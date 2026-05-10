'Vươn mình rực rỡ' - Dấu ấn chuyển đổi số giáo dục từ Violympic 2025-2026

Ngày 9/5, tại Hà Nội, lễ trao giải Violympic năm học 2025–2026 được tổ chức trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện ngành giáo dục, giáo viên, phụ huynh và 550 học sinh tiêu biểu trên toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, năm học 2025–2026, Violympic năm học 2025–2026 thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia, trong đó gần 150.000 thí sinh bước vào vòng Chung kết Quốc gia.

Sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lý.

550 học sinh đại diện hơn 32.303 học sinh đạt giải Violympic quốc gia tham dự sáng nay tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Trong tổng số học sinh đạt giải có 2.595 giải Vàng, 3.896 giải Bạc, 6.512 giải Đồng và 19.300 giải Khuyến khích. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 7.733 học sinh đạt giải, tiếp theo là Hải Phòng với 4.396 học sinh, Phú Thọ với 3.720 học sinh, Ninh Bình với 3.608 học sinh và Hưng Yên với 2.437 học sinh đạt giải.

Năm học 2025–2026 mang chủ đề “Vươn mình rực rỡ”, thể hiện khát vọng đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Những con số này cho thấy Violympic không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tại các đô thị lớn mà còn ngày càng trở thành sân chơi học tập quen thuộc với học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu trong giáo dục. Trong gần hai thập kỷ phát triển, Violympic không chỉ mở rộng quy mô mà còn liên tục cập nhật theo định hướng chương trình giáo dục quốc gia, góp phần đưa công nghệ vào lớp học và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Một trong những điểm nhấn xúc động của lễ trao giải năm nay là hoạt động tri ân phụ huynh và thầy cô. Những khoảnh khắc học sinh bước lên sân khấu nhận huy chương, cúi đầu cảm ơn cha mẹ, thầy cô hay tự tay trao sash vinh danh cho người đồng hành đã tạo nên nhiều cảm xúc cho chương trình.

Em Hà Hoàng Giang, học sinh lớp 1 Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai đã vượt gần 300 km tới Hà Nội tham dự lễ trao giải. Chia sẻ về hành trình tham gia Violympic của mình, em cho biết: “Con đạt giải Bạc vòng Quốc gia Violympic 2025–2026. Với con, đó là một niềm vui rất lớn. Nhưng con hiểu rằng thành tích này không chỉ đến từ sự cố gắng của riêng mình, mà còn nhờ có bố mẹ luôn động viên, thầy cô và nhà trường luôn đồng hành. Từ một học sinh nhỏ ở bản làng vùng cao, con đã có cơ hội vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua những khó khăn để chạm tới một sân chơi trí tuệ lớn của cả nước. Con rất biết ơn bố mẹ, thầy cô, nhà trường và Ban Tổ chức vì đã cho con cơ hội được đứng ở đây hôm nay ạ.”

Dù mới là năm đầu tiên Violympic tổ chức vòng Quốc gia cho học sinh lớp 1, nhưng ngay lập tức sân chơi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.

BTC trao giải cho các thí sinh .

Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên Violympic tổ chức vòng Quốc gia dành cho học sinh lớp 1. Sự tham gia của học sinh đến từ nhiều tỉnh miền núi như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai tiếp tục cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sân chơi trí tuệ trực tuyến này.

Ban tổ chức cũng trao nhiều phần thưởng giá trị cho các học sinh xuất sắc. Theo đó, các thí sinh đạt Top 1 toàn quốc được tặng máy tính xách tay, trong khi Top 20 nhận các phần quà như máy tính bảng, vòng tay thông minh và tai nghe. Tổng giá trị giải thưởng dành cho học sinh trên toàn quốc lên tới gần 2 tỷ đồng.

Sau lễ trao giải tại Hà Nội, Violympic sẽ tiếp tục tổ chức lễ trao giải tại TP.HCM vào ngày 24/5, dự kiến diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đây là năm đầu tiên Violympic tổ chức lễ trao giải quy mô lớn tại cả hai miền Nam - Bắc.

Vinh danh các cơ quan, đơn vị, nhà trường tổ chức cuộc thi Violympic.

Không chỉ dừng lại ở sân chơi học tập trực tuyến trong nước, Violympic còn mở rộng cơ hội để học sinh Việt Nam tham gia các sân chơi quốc tế. Theo đó, Top 20 học sinh xuất sắc vòng Quốc gia từ lớp 1 đến lớp 8 sẽ được ưu tiên vào thẳng vòng Quốc gia của Vio Global Champion mà không cần xét điều kiện điểm số tại vòng Trải nghiệm.

Sau gần 19 năm tổ chức, Violympic được xem là một trong những nền tảng giáo dục trực tuyến có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục và tạo cơ hội để học sinh Việt Nam từng bước khẳng định năng lực trên các sân chơi học thuật quốc tế.