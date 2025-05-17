Chuyển đổi số
Violympic Quốc gia 2025: Bệ phóng tư duy số cho học sinh thời chuyển đổi công nghệ

Võ Vinh

Võ Vinh

11:43 | 17/05/2025
Với hơn 4,5 triệu lượt thí sinh tham gia thi trực tuyến từ khắp các tỉnh thành, Violympic 2025 cho thấy sức mạnh của công nghệ trong mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng số và phát triển tư duy logic cho học sinh phổ thông toàn quốc.
Ngày 17/5, Lễ trao giải Violympic Quốc gia năm học 2024-2025 đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hơn 1.500 người tham dự, trong đó có đại biểu ngành giáo dục, phụ huynh, đội ngũ giáo viên và gần 600 học sinh xuất sắc đến từ khắp các tỉnh thành.

Vũ Mạnh Hùng ( Trường THCS Quang Phục - Hà Nội ) - Top 1 môn Toán tiếng Anh.

Sự kiện không chỉ là dịp tổng kết hành trình một năm học sôi động của sân chơi trí tuệ trực tuyến lớn nhất Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò của sân chơi Violympic trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục và bồi đắp thế hệ công dân số tương lai.

Hơn 4,5 triệu lượt thí sinh, gần 17.000 giải thưởng

Với hơn 4,5 triệu lượt thí sinh từ bậc Tiểu học đến THPT tham gia, Violympic năm học 2024-2025 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước. Là một trong những sân chơi trí tuệ trực tuyến quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, Violympic ghi dấu ấn bởi hình thức thi mới mẻ, hấp dẫn, ứng dụng yếu tố trò chơi hóa (gamification) và nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông.

Trải qua 9 vòng thi từ cấp trường đến cấp tỉnh/thành phố, gần 80.000 học sinh chính thức bước vào vòng chung kết cấp Quốc gia. Kết quả, 16.909 thí sinh xuất sắc giành giải, gồm: 1.318 giải Vàng, 1.983 giải Bạc, 3.334 giải Đồng và 9.946 giải Khuyến khích.

BTC trao Huy chương Vàng cho các em đoạt giải.

Trong đó, Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh đạt giải cao nhất, với 3.014 học sinh đạt giải, chiếm 17.82% tổng số giải thưởng toàn quốc. Theo sau là Ninh Bình với 2.131 học sinh đạt giải (12,60%), Hải Phòng với 1.923 học sinh đạt giải (11,37%), Vĩnh Phúc với 1.410 học sinh đạt giải (8,34%), Thái Bình với 1.317 học sinh đạt giải (7,79%), và Hải Dương với 1.059 học sinh đạt giải (6,22%).

Lễ trao giải Violympic Quốc gia năm nay được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), là dịp tôn vinh nỗ lực học tập bền bỉ của các em học sinh, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê chinh phục tri thức.

Ngay tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh gần 600 học sinh xuất sắc nhất đại diện các khối lớp. Đặc biệt, Top 20 thí sinh dẫn đầu toàn quốc nhận được những phần thưởng giá trị như laptop, máy tính bảng, tai nghe, đồng hồ thông minh, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Lễ trao giải còn là dịp tri ân các thầy cô giáo, các vị phụ huynh - những người âm thầm đồng hành, đứng sau thành tích của các em.

Đặc biệt, Violympic năm nay tiếp tục ghi nhận học sinh từ khắp các tỉnh thành, thành phố trên cả nước, từ thủ đô Hà Nội đến các địa phương vùng sâu, vùng xa như Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, … Sự tham gia tích cực của học sinh từ cả thành thị lẫn vùng cao đã cho thấy tính công bằng, không khoảng cách về cơ hội giáo dục mà sân chơi trí tuệ trực tuyến mang lại. Không cần điều kiện học tập ưu tiên hay cơ sở vật chất vượt trội, các em học sinh chỉ cần một thiết bị kết nối mạng là đã có thể rèn luyện tư duy, chinh phục tri thức.

Dù không thể góp mặt tại Lễ trao giải Violympic Quốc gia năm nay nhưng em Chu Hương Giang – học sinh Trường Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn (Lai Châu) - vẫn không giấu được niềm hạnh phúc khi biết tin mình giành huy chương Bạc. Đây là lần đầu tiên một học sinh của nhà trường đạt thành tích cao tại sân chơi trí tuệ cấp Quốc gia. “Em bất ngờ và rất tự hào vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Nhờ cuộc thi, em được trải nghiệm thêm một cách học mới mẻ, rèn luyện tư duy nhanh, cẩn thận hơn và không bỏ cuộc trước những câu hỏi khó.”, Hương Giang chia sẻ.

Chị Lê Thùy Dương - phụ huynh của Hương Giang - bày tỏ: “Violympic không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình giúp con tôi học cách tự lập, quản lý thời gian và ứng dụng công nghệ hiệu quả trong học tập. Tôi thật sự rất vui vì con đã có thể chạm tới ước mơ đoạt giải cấp Quốc gia và tự tin hơn vào khả năng của bản thân.”

Từ một ngôi trường vùng cao còn nhiều thiếu thốn, cô học trò nhỏ đã bền bỉ vượt qua 10 vòng thi để chạm tay tới thành tích đáng tự hào. Trong lễ tổng kết năm học, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ thay mặt Ban Tổ chức Violympic trao huy chương và phần thưởng tới Giang - như một lời vinh danh xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của em.

Gần 2 thập kỷ bền bỉ song hành cùng chuyển đổi số giáo dục

Ra đời từ năm 2008, Violympic được định hướng là sân chơi trí tuệ trực tuyến bổ ích dành cho học sinh phổ thông trên cả nước, nhằm lan tỏa tinh thần học tập chủ động và niềm yêu thích công nghệ tới hàng triệu học sinh. Suốt 18 năm phát triển, Violympic không ngừng đổi mới để bắt nhịp cùng xu thế chuyển đổi số giáo dục, góp phần hình thành tư duy hiện đại và kỹ năng thiết yếu cho thế hệ công dân số Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngọc – Giám đốc chương trình Violympic, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Năm học 2024-2025 đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ đề thi Violympic được xây dựng đồng bộ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các khối lớp. Nội dung đề được tổng hợp từ ba bộ sách giáo khoa hiện hành, đảm bảo tính công bằng, khách quan và tạo cơ hội tiếp cận kiến thức đồng đều cho mọi học sinh. Bên cạnh đó, thể lệ và hình thức thi cũng liên tục được cải tiến, nâng cao trải nghiệm học tập và thi trực tuyến cho các em học sinh.

Đặc biệt, Violympic tiếp tục ghi dấu ấn với những cải tiến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và giám sát, khi ứng dụng công nghệ giám sát thi trực tuyến hiện đại trên nền tảng (activity tracking) nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng trong đánh giá năng lực học sinh.

Trong bối cảnh giáo dục đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Violympic với thế mạnh kết hợp giữa giáo dục và ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp học sinh khám phá tri thức theo cách chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Đây không chỉ là nơi để cọ xát, đánh giá năng lực học tập, mà còn là môi trường nuôi dưỡng những kỹ năng thiết yếu cho công dân trong thời đại số.

Trao giải Vàng Violympic quốc gia năm học 2024 - 2025.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc chương trình Violympic, Tập đoàn FPT: “Với kinh nghiệm gần 20 năm đồng hành cùng hàng chục triệu học sinh cả nước, sân chơi Violympic đã trở thành biểu tượng của tinh thần hiếu học, khát khao chinh phục tri thức của học sinh Việt Nam. Đây không chỉ là nơi các em cọ xát kiến thức mà còn là bệ phóng năng lực số, giúp các em phát triển tư duy logic, khả năng tự học và năng lực giải quyết vấn đề - những kỹ năng cốt lõi của công dân thời đại số”.

Từ những lớp học nhỏ nơi vùng cao cho đến thủ đô hiện đại, từ sau màn hình máy tính đến giây phút vinh danh trên sân khấu, hành trình lan tỏa tri thức của Violympic sẽ được nối dài hơn với những câu chuyện về ý chí, niềm đam mê và khát vọng chinh phục tri thức của các em học sinh.

Lễ trao giải Violympic 2025 không chỉ là điểm kết cho một năm học đầy nỗ lực, mà còn là khởi đầu mới cho những hành trình dài rộng hơn của các em trong tương lai.

