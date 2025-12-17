HanoiTex 2025 - cơ hội vàng cho dệt may Việt bứt phá xanh

Đây là một trong những sự kiện tiêu biểu và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của ngành dệt may khu vực miền Bắc.

Với quy mô hơn 250 gian hàng đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm tiếp tục xoay quanh hai chủ đề xuyên suốt là máy móc, thiết bị công nghiệp dệt may và vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt-may-thêu.

Ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại lễ khai mạc.

HanoiTex & HanoiFabric 2025 là một trong những sự kiện chuyên ngành dệt may có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất khu vực miền Bắc, được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sản xuất xanh, chuyển đổi công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong giai đoạn tới.

Với quy mô hơn 250 gian hàng đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm tiếp tục xoay quanh hai chủ đề xuyên suốt là máy móc, thiết bị công nghiệp dệt may và vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt – may – thêu, với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Nhiều công nghệ tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm như máy nhuộm tiết kiệm nước và hóa chất, máy in kỹ thuật số tốc độ cao phù hợp đơn hàng nhỏ, dây chuyền hoàn tất tiết kiệm 25–35% năng lượng, cùng các giải pháp tái sử dụng nhiệt thải, tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất.

Ông Vũ Đức Giang ,Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, HanoiTex & HanoiFabric 2025 dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, bao gồm đại diện các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà thiết kế, chuyên gia thị trường và đại lý thiết bị, qua đó tạo dựng môi trường giao thương chuyên nghiệp cho ngành dệt may.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đánh giá, triển lãm là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận công nghệ mới, thiết bị hiện đại, nguyên phụ liệu thân thiện môi trường; đồng thời kết nối đối tác, mở rộng thị trường, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ ngày càng chặt chẽ từ các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Theo ông Quách Quang Đông, dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu ngành dệt may Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 46 tỷ USD, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, cho thấy vai trò quan trọng của việc đầu tư công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Cùng quan điểm, ông Vũ Đức Giang ,Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, HanoiTex & HanoiFabric 2025 là nền tảng kết nối quan trọng giữa các nhà sản xuất thiết bị, công nghệ, nguyên phụ liệu với doanh nghiệp dệt may và các nhãn hàng, góp phần tạo bước đột phá cho ngành trong bối cảnh Việt Nam đang tận dụng lợi thế từ các FTA thế hệ mới.

Với quy mô hơn 250 gian hàng đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm tiếp tục xoay quanh hai chủ đề xuyên suốt là máy móc, thiết bị công nghiệp dệt may và vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt – may – thêu.

Trong khi đó, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh, triển lãm HanoiTex & HanoiFabric tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thiết bị, nguyên phụ liệu tiên tiến, cập nhật xu hướng phát triển của ngành dệt may thế giới; đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với sự bảo trợ của VCCI, VITAS, Vinatex và Hiệp hội Dệt may Thời trang TP. Hồ Chí Minh, HanoiTex & HanoiFabric 2025 được kỳ vọng không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là “bàn đạp” để ngành dệt may Việt Nam phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 18/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội.