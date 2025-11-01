PVOIL VOC 2025: Đường thi số 20, nơi dốc cao thách thức các đội đua

Thử thách khó nhằn tại bài thi số 20. Ảnh: Thành Biên

Ngày 31/10/2025, giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia cuả 70 đội, 140 tay lái và tổng cộng 24 đường đua khác nhau, đem lại những trải nghiệm hấp dẫn cho các tay đua và khán giả.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đường đua số 20 tại Zone 5 đuợc đánh giá là một trong những thử thách lớn nhất đối với mọi đội đua thuộc hạng SUV Nâng cao và hạng Chuyên nghiệp.

Bài thi yêu cầu các các đội đua phải vượt qua nhiều chướng ngại vật, trong đó, hai con dốc thẳng đứng là thử thách khó khăn nhất. Hai con dốc có độ dốc lớn với độ cao được đánh giá là “cao hơn mọi năm”, đòi hỏi các đội đua phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để vượt qua những con dốc hiểm trở, các đội đua không chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của chiếc xe mà còn cần đến sự hỗ trợ đắc lực từ các thiết bị phụ trợ, đặc biệt là tời kéo. Đồng thời, thử thách này đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, chính xác và tinh thần đồng đội cao độ giữa các thành viên: họ phải vừa điều khiển xe leo dốc, vừa nhanh chóng lắp đặt tời kéo một cách chuẩn xác để kéo xe vượt qua những đoạn dựng đứng đầy thử thách.

Kết quả ngày đầu cho thấy nhiều đội gặp khó khăn tại đường thi số 20. Một số xe bị trượt dài, buộc phải thực hiện nhiều lần thử để hoàn thành. Tuy nhiên, tất cả các đội đều cố gắng vượt qua bài thi mà không bỏ cuộc.

Đội đua 306 sau khi chinh phục bài thi số 20. Ảnh: Thành Biên

Tay lái Nguyễn Trung Thành, đại diện đội 306, nhận xét: “Bài thi số 20 thuộc nhóm khó nhất hạng đua, đặc biệt khi mưa khiến mặt đường trơn trượt, tạo nhiều tình huống bất ngờ”. Anh cho biết thêm: “Việc vượt qua dốc mang lại cảm giác phấn khích, khiến đội muốn tiếp tục các đường thi tiếp theo”.

Đường thi số 20 không chỉ kiểm tra sức mạnh xe mà còn đánh giá khả năng phối hợp và chuẩn bị của các đội. Sự kết hợp giữa địa hình, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật đã tạo ra những phút giây cạnh tranh gay cấn. Các đội đua tiếp tục điều chỉnh chiến thuật cho những ngày thi đấu sau. Đường thi số 20 được xem là thước đo quan trọng để xác định ứng viên vô địch ở hai hạng mục chính.

PVOIL VOC 2025 dự kiến kéo dài trong ba ngày, với các đường thi được thiết kế đa dạng để thử thách toàn diện khả năng của xe và tay lái. Kết quả sau ngày đầu chưa thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các đội, hứa hẹn những cuộc đua hấp dẫn ở các vòng tiếp theo. Đó là chất xúc tác khiến cho cuộc đua thêm phần kịch tính và thu hút.