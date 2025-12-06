SABECO khép lại chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”

Sau gần ba tháng triển khai, chiến dịch đã đi qua hơn 2.200 km từ Nam ra Bắc, kết nối hơn 16.000 người dân ở các địa phương thông qua hoạt động tương tác cộng đồng và các sáng kiến ý nghĩa được triển khai tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, góp phần tôn vinh các giá trị mà luôn SABECO theo đuổi trên hành trình 150 năm phát triển cùng đất nước.

Bức tường di sản của SABECO

Chuỗi hoạt động “Hành trình Di Sản” với chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ đi qua 9 địa điểm từ Nam ra Bắc đã thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia, với nhiều hoạt động tôn vinh di sản và gắn kết cộng đồng ý nghĩa. Hơn 4.200 người dân đã có cơ hội tìm hiểu về hoạt động phân loại và tái chế rác thải qua mô hình xử lý lon chai tự động.

Cùng với đó, chuỗi sự kiện “Đêm Di Sản” cũng góp phần lan tỏa niềm tự hào và gắn kết cộng đồng, với hơn 6.000 người dân tại 3 tỉnh thành đã cùng nhau tôn vinh di sản và nét đẹp văn hóa địa phương tại các đêm nhạc sôi động và hoành tráng. Ba thương hiệu bia biểu tượng của SABECO gồm Bia Saigon, Bia 333 và Bia Lạc Việt cũng hiện diện xuyên suốt hành trình này, đại diện cho di sản đáng tự hào của SABECO. Đây là những thương hiệu quen thuộc đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt, góp phần tạo nên những khoảnh khắc ăn mừng giàu cảm xúc và củng cố mối gắn kết giữa SABECO và cộng đồng địa phương trong suốt 150 năm qua.

Trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch, SABECO đã khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành và vươn cao cùng Việt Nam, không chỉ trong những khoảnh khắc ăn mừng mà còn trong cả những thời khắc khó khăn, bằng việc thay đổi kế hoạch của chiến dịch để tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Cùng với hoạt động “Bức tường gắn kết” là một dấu ấn đặc biệt thể hiện đúng tinh thần này. Với hơn 1.700 lời nhắn gửi và hơn 2.200 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, hoạt động này đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Việt Nam.

SABECO và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồngỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cùng với tinh thần đó, tại lễ tổng kết chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”, SABECO và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.

Trước đó, SABECO cũng đã hỗ trợ 3 tỷ đồng thông qua UBTW MTTQVN và MTTQ các địa phương, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống sau thiên tai bão lũ.

Lễ tổng kết không chỉ là dịp để SABECO nhìn lại hành trình di sản, mà còn là cơ hội để tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của cộng đồng, những con người đại diện cho tinh thần kiên cường, đoàn kết và khát vọng tiến bộ mà SABECO luôn theo đuổi trong suốt 150 năm.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, SABECO đã tổ chức trao giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa cho 15 gương mặt tiêu biểu.

Với tinh thần đó, giải thưởng “vinh danh người truyền lửa” đã trở thành một điểm nhấn quan trọng của sự kiện, khẳng định niềm tin của SABECO rằng sự phát triển của một quốc gia không chỉ được làm nên bởi di sản từ quá khứ mà còn bởi những con người đã và đang âm thầm cống hiến hết mình cho hiện tại và tương lai. Giải thưởng là một sáng kiến do SABECO khởi xướng và phối hợp thực hiện cùng Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự chỉ đạo của UBTW MTTQVN, nhằm ghi nhận những cá nhân tiêu biểu có đóng góp ý nghĩa cho sự tiến bộ của cộng đồng.

15 gương mặt truyền lửa tiêu biểu nhất đã được lựa chọn thông qua hình thức bình chọn trực tuyến kết hợp với đánh giá của Hội đồng Thẩm định. Trong 10 ngày mở cổng bình chọn trên website, giải thưởng đã nhận được hơn 20.000 lượt bình chọn từ công chúng trên khắp cả nước, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và sự ủng hộ của cộng đồng đối với chương trình. Vòng đánh giá cuối cùng được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của UBTW MTTQVN, nhằm đảm bảo tính đại diện và công bằng xã hội theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, vùng miền và lĩnh vực chuyên môn.

Các cá nhân đã được vinh danh trong 6 lĩnh vực chính, cũng là những lĩnh vực trọng tâm trong cam kết phát triển bền vững của SABECO, gồm: Giáo dục - Đào tạo nghề; Phát triển bền vững môi trường; Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng; Phát triển cộng đồng; Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao vì cộng đồng; Khoa học - Công nghệ vì cộng đồng. Các hạng mục này được hình tượng hóa thông qua bộ sưu tập Viên Đá Biểu Tượng, được chế tác từ chính bia Bia Saigon bằng công nghệ “blast-freezing”. Lấy cảm hứng từ văn hóa thưởng bia và nâng ly chúc mừng đầy tự hào của người Việt, mỗi viên đá biểu tượng được tạo hình theo giá trị cốt lõi của từng hạng mục, thể hiện đúng tinh thần của những “người truyền lửa” thực thụ.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO Việt Nam

Đại diện SABECO, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc chia sẻ: "Giải thưởng ‘Vinh danh Người Truyền Lửa’ đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, kết nối những cộng đồng lớn nhỏ trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một giải thưởng mang tầm quốc gia, mà còn là một giải thưởng của cộng đồng, nơi mọi người được kết nối và cùng tôn vinh tinh thần chung của người Việt Nam. Những giá trị mà các ‘Người Truyền Lửa’ lan tỏa – sự sẻ chia, kiên cường, và tinh thần cộng đồng – cũng chính là những giá trị mà SABECO luôn theo đuổi trong suốt 150 năm phát triển. Giải thưởng này, cùng các hoạt động ý nghĩa khác thuộc chiến dịch ‘150 Năm Di Sản Vươn Cao’, đã góp phần khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành và vươn cao cùng Việt Nam của SABECO. Các hoạt động trong chiến dịch của chúng tôi đã khép lại với những thành quả tích cực, không chỉ tôn vinh di sản SABECO mà còn lan tỏa những giá trị tích cực về sự gắn kết, sẻ chia và kiên cường. Với vị thế là một trong những doanh nghiệp đồ uống hàng đầu Việt Nam, SABECO khẳng định cam kết không ngừng đổi mới để phát triển bền vững, và luôn đồng hành với người dân Việt Nam trên hành trình vươn cao cùng đất nước”.