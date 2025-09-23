Xe và phương tiện
YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

Hải Nguyên

Hải Nguyên

15:40 | 23/09/2025
Thành tích này được thực hiện vào ngày 14/9/2025 với mẫu siêu xe YANGWANG U9 Xtreme, vượt qua kỷ lục trước đó của xe điện và cả mức 490,484 km/h của mẫu xe xăng nhanh nhất, qua đó trở thành chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới
Ngày 23/9, BYD Việt Nam cho biết YANGWANG, thương hiệu xe cao cấp trực thuộc tập đoàn xe năng lượng mới (NEV) hàng đầu thế giới BYD, vừa chính thức xác lập kỷ lục tốc độ tối đa toàn cầu cho xe thương mại khi đạt vận tốc 496,22 km/h tại đường thử ATP Automotive Testing Papenburg, Đức.

Thành tích này được thực hiện vào ngày 14 tháng 9 năm 2025 với mẫu siêu xe YANGWANG U9 Xtreme, vượt qua kỷ lục trước đó của xe điện và cả mức 490,484 km/h của mẫu xe xăng nhanh nhất, qua đó trở thành chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới. Cột mốc mang tính lịch sử này không chỉ khẳng định đỉnh cao kỹ thuật chế tạo, mà còn mở ra chuẩn mực mới cho kỷ nguyên di chuyển bằng năng lượng sạch: tốc độ và sức mạnh vượt trội đi kèm phát thải bằng không.

Mẫu xe vốn được biết đến với tên gọi U9 Track/Special Edition, nay chính thức được xác nhận bản thương mại với tên YANGWANG U9 Xtreme (U9X). Dựa trên nền tảng kỹ thuật của U9 đang bán tại Trung Quốc, U9X được nâng cấp hàng loạt công nghệ cốt lõi, bao gồm hệ truyền động 1.200V siêu cao áp (so với 800V thông thường), pin Blade mang đến khả năng xả 30C ấn tượng, bốn động cơ điện đạt vòng quay lên đến 30.000 vòng/phút với tổng công suất trên 3.000 PS, lốp bán trơn đạt chuẩn đường đua cùng hệ thống treo DiSus-X tinh chỉnh chuyên biệt để đáp ứng điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Bà Stella Li, Phó Chủ tịch Điều hành BYD, chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc vô cùng tự hào đối với toàn bộ đội ngũ R&D. YANGWANG là thương hiệu không thừa nhận khái niệm ‘bất khả thi’, và chính tinh thần tiên phong ấy đã tạo nên một chiếc xe như U9X. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn đội, cũng như tay đua Marc Basseng vì kỹ năng và những đóng góp kỹ thuật chuyên môn xuất sắc. Thật tuyệt vời khi chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới hôm nay là một mẫu xe điện.”

Người cầm lái cho màn phá kỷ lục này là Marc Basseng, tay đua người Đức dày dạn kinh nghiệm trong các giải đua xe thể thao và đường trường. Ông chia sẻ: “Thành tích này chỉ có thể đạt được bởi hiệu năng vượt trội của U9 Xtreme. Về mặt kỹ thuật, điều này là bất khả thi với động cơ đốt trong. Nhờ hệ thống điện, xe vận hành êm ái, không có hiện tượng thay đổi tải trọng, giúp tôi tập trung tối đa vào đường đua.”

U9 Xtreme sẽ được sản xuất giới hạn không quá 30 chiếc dành cho khách hàng toàn cầu. Tên gọi “Xtreme” được lấy cảm hứng từ chữ “Extreme” (cực hạn, tối thượng), đồng thời chữ “X” đại diện cho sự vô định và tinh thần khám phá. Đây cũng chính là triết lý của YANGWANG - tìm thấy niềm vui và hứng khởi trong hành trình chinh phục những giới hạn mới.

Với kỷ lục tốc độ này, YANGWANG đã tái định nghĩa khái niệm siêu xe bền vững, khẳng định cam kết của BYD trong việc kết hợp công nghệ tiên tiến, hiệu năng siêu việt, an toàn và trải nghiệm lái độc bản - tất cả trong một mẫu xe điện không phát thải.

BYD SEAL 5 sở hữu động cơ 1.5L kết hợp motor điện, tạo công suất hơn 200 mã lực, tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây. SEAL 5 có thể vận hành thuần điện 120km và phạm vi tổng cộng 1.200km, kích thước dài 4.780mm với 16 tính năng an toàn tiên tiến.
Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 sedan điện cao cấp ra mắt Trung Quốc, cạnh tranh Tesla Model S với công nghệ Huawei-Xiaomi nhưng chưa về Việt Nam.
BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

Ngày 13/9, BYD Việt Nam vinh dự đón nhận 2 giải thưởng danh giá: Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng Hàng đầu và Top 10 Dịch vụ Hoàn hảo 2025 tại Hà Nội.
BYD tung

BYD tung 'cú đúp' ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025

Hãng ô tô Trung Quốc BYD vừa tung "cú đúp" ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich. Công ty xác nhận nhà máy đầu tiên tại Hungary sẽ hoạt động cuối năm 2025 với mẫu xe đầu tiên DOLPHIN SURF - chiếc xe điện cỡ nhỏ vừa đạt chứng nhận an toàn tối đa 5 sao Euro NCAP. Đồng thời, BYD giới thiệu mẫu Super Hybrid mới SEAL 6 DM-i TOURING và công bố kế hoạch triển khai 200-300 trạm sạc Flash Charging tại châu Âu vào quý II năm 2026.
Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Trong khi xe điện đang bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới, thị trường ô tô Ấn Độ, nơi tầng lớp trung lưu chiếm vai trò quyết định lại vẫn chậm chạp trong quá trình chuyển đổi. Câu trả lời nằm ở bốn rào cản lớn: giá cả, chính sách nhập khẩu, hạ tầng sạc và thói quen tiêu dùng.
