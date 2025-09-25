K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Triển lãm quốc tế K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 do Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hàn Quốc (KINTEX), Gyeonggi-do phối hợp với Công ty Exporum Vietnam tổ chức. Đây được xem là một trong những sự kiện tiêu biểu của ngành làm đẹp trong năm, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu uy tín, được chọn lọc từ các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11/2025 tại Trung tâm SECC (TP.HCM).

Sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nổi bật như mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, thiết bị thẩm mỹ, công nghệ làm đẹp không xâm lấn, thực phẩm chức năng làm đẹp và nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động giao thương và kết nối chuyên sâu sẽ diễn ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác, nhà phân phối tiềm năng.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trải nghiệm chuỗi hoạt động như: Gift Card Event – nhận phiếu quà tặng Lotte Mart trị giá 100.000 đồng; Find Your Best Color – được chuyên gia tư vấn màu sắc cá nhân; hay K-Beauty Photo Zone – khu vực chụp ảnh phong cách Hàn Quốc.

Hơn 17 KOLs, influencers nổi bật trên mạng xã hội như Phạm Hồng Hải Âu, Đăng V Beauty, Góc nhỏ của Chii… cũng sẽ tham gia, chia sẻ trải nghiệm cùng công chúng yêu thích làm đẹp.

Theo ban tổ chức, triển lãm dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách chuyên ngành, gồm chủ spa, thẩm mỹ viện, đại lý phân phối, chuyên gia làm đẹp, KOLs, KOCs và đông đảo tín đồ quan tâm đến xu hướng mới. Đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp mở rộng hợp tác, cập nhật công nghệ và khẳng định vị thế trên thị trường làm đẹp quốc tế.