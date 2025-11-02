PVOIL VOC 2025: Góc nhìn của tổ trọng tài về bài đua đêm Adventure.

Ngày 1/11/2025, giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025 đã chính thức khai mạc, giải đua xe quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước.

“Đặc sản” trở lại với những thách thức mới

Sau hai mùa tạm ngưng, đường đua đêm Adventure, "đặc sản" của PVOIL VOC đã chính thức trở lại tại PVOIL VOC 2025 dành cho ba hạng đua: Bán tải nâng cao, SUV nâng cao và Chuyên nghiệp. Các đội đua sẽ thi đấu theo nhóm 3-5 xe, xuyên màn đêm với 4 checkpoint. Bài thi thể hiện & lột tả sự căng thẳng, kịch tính cũng như thử thách cao độ cho các tay đua và là sự phối hợp đồng đội của các đội thi.

Sơ đồ bài thi đua đêm Adventure. Nguồn: BTC

Trong bóng đêm bao trùm, địa hình trơn lầy, tầm nhìn hạn chế, sự phối hợp đồng đội, kỹ năng định hướng cùng khả năng xử lý tình huống nhanh sẽ quyết định thắng - bại. Đèn chiếu sáng, thiết bị định vị, sức bền của xe và bản lĩnh tay lái sẽ là "vũ khí" quan trọng trên đường đua này.

Công tác trọng tài trước khi diễn ra bài đua đêm Adventure. Ảnh: Thành Biên.

Sự trở lại ở PVOIL VOC 2025 được coi là món quà đặc biệt mà Ban Tổ chức dành cho cộng đồng offroad, nơi tinh thần đồng đội và sự khắc nghiệt của đêm tối hội tụ trong một thử thách duy nhất.

Góc nhìn của các vị trọng tài về đường đua đêm

Theo chân các trọng tài tại điểm checkpoint số 3 trong bài thi đua đêm Adventure tại PVOIL VOC 2025, những góc nhìn chuyên sâu và thú vị đã được hé lộ, giúp khán giả hiểu rõ hơn về sự phức tạp và sức hút của phần thi này.

Điển checkpoint số 3 thuộc bài đua đêm Adventure. Ảnh: Thành Biên

Anh T., đại diện tổ trọng tài tại điểm checkpoint số 3, mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách giới thiệu về tổ trọng tài: “Các trọng tài ở đây đều là những tay đua kì cựu, đã nhiều lần tham gia các giải đua xe địa hình, trên cả cương vị tay đua và trọng tài. Vì thế các anh em trọng tài hầu hết là có quen biết từ trước, tạo nên sự phối hợp ăn ý trong việc điều hành giải đua”.

Khi được hỏi về sự khác biệt của bài thi đua đêm Adventure năm nay, anh T. nhận định: “Bài thi đêm năm nay có nhiều điểm mới so với hai năm trước đó, khi các đội đua có sự chuẩn bị từ trước, và thời tiết mưa năm nay tạo ra nhiều yếu tố bất ngờ, tuy nhiên cá nhân anh thấy các đội đã có sự chuẩn bị rất tốt”.

“Có nhiều yếu tố quan trọng để các tay đua có thể chinh phục đường đua đêm có thể kể đến như thể lực, tinh thần và các trang thiết bị”. Anh T. nhấn mạnh.

“PVOIL VOC 2025 có sự học hỏi từ các giải đua xe địa hình nước ngoài, tiêu biểu là Nga. Có lẽ đó là điểm khiến cho PVOIL VOC 2025 trở thành giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam, với sự đa dạng các bài thi”. Anh tự hào chia sẻ.

Đường đua đêm Adventure. Nguồn: BTC.

Chia sẻ về cơ chế tăng độ khó của hệ thống checkpoint, anh T. giải thích: “Để chinh phục bài thi đêm, các vận động viên phải chinh phục hết các điểm checkpoint, tổng cộng có 4 điểm checkpoint, đặc biệt các điểm này được ngụy trang để giấu đi, điều này khiến cho độ khó của bài thi tăng lên, đòi hỏi các vận động viên phải có chiến thuật hợp lí cũng như sự phối hợp ăn ý giữa các đội đua để phát hiện các điểm checkpoint”.

Với nụ cười hào hứng khó giấu, anh T. kể về trải nghiệm cá nhân: “Các trọng tài phải ẩn mình trong bóng tối, điều đó là một trong những trải nhiệm khiến chúng tôi cảm thấy rất thích thú, cảm giác như chơi ‘trốn tìm’ với các đội đua vậy”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh T. bày tỏ niềm đam mê bất tận: “Điểm thú vị nhất khi làm công tác trọng tài là mình được thỏa mãn cái đam mê của mình, cũng như nhìn thấy được sự đam mê của các vận động viên tham gia đua”.

Có thể thấy, dưới góc nhìn từ tổ trọng tài tại checkpoint số 3 cho thấy sự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài kỳ cựu, sự học hỏi từ các giải quốc tế như Nga, cũng như cơ chế điều hành ăn ý. Các trọng tài không chỉ giám sát mà còn chia sẻ đam mê, biến công việc khó khăn thành trải nghiệm “trốn tìm” trong bóng tối, nhấn mạnh yếu tố tinh thần đồng đội, nhân tố quyết định kết quả khi mọi xe phải về đích chung.

Sự trở lại của Adventure đêm không chỉ đáp ứng kỳ vọng cộng đồng off-road, mà còn nâng tầm phần thi nhờ độ khó chuyên môn. Bài thi tiếp tục là sự kiểm chứng sức bền xe, kỹ năng lái và sự đoàn kết, đồng thời đặt nền tảng cho các mùa giải sau với bài thi đêm ngày càng đa dạng và thử thách hơn.