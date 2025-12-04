Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng thứ Năm

Chỉ số Stoxx 600 toànchâu Âu tăng gần 0,3% ngay khi mở cửa, với phần lớn các sàn lớn đều đi lên dù diễn biến từng nhóm ngành phân hóa.

May mặc dẫn dắt thị trường, Inditex tiếp đà tăng

Cổ phiếu Inditex, tập đoàn sở hữu Zara, tiếp tục là điểm sáng. Sau khi công bố kết quả kinh doanh 9 tháng khả quan và tăng hơn 10% trong phiên trước, mã này tiếp tục nhích thêm 0,2% sáng nay.

Ngược lại, Hugo Boss giảm tới 10% trong phiên hôm qua do hạ kỳ vọng lợi nhuận.

Trong nhóm ô tô, tâm điểm là Stellantis – chủ sở hữu thương hiệu Jeep. Cổ phiếu hãng tăng thêm 0,4%, nối dài đà tăng phiên trước sau khi ngân hàng UBS nâng hạng lên mức Mua. UBS cho rằng Stellantis có thể giành lại 120 điểm cơ bản thị phần tại Mỹ vào năm 2026, đồng thời hưởng lợi từ việc Mỹ nới lỏng tiêu chuẩn khí thải và chiến lược cắt giảm chi phí.

Trong khi đó, Ford báo cáo doanh số tháng 11 giảm 10% so với cùng kỳ, chỉ tăng trưởng ở nhóm xe điện – điều lãnh đạo hãng đánh giá là “đáng khích lệ”, dù thị trường Mỹ vẫn yếu sau khi chính sách tín dụng thuế được điều chỉnh.

Tâm điểm địa chính trị: Đàm phán hòa bình cho Ukraine

Giới đầu tư đặc biệt chú ý tới các cuộc tiếp xúc ngoại giao mới:

Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, dự kiến gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami hôm nay. Cuộc gặp diễn ra sau vòng thảo luận Mỹ – Nga hôm thứ Ba nhưng không đạt đột phá.

Cùng lúc đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và dự kiến thúc giục Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Động thái ngoại giao diễn ra khi EU xem xét đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm nguồn bồi thường cho Ukraine – một ý tưởng từng bị chặn trong các vòng thảo luận trước.

Euro tăng mạnh, dữ liệu kinh tế châu Âu chờ công bố. Trên thị trường tiền tệ, đồng euro lên mức cao nhất trong 7 tuần, đạt 1,167 USD, trong bối cảnh đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu.

Hôm nay, nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu quan trọng: PMI xây dựng HCOB châu Âu; Doanh số bán lẻ khu vực EU và Doanh số ô tô tại Anh

Châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc trước thềm cuộc họp Fed

Ở bên kia địa cầu, thị trường châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu tăng điểm sáng thứ Năm, khi nhà đầu tư toàn cầu hướng sự chú ý về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 10/12.

Theo CME FedWatch, thị trường đang định giá 89% khả năng Fed cắt giảm lãi suất, tăng mạnh so với giữa tháng 11.

Phố Wall giằng co trong phiên giao dịch tương lai. Chỉ số tương lai trên Phố Wall ít biến động: chỉ số Dow Jones +0,14%, trong khi S&P 500 gần như đi ngang và Nasdaq 100 giảm chưa tới 0,1%