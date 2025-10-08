Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 chia sẻ về các điểm thay đổi của giải năm nay.

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) khởi tranh từ ngày 31/10 đến 2/11 tại Hà Nội. Ban tổ chức tăng số lượng đường thi từ 14 lên 24 đường, mức cao nhất trong 18 năm lịch sử giải đấu. Lễ khai mạc diễn ra lúc 8h00 ngày 1/11 và bế mạc vào 18h00 ngày 2/11.

Các đại biểu tham dự họp báo

Theo Ban tổ chức, năm nay Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) có 70 đội đua và 140 vận động viên tham gia, thi đấu ở bốn hạng. Tổng số bài thi dành cho mỗi hạng tăng từ 1,5 - 2 lần đôi so với mùa trước. Cụ thể:

Hạng Chuyên nghiệp (tên mới của Hạng Mở rộng): Từ 9 lên 17 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm)

(tên mới của Hạng Mở rộng): Từ 9 lên 17 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm) Hạng SUV Nâng cao : Từ 8 lên 13 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm)

: Từ 8 lên 13 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm) Hạng Bán tải Nâng cao : Từ 8 lên 12 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm)

: Từ 8 lên 12 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm) Hạng Cơ bản: Từ 7 lên 10 bài thi

Với quy mô mở rộng này, lần đầu tiên trong lịch sử giải, tất cả 4 hạng thi sẽ thi đấu xuyên suốt và liên tục trong cả ba ngày từ 8h00 đến 17h00. Đặc biệt, sự trở lại của đường đua đêm Adventure tiếp tục là biểu tượng của sự khắc nghiệt, kịch tính và tinh thần đoàn kết và chinh phục của VOC.

Ông Ngô Việt Hưng, Trưởng Ban Thiết kế và Thi công đường đua chia sẻ về đường đua PVOIL Cup 2025

Khu vực địa hình đồi đất quen thuộc được san gạt, quy hoạch lại hoàn toàn để dành riêng cho các đường đua và khu trải nghiệm cũng như hậu cần cho các đội. Lần đầu tiên, Ban Tổ chức còn mở rộng khai thác thêm hàng chục hecta rừng và đầm lầy tự nhiên chưa từng sử dụng ở các mùa trước, tạo nên một bản đồ thi đấu hoàn toàn mới và đa dạng hơn bao giờ hết.

Không chỉ ở địa hình, không gian tổ chức cũng được làm mới. Sân khấu trung tâm, cổng chào và khu điều hành được di chuyển ra khu vực ngoài đường chính. Diện tích dành cho các hoạt động nghi lễ, trưng bày và trình diễn được mở rộng, giúp khán giả và truyền thông tiếp cận dễ dàng hơn.

Toàn cảnh khu vực tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025)

Hệ thống 24 đường thi được chia thành 6 Zone độc lập để thuận tiện cho công tác giám sát, chấm điểm và truyền hình trực tiếp. Mỗi đường thi được thiết kế để không chỉ thử thách kỹ năng lái xe, mà còn đòi hỏi bản lĩnh và sự phối hợp hoàn hảo giữa các thành viên trong đội.

Đường đua đêm Adventure trở lại sau 2 năm vắng mặt. Trong ánh đèn mờ và điều kiện địa hình khắc nghiệt, các đội với 3-5 xe phải phối hợp chặt chẽ, tự mở đường băng rừng, vượt suối để cùng nhau cán đích. Đua đêm không chỉ kiểm chứng sức bền của xe, mà còn tôn vinh tinh thần đồng đội, bản lĩnh và sự bền bỉ, làm nên dấu ấn khác biệt chỉ có ở PVOIL VOC. Ba hạng Chuyên nghiệp, SUV Nâng cao và Bán tải Nâng cao đều có bài thi Adventure trong chương trình.

Sơ đồ đường đua đêm Adventure

Với 70 đội đua, giải năm nay ghi nhận khoảng 700 lượt thi trong ba ngày. Điều đó đòi hỏi vận động viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng về xe thi đấu, kỹ năng, chiến lược, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn cho Ban Tổ chức, trọng tài, và đội ngũ điều hành chuyên môn nhằm đảm bảo giải đấu vận hành trơn tru và chính xác.

Khán giả có thể theo dõi các bài thi qua hệ thống livestream trực tiếp với bình luận viên và chuyên gia kỹ thuật. Ngoài ra, khán giả tại PVOIL VOC 2025 còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động lễ hội xung quanh các đường đua.

Ban tổ chức trả lời báo giới

Khu gian hàng của PVOIL, Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam, Visa Việt Nam cùng nhiều thương hiệu đồng hành sẽ mang đến hàng loạt trò chơi tương tác, quà tặng hấp dẫn - góp phần biến không gian giải đấu thành một lễ hội xe sôi động và tràn đầy năng lượng.

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đại diện nhà tài trợ phát biểu

Người đam mê cầm lái có thể trực tiếp kiểm chứng sức mạnh của những chiếc xe off-road khi tham gia khu trải nghiệm lái thử địa hình do Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam tổ chức. Tại đây, các đường chạy thử được thiết kế để có thể mô phỏng một phần bài thi dành cho các VĐV, mang đến cảm giác chinh phục, phấn khích.