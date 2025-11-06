Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Đây được coi là bước đi chiến lược mang tính cộng đồng sâu rộng, thể hiện cam kết của Hiệp hội trong việc đưa công nghệ đến tận cơ sở, giúp người dân và địa phương chủ động hội nhập số, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số toàn diện và phát triển bền vững.

Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lương Văn Tự – Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam, nguyên Trưởng đoàn đàm phán đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chia sẻ: “Hai thập kỷ trước, khi Việt Nam gia nhập WTO, chúng ta mở cửa với thế giới bằng chính sách và thể chế. Hôm nay, với đề án này, chúng ta tiếp tục hội nhập – nhưng ở cấp độ sâu hơn: hội nhập số. Khi mỗi người nông dân, mỗi hợp tác xã có thể tiếp cận thị trường toàn cầu chỉ bằng một chiếc điện thoại và một phiên livestream, đó chính là hội nhập ở tầm người dân”.

Theo ông Lương Văn Tự, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là câu chuyện của con người – là hành trình giúp cộng đồng tự tin khai thác công nghệ để tạo ra giá trị mới, từ đó hình thành một nền kinh tế sáng tạo bền vững và bao trùm.

“Đề án này không chỉ giúp người dân bán được hàng, mà quan trọng hơn, giúp họ tin vào năng lực của chính mình – rằng sản phẩm quê hương có thể vươn xa nhờ tri thức và công nghệ”, ông Lương Văn Tự nhấn mạnh.

Đề án Chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo bền vững được thiết kế đem lại lợi ích đa tầng của cộng đồng, địa phương và quốc gia: Đối với người dân, được đào tạo kỹ năng số và có cơ hội kinh doanh thực tế; Đối với địa phương, được Hiệp hội hỗ trợ về tài chính, chuyên môn và truyền thông, góp phần nâng cao hình ảnh, phát triển du lịch – thương mại – sản phẩm OCOP; Đối với quốc gia, tạo nền tảng phát triển nông thôn số, thúc đẩy kinh tế sáng tạo xanh và bền vững.

Vai trò Tổ trưởng phụ trách nhóm triển khai đề án trên toàn quốc, trực tiếp điều phối chuỗi hội thảo và hoạt động đào tạo được Ban lãnh đạo Hiệp hội thống nhất giao ông Trịnh Xuân Tuyên. Ở giai đoạn đầu, Hiệp hội sẽ phối hợp cùng các địa phương tổ chức chuỗi hội thảo “Đổi mới – Sáng tạo – Chuyển đổi số vì Việt Nam phát triển bền vững” tại các xã, phường, thị trấn trên khắp cả nước.

Ông Lương Văn Tự – Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam và ông Trịnh Xuân Tuyên Tổ trưởng tổ triển khai đề án.

Đặc biệt, Hiệp hội sẽ hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và công tác tổ chức trong suốt quá trình chuẩn bị hội thảo tại địa phương — từ khâu truyền thông, kết nối chuyên gia, chuẩn bị nội dung đào tạo cho đến triển khai thực tế tại cơ sở.

Ông Trịnh Xuân Tuyên cho biết: “Hiệp hội không chỉ mang đến tri thức mà còn đồng hành bằng hành động. Chúng tôi hỗ trợ các địa phương tổ chức hội thảo chuyên nghiệp, thiết thực – nơi người dân được hướng dẫn trực tiếp, cầm điện thoại, quay video, đăng sản phẩm và kết nối khách hàng thật”.

Các hội thảo thuộc Đề án được thiết kế theo mô hình đối thoại đa chiều, quy tụ: Đại diện Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam; đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công Thương; Chính quyền địa phương sở tại; các KOL/KOC tiêu biểu trong thương mại điện tử và livestream; đại diện các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, Lazada, TikTok Shop; cùng các hợp tác xã, thanh niên, phụ nữ, nông dân tại địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khởi động.

Mỗi hội thảo sẽ có quy mô khoảng 250 người. Chương trình hướng tới truyền cảm hứng, đào tạo kỹ năng số, kết nối Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng, giúp người dân chủ động tham gia nền kinh tế số thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Sau chuỗi hội thảo, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu, hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, phụ nữ và thanh niên xây dựng thương hiệu số, quản lý kênh livestream, và bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Theo ông Lương Văn Tự, khi người nông dân biết livestream bán cam, người phụ nữ biết quảng bá sản phẩm thủ công, đó chính là chuyển đổi số đích thực. Và khi chính quyền xã, phường đồng hành cùng người dân, đó là chuyển đổi số bền vững.

Đề án kỳ vọng giúp hàng trăm nghìn hộ dân nông thôn gia nhập nền kinh tế số, tăng thu nhập, giảm trung gian, và quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng miền đến thị trường rộng lớn hơn.