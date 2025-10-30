Doanh nghiệp số
Tập đoàn LTP đầu tư hệ thống điện mặt trời, thúc đẩy sản xuất bền vững trong ngành dệt may

Lê Giang

Lê Giang

17:42 | 30/10/2025
Ngày 30/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp cùng Tập đoàn LTP – Asia tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp nhà máy dệt may LTP với hệ thống điện mặt trời hiện đại.
Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hướng đến sản xuất xanh và bền vững của LTP mà còn là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ đối tác chiến lược xanh ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Trong những năm qua, Việt Nam và Đan Mạch đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác mật thiết dựa trên các mục tiêu chung về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng toàn diện. Trọng tâm của hợp tác song phương này là quan hệ đối tác chiến lược xanh, với mục tiêu kết nối hợp tác cấp chính phủ với sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp tư nhân nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Ngài Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Từ các lĩnh vực năng lượng sạch, y tế, an toàn thực phẩm đến giáo dục, quan hệ đối tác chiến lược xanh đã đóng vai trò tất yếu trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững.

Thương mại và đầu tư xanh là hai trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược xanh. Hiện đã có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, mang đến các công nghệ xanh hàng đầu thế giới, mô hình kinh doanh bền vững và kinh nghiệm chuyên sâu để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Trong đó, dự án đầu tư của LTP vào năng lượng mặt trời là ví dụ điển hình cho sự đóng góp thiết thực của doanh nghiệp Đan Mạch với mục tiêu không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Bằng cách kết hợp giữa tăng trưởng kinh doanh và giải pháp xanh, LTP chứng minh được rằng doanh nghiệp hoàn toàn có thể đạt được thành công trong kinh doanh song song với việc bảo vệ môi trường. Hệ thống điện mặt trời của LTP sẽ đáp ứng khoảng 35,8% nhu cầu điện của nhà máy, đồng thời giúp cắt giảm gần 482 tấn khí thải CO₂ mỗi năm.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz (giữa) tại sự kiện.
Các đại biểu tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam khẳng định: “Chuyển đổi sang năng lượng xanh và sản xuất bền vững không chỉ là điều tất yếu, mà còn là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi rất tự hào khi chứng kiến những doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora, và hôm nay là LTP, đã tiên phong chứng minh rằng trách nhiệm xã hội và thành công trong kinh doanh có thể song hành. Nhà máy sử dụng năng lượng mặt trời của LTP là một ví dụ tuyệt vời về cách các doanh nghiệp sản xuất và phát triển bền vững, đồng thời thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia.”

Ông Lars Mehli Overgaard, Tổng Giám đốc LTP Group - Asia đã bày tỏ: “Thông qua việc đầu tư vào mô hình sản xuất may mặc bền vững hơn, chúng tôi một lần nữa khẳng định cam kết đặt con người và môi trường làm trọng tâm, xây dựng niềm tin bằng hành động có trách nhiệm và không ngừng đổi mới để hoàn thiện. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự đồng hành của chính quyền địa phương và các đối tác lâu năm tại Việt Nam và Đan Mạch, những người đã cùng chúng tôi hiện thực hóa hành trình phát triển này.”

Nhà máy LTP sử dụng hệ thống điện mặt trời.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp từ biến đổi khí hậu, quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Việt Nam - Đan Mạch tiếp tục là một hình mẫu cho thấy hợp tác quốc tế có thể thúc đẩy những thay đổi thực sự.

Nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo của LTP tại Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc thúc đẩy lợi ích kinh tế và môi trường, đồng thời chứng minh rằng chuyển đổi xanh là hoàn toàn khả thi khi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng cùng chung tay hành động.

LTP Group - Asia là một phần của Tập đoàn LTP có trụ sở tại Đan Mạch, là nhà sản xuất toàn cầu trong lĩnh vực Trang phục Thể thao & Ngoài trời, cũng như Thời trang & Phong cách sống bền vững. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong sản xuất dệt may, LTP mở rộng hoạt động sang Việt Nam từ năm 2009, và hiện tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động và xuất khẩu sản phẩm cao cấp sang các thị trường quốc tế.

LTP Việt Nam được đánh giá cao bởi hiệu suất bền vững vượt trội, đạt 89% điểm Higg FEM, sở hữu chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 do BSI Việt Nam cấp, cùng xếp hạng B trong đánh giá tuân thủ xã hội. Công ty đồng thời là thành viên của Hiệp hội Lao động Công bằng (Fair Labor Association - FLA). Với những khoản đầu tư không ngừng vào công nghệ xanh, chuyển đổi số và tự động hóa, LTP đang thiết lập chuẩn mực mới cho sản xuất có trách nhiệm tại khu vực châu Á.

Đọc nhiều

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

