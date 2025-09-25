Chuyển đổi số
Y tế số

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Võ Vinh

Võ Vinh

11:13 | 25/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ ngày 30/10 đến 1/11/2025, Triển lãm quốc tế K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show sẽ diễn ra tại Trung tâm SECC (TP.HCM), quy tụ hơn 150 doanh nghiệp và 250 thương hiệu mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, công nghệ thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc và nhiều quốc gia.
VAPD 2025: Đột phá mới trong nha khoa trẻ em thời đại toàn cầu hóa Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM Hơn 150 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế thiết bị y tế tại Hà Nội

Triển lãm quốc tế K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 do Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hàn Quốc (KINTEX), Gyeonggi-do phối hợp với Công ty Exporum Vietnam tổ chức. Đây được xem là một trong những sự kiện tiêu biểu của ngành làm đẹp trong năm, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu uy tín, được chọn lọc từ các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025
K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11/2025 tại Trung tâm SECC (TP.HCM).

Sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nổi bật như mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, thiết bị thẩm mỹ, công nghệ làm đẹp không xâm lấn, thực phẩm chức năng làm đẹp và nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động giao thương và kết nối chuyên sâu sẽ diễn ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác, nhà phân phối tiềm năng.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trải nghiệm chuỗi hoạt động như: Gift Card Event – nhận phiếu quà tặng Lotte Mart trị giá 100.000 đồng; Find Your Best Color – được chuyên gia tư vấn màu sắc cá nhân; hay K-Beauty Photo Zone – khu vực chụp ảnh phong cách Hàn Quốc.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025
Triển lãm dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách chuyên ngành, gồm chủ spa, thẩm mỹ viện, đại lý phân phối, chuyên gia làm đẹp, KOLs, KOCs...

Hơn 17 KOLs, influencers nổi bật trên mạng xã hội như Phạm Hồng Hải Âu, Đăng V Beauty, Góc nhỏ của Chii… cũng sẽ tham gia, chia sẻ trải nghiệm cùng công chúng yêu thích làm đẹp.

Theo ban tổ chức, triển lãm dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách chuyên ngành, gồm chủ spa, thẩm mỹ viện, đại lý phân phối, chuyên gia làm đẹp, KOLs, KOCs và đông đảo tín đồ quan tâm đến xu hướng mới. Đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp mở rộng hợp tác, cập nhật công nghệ và khẳng định vị thế trên thị trường làm đẹp quốc tế.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 làm đẹp

Bài liên quan

Cuộc thi Big Bang 2025: L’Oréal tìm kiếm những cải tiến ngành Công nghệ làm đẹp

Cuộc thi Big Bang 2025: L’Oréal tìm kiếm những cải tiến ngành Công nghệ làm đẹp

Những phát minh ấn tượng của ngành làm đẹp thế giới tại Ngôi nhà L’Oreal

Những phát minh ấn tượng của ngành làm đẹp thế giới tại Ngôi nhà L’Oreal

Hơn 250 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp

Hơn 250 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp

Những phát minh ấn tượng của ngành làm đẹp thế giới tại Ngôi nhà L’Oreal

Những phát minh ấn tượng của ngành làm đẹp thế giới tại Ngôi nhà L’Oreal

Có thể bạn quan tâm

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Cuộc sống số
Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Nội vụ (Vương quốc Anh), chính thức khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Y tế số
Ngày 12/9, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko thăm Việt Nam và làm việc tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga. Chuyến thăm nhấn mạnh cam kết chuyển giao công nghệ y tế hiện đại, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và củng cố quan hệ song phương.
Bộ Chính trị: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Bộ Chính trị: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Y tế số
Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây ký ban hành Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới

Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới

Chuyển đổi số
Ngày 10/9, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á 2025 (HMA 2025). Hội nghị quy tụ hơn 100 diễn giả là lãnh đạo bệnh viện, chuyên gia y tế, nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp y tế đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

Y tế số
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp laser tại Queensland, Australia hỗ trợ chẩn đoán ung thư da không cần sinh thiết. Qua đó nâng cao độ chính xác, giảm thủ tục xâm lấn và chi phí y tế.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa vừa
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16886 17156 17733
CAD 18469 18746 19361
CHF 32521 32905 33551
CNY 0 3470 3830
EUR 30375 30650 31676
GBP 34703 35096 36021
HKD 0 3264 3466
JPY 170 174 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15062 15649
SGD 19944 20227 20754
THB 737 800 853
USD (1,2) 26136 0 0
USD (5,10,20) 26178 0 0
USD (50,100) 26206 26241 26450
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,230 26,230 26,450
USD(1-2-5) 25,181 - -
USD(10-20) 25,181 - -
EUR 30,679 30,704 31,765
JPY 174.92 175.24 181.63
GBP 35,201 35,296 35,998
AUD 17,187 17,249 17,637
CAD 18,754 18,814 19,249
CHF 32,927 33,029 33,672
SGD 20,175 20,238 20,805
CNY - 3,668 3,747
HKD 3,346 3,356 3,439
KRW 17.48 18.23 19.57
THB 786.14 795.85 846.3
NZD 15,088 15,228 15,587
SEK - 2,775 2,855
DKK - 4,100 4,218
NOK - 2,622 2,698
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,876.46 - 6,592.66
TWD 786.46 - 946.9
SAR - 6,942.23 7,266.89
KWD - 84,373 89,276
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,275 26,280 26,450
EUR 30,469 30,591 31,667
GBP 34,966 35,106 36,033
HKD 3,334 3,347 3,448
CHF 32,698 32,829 33,705
JPY 174.05 174.75 181.75
AUD 17,101 17,170 17,684
SGD 20,194 20,275 20,785
THB 803 806 841
CAD 18,707 18,782 19,265
NZD 15,135 15,610
KRW 18.12 19.83
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26310 26310 26450
AUD 17068 17168 17736
CAD 18652 18752 19303
CHF 32777 32807 33698
CNY 0 3671.3 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30661 30761 31534
GBP 35009 35059 36170
HKD 0 3390 0
JPY 173.96 174.96 181.47
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.9 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15175 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20110 20240 20971
THB 0 766.4 0
TWD 0 870 0
XAU 13000000 13000000 13450000
XBJ 11000000 11000000 13450000
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,236 26,286 26,450
USD20 26,236 26,286 26,450
USD1 26,236 26,286 26,450
AUD 17,120 17,220 18,336
EUR 30,730 30,730 32,042
CAD 18,615 18,715 20,022
SGD 20,200 20,350 20,817
JPY 174.62 176.12 180.72
GBP 35,140 35,290 36,310
XAU 13,248,000 0 13,452,000
CNY 0 3,557 0
THB 0 801 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,850 ▼30K 13,150 ▼30K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,520 ▼70K 12,920 ▼70K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,470 ▼70K 12,870 ▼70K
Nguyên liệu 99.99 11,980 ▼50K 12,180 ▼50K
Nguyên liệu 99.9 11,930 ▼50K 12,130 ▼50K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Hà Nội - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Miền Tây - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 ▼20K 13,100 ▼20K
Trang sức 99.9 12,490 ▼20K 13,090 ▼20K
NL 99.99 11,980 ▼20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,980 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,860 ▼20K 13,160 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,860 ▼20K 13,160 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,860 ▼20K 13,160 ▼20K
Miếng SJC Thái Bình 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
Miếng SJC Nghệ An 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
Miếng SJC Hà Nội 13,250 ▼60K 13,450 ▼60K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,325 ▼6K 13,452 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,325 ▼6K 13,453 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,283 ▼5K 131 ▼1184K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,283 ▼5K 1,311 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,255 ▲1129K 1,285 ▲1156K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,228 ▼495K 127,228 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,035 ▲80094K 96,535 ▲86844K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,039 ▼340K 87,539 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,043 ▼305K 78,543 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,573 ▼292K 75,073 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,624 ▼41824K 5,374 ▼48574K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 ▼6K 1,345 ▼6K
Cập nhật: 25/09/2025 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão RAGASA

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão RAGASA

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

150 golfer tham dự Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng 2025

150 golfer tham dự Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng 2025

Sapa chờ đón du khách với 2 show diễn hấp dẫn của chính đồng bào dân tộc

Sapa chờ đón du khách với 2 show diễn hấp dẫn của chính đồng bào dân tộc

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
PITAKA không chỉ là sự khác biệt

PITAKA không chỉ là sự khác biệt

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Kết nối AI mã nguồn mở là ‘điểm yếu’ để tội phạm tấn công

Kết nối AI mã nguồn mở là ‘điểm yếu’ để tội phạm tấn công

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Bot AI đảo ngược Phố Wall: Biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la trong 30 ngày

Bot AI đảo ngược Phố Wall: Biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la trong 30 ngày

Cổ phiếu Alibaba tăng vọt hơn 6% nhờ kế hoạch bơm thêm hàng tỷ USD vào AI

Cổ phiếu Alibaba tăng vọt hơn 6% nhờ kế hoạch bơm thêm hàng tỷ USD vào AI

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm