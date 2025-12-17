Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Tôn vinh di sản, kết nối sáng tạo

Đây là sự kiện thường niên do UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đặc biệt, kể từ khi Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 22/2/2022) về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ẩm thực đã được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, có tiềm năng lớn để phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại họp báo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, từ 36 phố phường đến một Hà Nội mở rộng địa giới hành chính với sự kết tinh của văn hóa xứ Đoài đã khiến cho văn hóa Hà Nội nói chung và ẩm thực Hà Nội nói riêng trở nên phong phú, đa dạng. Từ năm 2014, Thành phố đã tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, trong đó hàng trăm di sản ẩm thực đã được nhận diện, đưa vào danh mục quản lý.

Tính đến nay, Hà Nội có 7 di sản ẩm thực đã được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, gồm: phở Hà Nội; nghề làm cốm Mễ Trì (phường Tứ Liêm); nghề làm trà sen Quảng An (phường Tây Hồ); nghề làm xôi Phú Thượng (phường Phú Thượng); nghề làm bánh cuốn Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng); tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng).

“Việc ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục Quốc gia không chỉ là vinh danh những giá trị di sản mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, phát huy và biến di sản thành tài sản, nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững, góp phần nâng cao đời sống kinh tế địa phương”, bà Lê Thị Ánh Mai bày tỏ.

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 không chỉ mang đến không gian văn hóa sáng tạo, tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà Nội, mà còn là nơi các nghệ nhân ẩm thực kể câu chuyện của mình, kết nối với thế hệ trẻ.

Quang cảnh họp báo.

Lễ hội có nhiều hoạt động phong phú với 60 không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội và sản phẩm ẩm thực vùng miền, giúp du khách và nhân dân Thủ đô thưởng thức nhiều món ngon đặc sắc của Hà Nội và một số địa phương, tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống, khẳng định thương hiệu “Ẩm thực Hà Nội” gắn với bản sắc thanh lịch-tinh tế.

Trong khuôn khổ của lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội còn tổ chức chương trình tọa đàm chuyên đề “Giao lưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực-phát triển văn hóa ẩm thực” và nhiều hoạt động trình diễn của các nghệ nhân, các cuộc thi nhanh giữa học sinh các trường học trong lĩnh vực chế biến món ăn…

Đến với lễ hội, người dân và du khách còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật như: xiếc, hát văn, hát xẩm, biểu diễn đường phố, nghệ thuật kết hợp truyền thống-hiện đại; triển lãm ảnh với 40-50 tác phẩm quảng bá văn hóa-du lịch-ẩm thực Việt Nam; triển lãm sách lưu động giới thiệu 200 đầu sách về văn hóa, nghệ thuật, du lịch và ẩm thực; trình diễn di sản ẩm thực như: gói bánh chưng, nấu cỗ Bát Tràng, ướp chè sen Tây Hồ, quy trình làm cốm, nấu xôi Phú Thượng, bún ốc nguội, hướng dẫn làm ô mai, mứt, nấu cháo se…

Đặc biệt, tại Lễ khai mạc diễn ra vào tối 19/12, Ban tổ chức sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh "Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng (Thành phố Hà Nội)" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tại đây, người dân và du khách sẽ được gặp gỡ gia đình dòng họ Đoàn và nghe kể câu chuyện 6 đời đã tạo nên món ăn in sâu trong tâm thức người Hà Nội.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến cuối tuần đậm nét văn hóa. Các hoạt động kết nối sáng tạo sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của di sản để ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô..