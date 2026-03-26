Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Trình tạo nhạc AI Lyria 3 Pro. Ảnh: Google

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng kiểm soát chi tiết từng phần của tác phẩm. Người dùng chủ động thiết lập đoạn mở đầu, điệp khúc hay chuyển tiếp thông qua câu lệnh riêng biệt, thay cho cách tạo ngẫu nhiên dựa trên từ khóa đơn lẻ. Cách vận hành này giúp định hình rõ bố cục, đồng thời giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt, tương đồng với hướng tiếp cận của Suno và Udio nhưng đi sâu hơn vào kiểm soát cấu trúc.

Hệ thống tiếp nhận đa dạng đầu vào thay vì giới hạn ở văn bản. Người dùng yêu cầu viết lời, cung cấp hình ảnh hoặc video làm tham chiếu, từ đó AI tạo ra bản nhạc đồng bộ giữa phần nghe và phần nhìn. Cách tiếp cận này cho thấy định hướng rõ ràng vào sản xuất nội dung đa phương tiện, nơi âm thanh đóng vai trò gắn kết trải nghiệm tổng thể thay vì tồn tại độc lập.

Google đồng thời tích hợp trực tiếp mô hình vào Gemini, Vertex AI và các công cụ dành cho doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh. Việc triển khai đồng bộ trong hệ sinh thái giúp gia tăng tính cạnh tranh khi người dùng không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng khác nhau.

Bài toán bản quyền nhận được xử lý qua cơ chế giới hạn mô phỏng phong cách và công nghệ SynthID. Hệ thống chỉ tiếp nhận nghệ sĩ như nguồn cảm hứng tổng thể, đồng thời nhúng mã nhận diện vào âm thanh nhằm phân biệt nội dung do AI tạo ra, góp phần kiểm soát thị trường nhạc số đang tăng trưởng nhanh.