Google AI Pro 2026: Tất tật tính năng, cách đăng ký, chia sẻ gia đình và hỗ trợ tiếng Việt toàn diện

Giao diện tìm kiếm tích hợp AI của Google trên điện thoại, nền tảng thúc đẩy các gói dịch vụ kết hợp lưu trữ đám mây và trí tuệ nhân tạo như AI Pro. Ảnh: Techradar

Google AI Pro 2026: 5TB, Gemini, tiếng Việt và mọi thứ bạn cần biết trước khi bấm "Đăng ký"

Ngày 1/4/2026, lãnh đạo Google Shimrit Ben-Yair thông báo nâng dung lượng lưu trữ gói AI Pro từ 2TB lên 5TB. Mức phí giữ nguyên 19,99 USD/tháng, không phát sinh bất kỳ khoản phụ thu nào. Thông tin này lan truyền nhanh trên các diễn đàn công nghệ Việt Nam, bởi 5TB với giá đó, so với OneDrive 5TB của Microsoft hiện ở mức khoảng 25 USD mà không kèm AI, là một con số khiến nhiều người phải dừng lại.

Nhưng dung lượng chỉ là bề nổi. Câu chuyện thật sự của Google AI Pro nằm ở chỗ khác.

Google AI Pro là gì và khác gì Google One thông thường?

Google AI Pro - tên cũ là Google One AI Premium hay Gemini Advanced, là gói dịch vụ cao cấp nhất trong hệ thống Google One ở phân khúc phổ thông, ngay dưới AI Ultra. Điểm khác biệt cốt lõi: trong khi các gói Google One truyền thống như 100GB hay 200GB đơn thuần cung cấp không gian lưu trữ, AI Pro tích hợp trực tiếp trí tuệ nhân tạo vào từng tác vụ người dùng thực hiện hàng ngày như soạn email, phân tích dữ liệu, tạo video, nghiên cứu tài liệu.

Điều đáng chú ý là các gói Google One truyền thống không thay đổi thông số suốt nhiều năm qua. Gói 100GB hay 200GB vẫn đứng yên. Sự tương phản đó không phải ngẫu nhiên, Google rõ ràng dùng chính rào cản dung lượng để thúc đẩy người dùng dịch chuyển lên hệ sinh thái AI.

Toàn bộ tính năng AI Pro

Gemini 3.1 Pro: trợ lý trung tâm

Người dùng AI Pro được ưu tiên truy cập Gemini 3.1 Pro với cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token, tương đương khoảng 1.500 trang văn bản. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể đưa toàn bộ một cuốn sách, một tập hồ sơ dự án hay hàng trăm trang báo cáo vào một lần hội thoại duy nhất để phân tích, tóm tắt hoặc đặt câu hỏi.

Tính năng Deep Research cho phép Gemini tự động duyệt qua hàng trăm nguồn thông tin theo thời gian thực, sau đó tổng hợp thành báo cáo có cấu trúc. Với nhà báo hoặc nhà nghiên cứu, đây là công cụ rút ngắn đáng kể thời gian thu thập dữ liệu ban đầu. Tuy nhiên chất lượng đầu ra phụ thuộc vào cách người dùng đặt câu hỏi.

Trên Google Tìm kiếm, chế độ AI Mode tích hợp Deep Search tự động phân tích các câu hỏi phức tạp, đa chiều mà trước đây cần người dùng tự tổng hợp từ nhiều trang kết quả.

Workspace: AI đi vào văn phòng

Gemini tích hợp trực tiếp vào Gmail, Google Docs, Sheets, Slides và Meet. Trong Gmail, tính năng tóm tắt email và hiệu đính tự động giúp xử lý hộp thư đông đúc. Trong Docs và Sheets, Gemini có thể viết bản nháp, phân tích bảng số liệu, tạo biểu đồ và tóm tắt tài liệu dài mà không cần rời khỏi giao diện làm việc quen thuộc. Google Vids cho phép tạo video doanh nghiệp từ kịch bản bằng AI. Google Chat tự động dịch tin nhắn sang ngôn ngữ người dùng chỉ định, còn Meet nâng cao chất lượng âm thanh và hình ảnh cuộc họp qua xử lý AI thời gian thực.

NotebookLM Pro: nghiên cứu và học tập

NotebookLM Pro nâng giới hạn lên 500 sổ tay, mỗi sổ chứa được 300 nguồn tài liệu, với 500 yêu cầu xử lý mỗi ngày, gấp nhiều lần so với bản miễn phí. Đặc biệt, tính năng Audio Overview cho phép hệ thống đọc và tóm tắt tài liệu bằng giọng người thật, đã chính thức hỗ trợ tiếng Việt, chi tiết này sẽ được phân tích kỹ hơn ở phần dưới.

Sáng tạo đa phương tiện

Veo 3.1 tạo video chuyên nghiệp từ mô tả văn bản, hỗ trợ tại Việt Nam từ tháng 7/2025, không yêu cầu nâng lên gói AI Ultra đắt tiền hơn. Whisk Animate biến hình ảnh thành video ngắn với giới hạn 100 video mỗi tháng. Imagen tạo hình ảnh chất lượng cao từ mô tả văn bản. Google Photos tích hợp công cụ biến tấu ảnh nâng cao và tự động tạo video kỷ niệm từ bộ sưu tập cá nhân.

Lập trình và doanh nghiệp

Jules và Antigravity là hai công cụ lập trình AI với quyền ưu tiên truy cập Model Garden trên Vertex AI, nhắm vào nhóm người dùng kỹ thuật. Tại Mỹ, gói còn bao gồm Google Home Premium tích hợp Gemini Live cho thiết bị Nest, trị giá 10 USD/tháng riêng lẻ.

Tiếng Việt - lợi thế ít người để ý

Đây là phần mà nhiều người dùng Việt Nam bỏ qua khi cân nhắc giữa các nền tảng AI. Google AI Pro hỗ trợ tiếng Việt ở mức độ khá toàn diện so với phần lớn các dịch vụ AI quốc tế khác.

Gemini Pro xử lý tiếng Việt tự nhiên và mạch lạc trong các tác vụ phân tích, soạn thảo và hội thoại. Chế độ AI Mode trên Google Search hỗ trợ tiếng Việt từ ngày 8/10/2025. NotebookLM Audio Overview đã chính thức đọc và tóm tắt tài liệu bằng giọng tiếng Việt. Toàn bộ giao diện và xử lý nội dung trong Workspace hỗ trợ tiếng Việt.

Gemini 2.5 nâng cấp hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói với khả năng kiểm soát tốc độ, tông giọng và nhịp điệu tiếng Việt, hỗ trợ hội thoại đa nhân vật, phù hợp để sản xuất podcast, nội dung giáo dục hoặc video số. Google Dịch tích hợp Gemini AI thực hiện dịch giọng nói hai chiều gần như tức thì với độ trễ thấp.

Tuy nhiên, một số tính năng vẫn chưa có tại Việt Nam hoặc chỉ hoạt động tốt bằng tiếng Anh. Veo 3.1 cho kết quả tốt nhất khi người dùng mô tả nội dung video bằng tiếng Anh. Deep Think và tính năng gọi điện AI hiện chỉ khả dụng tại Mỹ và chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Ảnh chụp màn hình

Các gói Google AI

Google One cơ bản (100GB–200GB) có giá từ 1,99 đến 2,99 USD mỗi tháng, chỉ cung cấp lưu trữ thuần, không tích hợp AI.

Gói AI Plus với 200GB đang có ưu đãi sáu tháng đầu, kèm Gemini cơ bản và NotebookLM mở rộng. AI Pro ở mức 19,99 USD/tháng cung cấp 5TB cùng toàn bộ tính năng AI đã liệt kê.

AI Ultra ở mức khoảng 249,99 USD/tháng với 30TB, tính năng Deep Think, YouTube Premium và quyền ưu tiên tuyệt đối trên mọi tài nguyên AI, nhắm vào người dùng chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Cách đăng ký

Đăng ký thông thường

Truy cập one.google.com hoặc gemini.google.com, đăng nhập tài khoản Google cá nhân.

Chọn mục Nâng cấp, tìm Google AI Pro, thêm phương thức thanh toán (hỗ trợ thẻ Visa, MasterCard, Momo và Google Pay). Sau khi xác nhận, 5TB và Gemini Pro kích hoạt ngay lập tức.

Ưu đãi sinh viên - một năm miễn phí

Từ tháng 10/2025, Google triển khai chương trình một năm miễn phí dành cho sinh viên Việt Nam. Truy cập gemini.google/students, xác minh bằng email trường học, thêm thẻ để xác thực danh tính - hệ thống sẽ không trừ tiền nếu tài khoản đủ điều kiện. Sau xác minh, AI Pro được kích hoạt miễn phí trong 12 tháng.

Ưu đãi theo thiết bị

Người mua Samsung Galaxy S25 Series được hưởng sáu tháng Google One AI Premium miễn phí. Người dùng OPPO Find X9 và X9 Pro nhận ba tháng miễn phí. Cả hai ưu đãi này kích hoạt qua ứng dụng đi kèm thiết bị.

Chia sẻ gia đình - năm người, một mức phí

Chủ gói AI Pro có thể chia sẻ toàn bộ quyền lợi 5TB và Gemini Pro cho tối đa năm thành viên gia đình mà không phát sinh thêm chi phí. Đây là một trong những điểm lợi nhất của gói nếu tính theo đầu người.

Thực hiện theo bốn bước. Vào one.google.com, chọn biểu tượng bánh răng cài đặt, tìm mục Cài đặt gia đình rồi tạo nhóm gia đình.

Thêm địa chỉ Gmail của từng thành viên, tối đa năm người, người được mời nhận thông báo qua email và cần chấp nhận trong vòng 15 ngày.

Bật tính năng Chia sẻ Google One để toàn bộ thành viên tự động nhận 5TB và quyền truy cập Gemini Pro.

Dữ liệu cá nhân của mỗi người gồm email, Drive riêng hoàn toàn độc lập, chỉ dung lượng và quyền AI được chia sẻ chung.

Một lưu ý quan trọng: sau khi bật Family Sharing, không nên tắt đột ngột vì có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của các thành viên. Tính năng này chỉ hoạt động với tài khoản Google cá nhân, không dùng được cho tài khoản Google Workspace doanh nghiệp.

Cách hủy - tránh bị trừ tiền tự động

Nếu đang dùng thử miễn phí, cần hủy trước ngày hết hạn để không bị tính phí tự động cho kỳ tiếp theo.

Trên máy tính, vào one.google.com, chọn Cài đặt rồi Hủy gói thành viên và xác nhận.

Cách thứ hai là vào myaccount.google.com/deleteservices, chọn Google One rồi hủy.

Trên điện thoại Android hoặc iOS, mở ứng dụng Google One, vào menu ba gạch ngang, chọn Cài đặt rồi Hủy gói dịch vụ.

Sau khi hủy, người dùng vẫn sử dụng đầy đủ 5TB và toàn bộ tính năng AI cho đến hết kỳ thanh toán hiện tại. Khi kỳ đó kết thúc, tài khoản về lại 15GB miễn phí mặc định. Dữ liệu không bị xóa ngay lập tức nhưng có thể bị hạn chế tải lên nếu tổng dung lượng đang dùng vượt quá 15GB.

Google không hoàn tiền sau khi kỳ thử nghiệm kết thúc, trừ các trường hợp đặc biệt được xử lý qua kênh chat hỗ trợ trực tiếp. Người dùng mua qua App Store của Apple hoặc Google Play cần hủy qua chính cửa hàng đó, không phải qua trang web Google.

Vì sao Google làm vậy và bạn cần biết điều đó

Có một logic kinh doanh ẩn sau quyết định nâng 5TB miễn phí. Lưu trữ nhiều hơn đồng nghĩa người dùng gắn bó chặt hơn với hệ sinh thái Google như ảnh, video, tài liệu đều nằm trong Drive, đều được xử lý bởi Gemini. Rời đi sẽ tốn công di chuyển dữ liệu. Google tích hợp AI vào lưu trữ không chỉ để cạnh tranh về dung lượng mà để tạo ra sự phụ thuộc có giá trị cao hơn.

Người dùng đứng trước lựa chọn rõ ràng: tiếp tục với 15GB miễn phí, nâng lên các gói Google One truyền thống vốn không thay đổi nhiều năm, hoặc bước vào hệ sinh thái AI với chi phí cao hơn nhưng giá trị tổng hợp lớn hơn nhiều.

Theo người viết, chiến lược này có thể tạo ra hiệu ứng khóa chặt người dùng theo thời gian, đặc biệt khi lượng dữ liệu tích lũy ngày càng lớn, tuy nhiên chưa có nghiên cứu độc lập nào định lượng tỷ lệ người dùng thực sự bị ràng buộc bởi dữ liệu so với những người rời đi vì lý do giá cả.

Với người dùng Việt Nam, Google AI Pro hiện có đầy đủ tại Việt Nam qua one.google.com. Sinh viên kiểm tra ưu đãi một năm miễn phí tại gemini.google/students trước khi đăng ký trả phí.