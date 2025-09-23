YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

Ngày 23/9, BYD Việt Nam cho biết YANGWANG, thương hiệu xe cao cấp trực thuộc tập đoàn xe năng lượng mới (NEV) hàng đầu thế giới BYD, vừa chính thức xác lập kỷ lục tốc độ tối đa toàn cầu cho xe thương mại khi đạt vận tốc 496,22 km/h tại đường thử ATP Automotive Testing Papenburg, Đức.

Thành tích này được thực hiện vào ngày 14 tháng 9 năm 2025 với mẫu siêu xe YANGWANG U9 Xtreme, vượt qua kỷ lục trước đó của xe điện và cả mức 490,484 km/h của mẫu xe xăng nhanh nhất, qua đó trở thành chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới. Cột mốc mang tính lịch sử này không chỉ khẳng định đỉnh cao kỹ thuật chế tạo, mà còn mở ra chuẩn mực mới cho kỷ nguyên di chuyển bằng năng lượng sạch: tốc độ và sức mạnh vượt trội đi kèm phát thải bằng không.

Mẫu xe vốn được biết đến với tên gọi U9 Track/Special Edition, nay chính thức được xác nhận bản thương mại với tên YANGWANG U9 Xtreme (U9X). Dựa trên nền tảng kỹ thuật của U9 đang bán tại Trung Quốc, U9X được nâng cấp hàng loạt công nghệ cốt lõi, bao gồm hệ truyền động 1.200V siêu cao áp (so với 800V thông thường), pin Blade mang đến khả năng xả 30C ấn tượng, bốn động cơ điện đạt vòng quay lên đến 30.000 vòng/phút với tổng công suất trên 3.000 PS, lốp bán trơn đạt chuẩn đường đua cùng hệ thống treo DiSus-X tinh chỉnh chuyên biệt để đáp ứng điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Bà Stella Li, Phó Chủ tịch Điều hành BYD, chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc vô cùng tự hào đối với toàn bộ đội ngũ R&D. YANGWANG là thương hiệu không thừa nhận khái niệm ‘bất khả thi’, và chính tinh thần tiên phong ấy đã tạo nên một chiếc xe như U9X. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn đội, cũng như tay đua Marc Basseng vì kỹ năng và những đóng góp kỹ thuật chuyên môn xuất sắc. Thật tuyệt vời khi chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới hôm nay là một mẫu xe điện.”

Người cầm lái cho màn phá kỷ lục này là Marc Basseng, tay đua người Đức dày dạn kinh nghiệm trong các giải đua xe thể thao và đường trường. Ông chia sẻ: “Thành tích này chỉ có thể đạt được bởi hiệu năng vượt trội của U9 Xtreme. Về mặt kỹ thuật, điều này là bất khả thi với động cơ đốt trong. Nhờ hệ thống điện, xe vận hành êm ái, không có hiện tượng thay đổi tải trọng, giúp tôi tập trung tối đa vào đường đua.”

U9 Xtreme sẽ được sản xuất giới hạn không quá 30 chiếc dành cho khách hàng toàn cầu. Tên gọi “Xtreme” được lấy cảm hứng từ chữ “Extreme” (cực hạn, tối thượng), đồng thời chữ “X” đại diện cho sự vô định và tinh thần khám phá. Đây cũng chính là triết lý của YANGWANG - tìm thấy niềm vui và hứng khởi trong hành trình chinh phục những giới hạn mới.

Với kỷ lục tốc độ này, YANGWANG đã tái định nghĩa khái niệm siêu xe bền vững, khẳng định cam kết của BYD trong việc kết hợp công nghệ tiên tiến, hiệu năng siêu việt, an toàn và trải nghiệm lái độc bản - tất cả trong một mẫu xe điện không phát thải.