326 19,661
SGD 19,869 20,019 20,507
JPY 168.32 169.82 174.64
GBP 34,045 34,195 35,008
XAU 14,638,000 0 14,842,000
CNY 0 3,543 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,640 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,640 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,640 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540 14,840
NL 99.99 13,870
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,870
Trang sức 99.9 14,130 14,730
Trang sức 99.99 14,140 14,740
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,464 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,464 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,433 1,458
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,433 1,459
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,418 1,448
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,866 143,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,261 108,761
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,124 98,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,987 88,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,077 84,577
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,038 60,538
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Cập nhật: 07/11/2025 23:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Bắt đối tượng giấu thiết bị BTS giả mạo trong vali phát tán tin nhắn lừa đảo

Bắt đối tượng giấu thiết bị BTS giả mạo trong vali phát tán tin nhắn lừa đảo

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

FPT ra mắt AI Notebook

FPT ra mắt AI Notebook

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt