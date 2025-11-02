Lộ diện 4 tân vương Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025

Lễ trao giải và bế mạc PVOIL VOC 2025. Nguồn: BTC

Mùa giải của những kỷ lục

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025 (PVOIL VOC 2025) đã khép lại sau 3 ngày thi đấu đầy sôi động, ghi dấu một mùa giải vượt mọi kỷ lục trong suốt 18 năm hình thành và phát triển.

Giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 24 đường thi, con số gần gấp đôi mùa giải 2024, phân bố trên khoảng 250 héc ta địa hình rừng núi tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự mở rộng về quy mô và độ khó đã mang đến những thử thách khắc nghiệt nhất, đồng thời tạo nên bầu không khí thi đấu sôi động, kịch tính suốt ba ngày liên tiếp.

Không chỉ Ban Tổ chức thiết lập những cột mốc mới, các vận động viên cũng đã viết thêm những trang vàng cho lịch sử PVOIL VOC.

Ở Hạng Cơ bản, bộ đôi Nguyễn Đình Hiếu - Cao Anh Tú lần thứ ba liên tiếp nâng Cup vô địch, khẳng định bản lĩnh và sự ổn định hiếm có.

Ở Hạng SUV Nâng cao, hai tay đua Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy cùng nhau vô địch lần thứ ba, trong đó Phan Ngọc Mỹ trở thành VĐV thành công nhất lịch sử giải với 4 lần nâng Cup.

Đặc biệt, họ còn là những vận động viên duy nhất giành chiến thắng tuyệt đối tất cả các bài thi, đạt số điểm tối đa - một thành tích gần như “bất khả xô đổ” trong nhiều năm tới.

Với quy mô, chất lượng và tinh thần thể thao đỉnh cao, PVOIL VOC 2025 không chỉ là một giải đua, mà là một kỷ lục mới của phong trào ô tô thể thao Việt Nam - khẳng định vị thế của mùa giải lớn nhất, chuyên nghiệp nhất và giàu cảm xúc nhất từ trước đến nay.

Ba ngày tràn ngập cảm xúc off-road đích thực

Số lượng bài thi tăng lên là thử thách mà các vận động viên vừa hào hứng vừa lo ngại trong trước khi vào giải. Thời tiết mưa liên tục trong suốt ba ngày khiến những khó khăn tăng lên gấp đôi. Bất chấp sự khắc nghiệt đó, 70 đội đua, 140 vận động viên đến từ khắp cả nước vẫn hoàn thành 50 bài thi, 24 đường thi (Gồm 23 đường thi và 1 đường đua đêm Adventure) với tinh thần quyết tâm và bản lĩnh kiên cường, làm thoả mãn hàng chục nghìn khán giả trực tiếp lội mưa đến cổ vũ.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng ban tổ chức PVOIL VOC 2025. Nguồn: BTC

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Giải, chia sẻ: “Mưa và bùn không làm giảm tinh thần của PVOIL VOC, mà ngược lại, khiến giải đấu trở về đúng bản chất của mình - khắc nghiệt, cảm xúc và đầy thử thách. Mỗi tay đua, mỗi khán giả đều đã góp phần làm nên một mùa giải đáng nhớ.”

Ông Ngô Việt Dũng, Trưởng Ban Điều hành Giải chia sẻ thêm: “Năm nay, đường đua của PVOIL VOC 2025 được mở rộng gần gấp đôi, với 24 đường đua chính và 4 đường đua trải nghiệm cho khán giả, dài hơn, đa dạng hơn và có độ khó cao nhất từ trước tới nay”.

Ông Ngô Việt Dũng, Trưởng ban điều hành PVOIL VOC 2025. Nguồn: BTC

“Ba ngày mưa liên tiếp đã nhân lên thử thách gấp bội, nhưng tất cả các đội thi đã vượt qua an toàn tuyệt đối, mang đến một mùa giải chất lượng đỉnh cao nhất trong lịch sử VOC. Giải năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục mới: không gian tổ chức quy mô nhất, Cut Off Time khắt khe nhất, một đội đua xuất sắc giành ngôi nhất ở toàn bộ các bài thi, và những màn đối đầu kịch tính đến tận những giây cuối cùng”. Ông Ngô Việt Dũng nhấn mạnh.

Tại lễ bế mạc ngày 2/11, Ban Tổ chức đã trao giải cho những vận động viên và đội đua xuất sắc nhất, với các danh hiệu danh giá thuộc về các tay đua có bản lĩnh vững vàng và kỹ năng điều khiển xe ưu tú.

4 tân vương ghi dấu tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025

Ban Tổ chức đã trao tổng giá trị giải thưởng gần 600 triệu đồng cho các đội xuất sắc với kết quả chung cuộc:

Hạng Chuyên nghiệp

Trao giải Hạng Chuyên nghiệp. Nguồn: BTC.

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ Giải Nhất 407 Ngọc Trai Wolver Hồ Thanh Tuấn Nguyễn Đức Duy Sang Giải Nhì 410 Nông dân Sài Thành Trần Đinh Vũ Huy Nguyễn Thế Sinh Giải Ba 409 108 A.B.O Wolver Vũ Ngọc Cường Đoàn Vỉnh Lộc

Hạng SUV nâng cao

Trao giải Hạng SUV Nâng cao. Nguồn: BTC.

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ. Giải Nhất 318 Vulcan4x4-PNF Phan Ngọc Mỹ Bùi Minh Duy Giải Nhì 308 Lâm Đồng Off-Road Trần Ngọc Hậu Lê Thành Tiến Giải Ba 314 CN-NOC-H.KOP - LUBPLUS 01 Nguyễn Trọng Thanh Nguyễn Việt Hào

Hạng Bán tải nâng cao

Trao giải Hạng Bán tải nâng cao. Nguồn: BTC

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ Giải Nhất 208 PAC Wolver 01 Đỗ Hoàng Trung Hà Văn Thông Giải Nhì 205 TTC Lubplus Nguyễn Đình Trung Nguyễn Tuấn Đạt Giải Ba 211 TVC Platinum Thân Văn Thắng Đào Văn Hiệu

Hạng cơ bản

Trao giải Hạng Cơ bản. Nguồn: BTC

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ Giải Nhất 114 TTC Dobinsons Wolver Eurotyre Nguyễn Đình Hiếu Cao Anh Tú Giải Nhì 107 ĐP Racing-TTC-Wolver-Dobinsons Trần Đình Phong Cao Công Tráng Giải Ba 128 PDC 03 Hoàng Trang Explorer Doãn Vũ Hoàng Võ Việt Long

Bên cạnh đó các giải Ấn tượng và Cống hiến cũng lần lượt thuộc về:

Giải Cống hiến: 204 TVC PDC038 Hưng Long Option4x4. Lái chính Bùi Quyết Chiến, lái phụ Đỗ Đình Thiện

TVC PDC038 Hưng Long Option4x4. Lái chính Bùi Quyết Chiến, lái phụ Đỗ Đình Thiện Giải Ấn tượng: Đội 318 Vulcan4x4-PNF. Lái chính Phan Ngọc Mỹ, lái phụ Bùi Minh Duy

Chủ nhân các giải thưởng Ấn tượng và giải thưởng Cống hiến. Nguồn: BTC

Cũng trong khuôn khổ giải, Nhà tài trợ Vàng Ford Việt Nam trao tặng mỗi đội sử dụng xe Ford để tham gia thi đấu 10 triệu đồng.

Giải Đội có điểm cao nhất: Đội 129 - Cứu hộ Trung Trinh (Lái chính: Phạm Văn Trung, Lái phụ: Nguyễn Doãn Tùng) với tổng trị giá 30.000.000 đồng.

Đội 129 - Cứu hộ Trung Trinh (Lái chính: Phạm Văn Trung, Lái phụ: Nguyễn Doãn Tùng) với tổng trị giá 30.000.000 đồng. Ford Prize: Đội 104 - SM Racing team (Lái chính: Nguyễn Đăng Quân, Lái phụ Nguyễn Văn Toàn) với tổng giá trị 10.000.000 đồng.

Giải thưởng Ford Prize trị giá 10 triệu đồng. Nguồn: BTC

Bên cạnh đó, thành tích của các cá nhân tay đua, giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC cũng để lại những dấu ấn cộng đồng ấn tượng.

Năm nay cũng đánh dấu hành trình 10 năm PVOIL đồng hành cùng Việt Nam Offroad Cup, trở thành động lực để bộ môn đua xe ô tô thể thao địa hình nói riêng và hoạt động đua xe ô tô thể thao Việt Nam tiếp tục cất cánh.

Các khu vực lái thử địa hình rất độc đáo với những sản phẩm nổi bật của các thương hiệu Ford, Toyota, Suzuki, Subaru, GWM đã thu hút đông đảo khách tham quan, cho phép khán giả trực tiếp thử cảm giác vượt dốc, băng bùn, chinh phục các thử thách – hấp dẫn hơn, khó hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kỷ niệm chương dành tặng các nhà tài trợ. Nguồn: BTC.

PVOIL VOC 2025 khép lại để lại dư âm khó phai về một mùa giải “khắc nghiệt nhất, cảm xúc nhất”. Với kỷ lục mới về quy mô, độ khó và tinh thần thép của các tay đua, giải đấu không chỉ tôn vinh những nhà vô địch mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của bộ môn off-road Việt Nam.

Hẹn gặp lại tại PVOIL VOC 2026, nơi những bánh xe sẽ tiếp tục lăn, những trái tim sẽ tiếp tục cháy, và đưa off-road Việt Nam viết tiếp những mùa giải với những kỷ lục mới.