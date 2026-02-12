Linh vật ngựa cao 11m kết hợp truyền thuyết Thánh Gióng và công nghệ mapping

Linh vật ngựa tại Đường hoa Nguyễn Huệ có thể cử động phần đầu và chân, thay vì chỉ trưng bày tĩnh như các năm trước - Ảnh: HỮU HẠNH.

Ghi nhận của Điện tử & Ứng dụng ngày 12-2 cho thấy linh vật được đặt tại cổng chính Đường hoa gây ấn tượng mạnh với chiều cao gần 7m, dài khoảng 9m. Sau khi lắp dựng hoàn chỉnh trên bệ đỡ, tổng chiều cao đạt khoảng 11m, tạo nên một biểu tượng nổi bật ngay từ lối vào.

Linh vật ngựa TP.HCM. Cụm đại cảnh "Lý ngựa ô" gợi nhắc nét văn hóa Nam Bộ qua tạo hình vui nhộn. Bề mặt linh vật được xử lý hiệu ứng sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo độ óng ánh nổi bật dưới ánh mặt trời - Ảnh: HỮU HẠNH.

Lấy cảm hứng từ ngựa chiến Thánh Gióng

Linh vật được lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng - biểu tượng cho sức mạnh, uy lực và tinh thần dũng mãnh vươn lên trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Tác phẩm được tạo hình trong tư thế tung vó, toàn thân phủ sắc vàng rực rỡ, gợi liên tưởng đến hình ảnh ngựa sắt bay lên trời sau chiến thắng trong truyền thuyết.

Theo ban tổ chức, điểm mới nổi bật của linh vật năm nay là phần đầu và chân có thể chuyển động cơ học, thay vì trưng bày tĩnh như các năm trước. Đây là lần đầu tiên yếu tố động học được tích hợp trực tiếp vào linh vật tại Đường hoa.

Lần đầu ứng dụng công nghệ mapping và AR

Bên cạnh chuyển động cơ học, công nghệ mapping cũng được áp dụng, trình chiếu trực tiếp lên thân linh vật vào ban đêm.

Phần nội dung trình chiếu tái hiện hành trình từ huyền thoại ngựa sắt Thánh Gióng đến câu chuyện phát triển khoa học – công nghệ và quá trình hình thành siêu đô thị hiện đại của TP.HCM.

Sự kết hợp giữa ánh sáng, chuyển động và nội dung kể chuyện bằng hình ảnh được kỳ vọng tạo nên trải nghiệm sống động, nâng tầm Đường hoa năm nay từ không gian trưng bày truyền thống sang mô hình tương tác công nghệ cao.

Do đặc thù sử dụng ánh sáng, mapping sẽ diễn ra vào ban đêm, dự kiến vào các khung giờ 19h, 20h và 21h, mỗi suất kéo dài khoảng 10 phút.

Đại cảnh kết "giang sơn cẩm tú" quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại. Ba ngựa chính tượng trưng cho TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối, biểu trưng cho nguồn năng lượng phát triển mạnh mẽ - Ảnh: VĂN TRUNG.

Đáng chú ý, hệ thống còn tích hợp hiệu ứng thực tế tăng cường AR. Khi xem biểu diễn, du khách có thể quét mã QR hoặc sử dụng hiệu ứng trên TikTok để xuất hiện đồng thời ba linh vật trên màn hình điện thoại và ghi lại hình ảnh. AR không giới hạn thời gian trải nghiệm, có thể sử dụng ở bất kỳ đâu.

Đại cảnh “Nhất mã thong dong” bằng tre thân thiện môi trường

Thông điệp “Xuân hội tụ - vững bước vươn mình” được thể hiện xuyên suốt không gian đường hoa, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới - Ảnh: VĂN TRUNG.

Bên cạnh linh vật chính, đại cảnh “Nhất mã thong dong” cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Tác phẩm cao gần 7m, được chế tác từ tre đan theo cấu trúc hình học, vừa thân thiện môi trường vừa tạo không gian sinh thái đa tầng. Du khách có thể bước vào bên trong để tham quan và trải nghiệm không gian kiến trúc mở.

Theo đại diện Saigontourist Group, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ có hai phiên bản trải nghiệm: ban ngày rực rỡ sắc hoa, ban đêm là không gian ánh sáng và công nghệ.

Đường hoa dự kiến mở cửa từ 19h ngày 15-2-2026 đến 21h ngày 22-2-2026, tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết.