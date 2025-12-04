Công nghệ số
Bảo mật

Hơn 18.000 tên miền nhái đã được kẻ tấn công tung ra trong mùa lễ hội năm nay

Thái Tuấn

Thái Tuấn

15:15 | 04/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Dưới đây là những hoạt động tấn công trực tuyến có thể dự báo trước mà các chuyên gia cấp cao của Fortinet đưa ra lời cảnh báo dành cho các Giám đốc An ninh Thông tin.
Fortinet tăng cường năng lực bảo mật đám mây tại khu vực ASEAN Nghịch lý bảo mật 2025: Chi phí tăng vọt, dữ liệu vẫn 'chảy máu' Fortinet thúc đẩy bảo mật cho trung tâm dữ liệu AI, hướng bảo vệ cơ sở hạ tầng quy mô lớn

Điều đáng chú ý là năm nay, khối lượng cơ sở hạ tầng độc hại mới được tạo ra, hoạt động xâm phạm tài khoản và khai thác có chủ đích các hệ thống thương mại điện tử đã cao hơn đáng kể. Những kẻ tấn công đã bắt đầu chuẩn bị từ nhiều tháng trước, tận dụng các công cụ và dịch vụ công nghiệp hóa cho phép chúng mở rộng quy mô tấn công trên nhiều nền tảng, khu vực địa lý và danh mục nhà cung cấp.

Đối với các nhà bán lẻ, tổ chức tài chính và bất kỳ doanh nghiệp nào vận hành cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, các mối đe dọa hiện đang hoạt động mạnh mẽ hoặc gắn chặt với hành vi của người tiêu dùng hơn bao giờ hết. Sự gia tăng đột biến trong hoạt động mua sắm trực tuyến, thanh toán trên nền tảng số và các sự kiện khuyến mại trong năm nay tạo ra một môi trường khiến các tác nhân đe dọa đang khai thác một cách vô cùng tích cực.

Nghiên cứu về các mối đe dọa của FortiGuard đã phân tích dữ liệu từ ba tháng qua để xác định các mô hình quan trọng nhất định hình bề mặt tấn công trong dịp lễ hội cuối năm 2025. Những phát hiện của FortiGuard cho thấy một xu hướng rõ ràng: Kẻ tấn công đang di chuyển nhanh hơn, tự động hóa nhiều hơn và tận dụng tối đa sự gia tăng của hoạt động mùa vụ.

Cụ thể nội dung có trong Báo cáo FortiRecon về Tổng quan Bối cảnh các Mối đe dọa An ninh mạng của mùa lễ hội 2025, được tổng hợp bởi FortiGuard Labs, hi vọng sẽ cung cấp những hướng dẫn hữu ích cho các tổ chức đang chuẩn bị cho một mùa kinh doanh trực tuyến bận rộn nhất trong năm.

Hơn 19.000 tên miền nhái đã được kẻ tấn công tung ra trong mùa lễ hội năm nay
Hơn 19.000 tên miền nhái đã được kẻ tấn công tung ra trong mùa lễ hội năm nay

Sự gia tăng nhanh chóng của cơ sở hạ tầng độc hại với nội dung liên quan đến lễ hội

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về hoạt động của kẻ tấn công là việc đăng ký tên miền mới. FortiGuard đã xác định được hơn 18.000 tên miền theo chủ đề lễ hội được đăng ký trong ba tháng qua có liên quan đến các thuật ngữ như “Christmas,” “Black Friday,” and “Flash Sale”. Ít nhất 750 trong số này được xác nhận là độc hại. Điều này cho thấy nhiều tên miền vẫn được coi là không độc hại. Và đó có thể là rủi ro tiềm ẩn.

FortiGuard cũng ghi nhận sự gia tăng ở các tên miền nhái các thương hiệu bán lẻ lớn. Kẻ tấn công đã đăng ký hơn 19.000 tên miền theo chủ đề thương mại điện tử, trong đó có 2.900 tên miền là độc hại. Nhiều tên miền mới nhái lại tên miền quen thuộc, và thường chỉ là những thay đổi nhỏ dễ bị bỏ qua khi người mua sắm lướt mạng với tốc độ nhanh.

Những tên miền này hỗ trợ lừa đảo, gian lận, lừa đảo thẻ quà tặng và các chương trình thu thập thông tin thanh toán. Chúng cũng góp phần vào các chiến dịch đầu độc SEO, làm tăng giả tạo các URL độc hại trong kết quả tìm kiếm trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện mua sắm cao điểm.

Dữ liệu tài khoản bị đánh cắp tăng kỷ lục

Báo cáo cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể về tính khả dụng và việc sử dụng nhật ký đánh cắp. Chỉ ba tháng qua, hơn 1,57 triệu tài khoản đăng nhập được liên kết với các trang web thương mại điện tử lớn có sẵn thông qua nhật ký đánh cắp đã được thu thập trên các thị trường ngầm.

Thông tin tài khoản đánh cắp chứa mật khẩu, cookie, mã thông báo phiên, dữ liệu tự động điền và dấu vân tay hệ thống được lưu trữ trên trình duyệt. Trong kỳ nghỉ lễ, người dùng đăng nhập vào nhiều tài khoản trên nhiều thiết bị, khiến những thông tin này đặc biệt có giá trị.

Các thị trường tội phạm hiện lập chỉ mục các nhật ký này bằng bộ lọc tìm kiếm, điểm uy tín và hệ thống phân phối tự động. Điều này làm giảm đáng kể rào cản kỹ năng, cho phép “nhồi nhét’ thông tin xác thực nhanh chóng, chiếm đoạt tài khoản và mua hàng trái phép.

Báo cáo cũng ghi nhận các "đợt giảm giá ngày lễ" đang diễn ra trên các tập dữ liệu thẻ và CVV. Các tác nhân đe dọa sử dụng các chương trình khuyến mãi theo phong cách “Black Friday” để đẩy dữ liệu tài chính bị đánh cắp với giá chiết khấu, thúc đẩy sự gia tăng gian lận.

Nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trên nền tảng thương mại điện tử

Kẻ tấn công đang tích cực khai thác các lỗ hổng trên Adobe/Magento, Oracle E-Business Suite, WooCommerce, Bagisto và các nền tảng thương mại điện tử phổ biến khác. Trong đó, 3 lỗ hổng nổi bật phải kể đến là:

CVE-2025-54236 (Adobe/Magento): Các báo cáo công khai cho thấy lỗ hổng này đang bị khai thác để chiếm quyền điều khiển phiên và thực thi mã từ xa thông qua việc xác thực đầu vào không đúng cách. Hơn 250 cửa hàng Magento đã có dấu hiệu bị xâm phạm.

CVE-2025-61882 (Oracle EBS): Được các nhóm ransomware sử dụng để thực thi mã từ xa không xác thực, đánh cắp dữ liệu ERP và phá vỡ hệ thống đặt hàng và kiểm kê.

CVE-2025-47569 (Plugin Thẻ Quà tặng WooCommerce của WordPress): Gây ra rủi ro bảo mật đáng kể cho các cửa hàng trực tuyến WooCommerce, vì việc khai thác thành công có thể cho phép kẻ tấn công thao túng hoặc đánh cắp thông tin cơ sở dữ liệu nhạy cảm. Các tác nhân đe dọa trên darknet đang bán quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu bằng cách khai thác lỗ hổng này.

Hơn 19.000 tên miền nhái đã được kẻ tấn công tung ra trong mùa lễ hội năm nay
FortiGuard đã xác định được hơn 18.000 tên miền theo chủ đề lễ hội được đăng ký trong ba tháng qua có liên quan đến các thuật ngữ như “Christmas,” “Black Friday,” and “Flash Sale”

Trên nhiều nền tảng, lỗ hổng trong plugin, mẫu và xác thực API đang cho phép hacker đánh cắp thông tin thanh toán, khai thác XSS, leo thang đặc quyền và tải tệp trái phép.

Tấn công chèn JavaScript kiểu Magecart vẫn là một trong những mối đe dọa dai dẳng và gây thiệt hại lớn nhất, cho phép kẻ tấn công đánh cắp thông tin thanh toán trực tiếp từ các trang thanh toán.

Hoạt động đe dọa năm nay được thúc đẩy bởi mức độ tự động hóa cao, được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái dịch vụ hoàn thiện, giúp kẻ tấn công không cần phải tự xây dựng công cụ hoặc cơ sở hạ tầng. Các khuôn khổ tấn công brute-force được hỗ trợ bởi AI hiện có thể xử lý khối lượng lớn các lần đăng nhập với thời gian và hành vi giống con người, khiến các cuộc tấn công thông tin đăng nhập trở nên khó phát hiện hơn.

Cụ thể, các công cụ xác thực thông tin đăng nhập được thiết kế riêng cho WooCommerce, WordPress, FTP, SMTP và các bảng quản trị phổ biến cho phép kẻ tấn công nhanh chóng kiểm tra và xác nhận tên người dùng và mật khẩu bị đánh cắp trên toàn bộ nhóm trang web. Các dịch vụ proxy và VPN hàng loạt cung cấp địa chỉ IP luân phiên và mang tính đa dạng về mặt địa lý, giúp ngăn chặn hoạt động tự động kích hoạt giới hạn tốc độ hoặc kiểm soát hàng rào địa lý.

Dịch vụ lưu trữ thiết lập tức thời cho các trang lừa đảo hoặc phân phối phần mềm độc hại đã trở thành dịch vụ chủ lực, cung cấp cho kẻ tấn công các máy chủ sẵn sàng chỉ yêu cầu cấu hình tối thiểu. Các dịch vụ sao chép trang web mới có thể sao chép toàn bộ “mặt tiền cửa hàng” để sử dụng trong các chiến dịch lừa đảo, trong khi các nền tảng SIP tự động hỗ trợ các nỗ lực lừa đảo trực tuyến với số lượng lớn bằng ID người gọi giả mạo. Các bảng spam SMS mở rộng khả năng này thành các chiến dịch smishing, cho phép kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào người mua sắm bằng thông báo giao hàng giả mạo hoặc ưu đãi giảm giá.

Các gói thao túng SEO cũng đang được tiếp thị để đẩy các URL độc hại lên cao hơn trong kết quả tìm kiếm, làm tăng khả năng người mua sắm vội vàng sẽ nhấp chuột vào chúng. Song song đó, các dịch vụ chuyên biệt cài đặt skimmer thanh toán hoặc backdoor trên các nền tảng dựa trên CMS, cho phép đánh cắp dữ liệu lâu dài. Thậm chí đã có cả các hướng dẫn chi tiết về cách chuyển đổi số dư ví điện tử bị đánh cắp và tín dụng thẻ quà tặng thành tiền mặt hoặc tài sản có thể bán lại.

Tất cả kết hợp tạo nên một thị trường tích hợp chặt chẽ, nơi kẻ tấn công có thể chuẩn bị một quy mô lớn cho các đợt tấn công tăng đột biến dịp lễ hội. Nhiều công cụ và dịch vụ thậm chí còn xuất hiện dưới cụm từ quảng cáo "khuyến mãi mùa lễ", khiến nó tăng phần tương đồng với các chương trình khuyến mãi theo mùa hợp pháp.

Hơn 19.000 tên miền nhái đã được kẻ tấn công tung ra trong mùa lễ hội năm nay
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên làm gì?

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp?

Các phát hiện cho thấy một mô hình rõ ràng: Kẻ tấn công đang hoạt động với tốc độ, tính tự động hóa và tính tổ chức thương mại cao hơn. Sự gia tăng hoạt động mạng thường thấy trong dịp lễ hội hiện nay kết hợp với các hệ sinh thái nhật ký đánh cắp dữ liệu lớn, công cụ AI phổ biến và các lỗ hổng lan rộng trong cơ sở hạ tầng thương mại điện tử.

Đối với các Giám đốc an ninh thông tin (CISO), các nhóm chống gian lận và các nhà lãnh đạo của tổ chức kinh doanh thương mại điện tử, đây không phải là một thách thức tạm thời chỉ giới hạn trong khung thời gian lễ hội. Nó phản ánh các xu hướng rộng hơn về công cụ tấn công và kiếm tiền sẽ tiếp tục trong năm 2026.

Những điều có thể làm ngay lúc này

  • Một vài bước thiết thực được thực hiện sớm có thể giảm đáng kể nguy cơ gian lận, chiếm đoạt tài khoản hoặc xâm nhập trang thanh toán. Những tư vấn sau đây phác thảo những gì các tổ chức và người tiêu dùng có thể làm để tránh các mối đe dọa phổ biến nhất trong mùa mua sắm năm 2025.
  • Cập nhật đầy đủ tất cả các nền tảng công nghệ trên các thương mại điện tử, plugin, chủ đề và tích hợp của bên thứ ba; đồng thời xóa bất kỳ nội dung nào không được sử dụng.
  • Áp dụng mã hoá HTTPS ở mọi nơi và bảo mật cookie phiên, trang quản trị và luồng thanh toán.
  • Yêu cầu Xác thực Đa yếu tố (MFA) trên các tài khoản quản trị và tài khoản rủi ro cao, đồng thời áp dụng chính sách mật khẩu mạnh.
  • Sử dụng các công cụ quản lý bot, giới hạn tốc độ và phát hiện bất thường để giảm thiểu việc lạm dụng thông tin đăng nhập.
  • Giám sát các tên miền lừa đảo hoặc tương tự mạo danh thương hiệu của bạn và nhanh chóng xử lý các trường hợp bị gỡ bỏ.
  • Quét các thay đổi tập lệnh trái phép và triển khai các biện pháp kiểm soát để phát hiện hành vi giả mạo hoặc skimmer trên trang thanh toán.
  • Tập trung kiểm soát nhật ký để giám sát các hành động quản trị đáng ngờ, chiếm quyền điều khiển phiên hoặc truy cập cơ sở dữ liệu bất thường.
  • Đảm bảo rằng các nhóm chống gian lận, bảo mật và hỗ trợ khách hàng của bạn tuân theo một lộ trình chống leo thang sự cố an ninh mạng chung trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Đối với người dùng, hãy:

Kiểm tra kỹ địa chỉ trang web trước khi nhập thông tin đăng nhập hoặc thanh toán.

Sử dụng thẻ tín dụng hoặc bộ xử lý thanh toán đáng tin cậy có khả năng bảo vệ chống gian lận.

Bật Xác thực Đa yếu tố (MFA) trên tài khoản mua sắm, email và ngân hàng.

Tránh sử dụng Wi-Fi công cộng hoặc sử dụng VPN khi mua hàng hoặc quản lý tài khoản tài chính.

Thận trọng với các tin nhắn không mong muốn và các chương trình khuyến mãi không thực tế, đặc biệt là những tin nhắn liên quan đến giao hàng hoặc giảm giá.

Thường xuyên kiểm tra sao kê ngân hàng và thẻ để nhanh chóng phát hiện các khoản phát sinh đáng ngờ.

Sử dụng thêm các giải pháp bảo vệ của Fortinet

Được cung cấp nhiều lớp bảo vệ trước các kỹ thuật, hạ tầng và hoạt động phần mềm độc hại được nêu trong báo cáo này, các giải pháp bảo vệ của Fortinet như FortiGate, FortiMail, FortiClient và FortiEDR đều hỗ trợ dịch vụ chống virus FortiGuard, giúp phát hiện và chặn các tệp độc hại, payload và các nhóm phần mềm độc hại đánh cắp nhật ký được sử dụng trong nhiều chiến dịch mùa lễ. Khách hàng sử dụng các phiên bản bảo vệ FortiGuard cập nhật sẽ được bảo vệ trên toàn bộ mạng, thiết bị đầu cuối và email.

FortiMail đóng vai trò trung tâm trong việc ngăn chặn các nỗ lực lừa đảo liên quan đến các chương trình khuyến mãi giả mạo, các cửa hàng gian lận và lừa đảo giao hàng. FortiMail xác định và cách ly các URL độc hại, tên miền người gửi giả mạo và các biểu mẫu thu thập thông tin đăng nhập thường được sử dụng để nhắm vào người mua sắm và nhân viên bán lẻ trong dịp lễ. Tính năng phát hiện chống lừa đảo theo thời gian thực được cung cấp bởi FortiSandbox, được tích hợp trong FortiMail, FortiGate và FortiClient, bổ sung thêm một lớp bảo vệ bằng cách xác định cả các nỗ lực lừa đảo đã biết và chưa biết, bao gồm cả các mồi nhử đa hình hoặc do AI tạo ra.

Dịch vụ đào tạo và nâng cao nhận thức bảo mật của Fortinet, cùng với nền tảng mô phỏng lừa đảo FortiPhish, giúp các tổ chức tăng cường lớp phòng thủ con người. Các dịch vụ này đào tạo và kiểm tra nhân viên chống lại các chiến thuật tấn công phi kỹ thuật như cảnh báo giao hàng giả, lừa đảo đặt lại thông tin đăng nhập và các tên miền bán lẻ giả mạo. Điều này làm giảm khả năng kẻ tấn công lợi dụng sự vội vã, mất tập trung hoặc tính cấp bách thường có ở các hoạt động mua sắm trực tuyến trong kỳ nghỉ lễ.

Dịch vụ lọc web và xác nhận uy tín IP của FortiGuard chặn quyền truy cập vào các tên miền độc hại, chợ nhật ký đánh cắp, các trang thương mại điện tử lừa đảo và cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công được nêu bật trong báo cáo này. Dịch vụ Chống Botnet và C2 của FortiGuard giúp ngăn chặn giao tiếp chỉ huy và kiểm soát từ các thiết bị bị nhiễm trên mạng. Dịch vụ Giải trừ và Tái thiết Nội dung FortiGuard, có sẵn trên cả FortiGate và FortiMail, vô hiệu hóa các tập lệnh độc hại và các mối đe dọa nhúng trước khi chúng tiếp cận người dùng.

* Nếu bạn tin tổ chức của mình đã bị ảnh hưởng bởi bất kỳ mối đe dọa nào được mô tả trong báo cáo này, nhóm Ứng phó Sự cố FortiGuard toàn cầu của Fortinet luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn kịp thời điều tra, ngăn chặn và khắc phục.

Fortinet tên miền nhái mùa lễ hội kẻ tấn công Báo cáo toàn cảnh An ninh Đám mây Báo cáo Dự báo CISO 2026 của Fortinet Fortinet Security Fabric Fortinet FortiGuard Labs

Bài liên quan

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Các Giám đốc an ninh thông tin cảnh báo: AI, chiến tranh mạng đe dọa năm 2026 (Bài 1)

Các Giám đốc an ninh thông tin cảnh báo: AI, chiến tranh mạng đe dọa năm 2026 (Bài 1)

Nghịch lý bảo mật 2025: Chi phí tăng vọt, dữ liệu vẫn

Nghịch lý bảo mật 2025: Chi phí tăng vọt, dữ liệu vẫn 'chảy máu'

Có thể bạn quan tâm

Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

Công nghệ số
Theo đó, trung bình mỗi ngày, hệ thống của Kaspersky ghi nhận 500.000 tệp độc hại, tăng 7% so với năm trước.
Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Xu hướng
Vai trò Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) đang thay đổi từ gốc rễ. Fortinet cảnh báo các CISO phải chuyển từ chuyên gia bảo mật sang người lãnh đạo khả năng phục hồi doanh nghiệp. Khoảng cách kỹ năng an ninh mạng vẫn là mối lo hàng đầu, trong khi hàng loạt quy định mới sẽ phạt nặng doanh nghiệp chậm tuân thủ lên tới 10% doanh thu toàn cầu.
Các Giám đốc an ninh thông tin cảnh báo: AI, chiến tranh mạng đe dọa năm 2026 (Bài 1)

Các Giám đốc an ninh thông tin cảnh báo: AI, chiến tranh mạng đe dọa năm 2026 (Bài 1)

Công nghệ số
Các chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng vừa công bố loạt cảnh báo nghiêm trọng cho năm 2026. Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra làn sóng tấn công chưa từng có, trong khi chiến tranh mạng biến thành vũ khí chính trị toàn cầu. Những dự đoán này đến từ Fortinet và cộng đồng CISO Collective, tổ chức các Giám đốc An ninh Thông tin lớn nhất thế giới.
Hàng loạt người dùng Windows và Office bị vô hiệu hóa

Hàng loạt người dùng Windows và Office bị vô hiệu hóa

Chuyển động số
Bản vá tháng 11/2025 của Microsoft đã chính thức chặn đứng phương thức kích hoạt KMS38, một trong những công cụ crack phổ biến nhất từ trước đến nay, buộc người dùng phải chuyển sang sử dụng bản quyền hợp lệ
Meta gỡ bỏ hơn 5 triệu nội dung liên quan đến lừa đảo

Meta gỡ bỏ hơn 5 triệu nội dung liên quan đến lừa đảo

Công nghệ số
Đây là một phần trong cam kết lâu dài của Meta trong việc xây dựng môi trường trực tuyến an toàn và minh bạch cho người dùng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
21°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
21°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
16°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
18°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
22°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
13°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
23°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
14°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
18°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16921 17191 17763
CAD 18361 18637 19249
CHF 32325 32708 33351
CNY 0 3470 3830
EUR 30160 30434 31461
GBP 34388 34780 35712
HKD 0 3258 3459
JPY 163 167 173
KRW 0 16 18
NZD 0 14915 15502
SGD 19818 20100 20626
THB 738 802 855
USD (1,2) 26105 0 0
USD (5,10,20) 26147 0 0
USD (50,100) 26175 26195 26409
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,169 26,169 26,409
USD(1-2-5) 25,123 - -
USD(10-20) 25,123 - -
EUR 30,332 30,356 31,529
JPY 166.74 167.04 174.14
GBP 34,771 34,865 35,705
AUD 17,179 17,241 17,701
CAD 18,580 18,640 19,181
CHF 32,622 32,723 33,425
SGD 19,967 20,029 20,661
CNY - 3,682 3,783
HKD 3,336 3,346 3,431
KRW 16.58 17.29 18.57
THB 786.78 796.5 848.7
NZD 14,922 15,061 15,423
SEK - 2,770 2,852
DKK - 4,057 4,177
NOK - 2,583 2,660
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,001.9 - 6,738.76
TWD 762.15 - 918.31
SAR - 6,926.92 7,256.83
KWD - 83,875 88,759
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,169 26,409
EUR 30,163 30,284 31,439
GBP 34,543 34,682 35,674
HKD 3,318 3,331 3,445
CHF 32,364 32,494 33,422
JPY 165.88 166.55 173.89
AUD 17,083 17,152 17,721
SGD 20,017 20,097 20,671
THB 804 807 845
CAD 18,544 18,618 19,193
NZD 14,977 15,502
KRW 17.23 18.86
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25928 25928 26400
AUD 17098 17198 18120
CAD 18538 18638 19651
CHF 32569 32599 34181
CNY 0 3694.2 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30350 30380 32102
GBP 34691 34741 36501
HKD 0 3390 0
JPY 166.81 167.31 177.82
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15022 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19980 20110 20838
THB 0 767.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15180000 15180000 15380000
SBJ 13000000 13000000 15380000
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,195 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 23,895 26,250 26,409
AUD 17,128 17,228 18,337
EUR 30,447 30,447 31,864
CAD 18,484 18,584 19,897
SGD 20,055 20,205 20,766
JPY 166.7 168.2 173.3
GBP 34,770 34,920 36,005
XAU 15,248,000 0 15,452,000
CNY 0 3,580 0
THB 0 806 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,000 153,000
Hà Nội - PNJ 150,000 153,000
Đà Nẵng - PNJ 150,000 153,000
Miền Tây - PNJ 150,000 153,000
Tây Nguyên - PNJ 150,000 153,000
Đông Nam Bộ - PNJ 150,000 153,000
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,180 15,380
Miếng SJC Nghệ An 15,180 15,380
Miếng SJC Thái Bình 15,180 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,000 15,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,000 15,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,000 15,300
NL 99.99 14,120
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,120
Trang sức 99.9 14,590 15,190
Trang sức 99.99 14,600 15,200
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,518 15,382
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,518 15,383
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,494 1,519
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,494 152
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,479 1,509
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,906 149,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,836 113,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,272 102,772
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,708 92,208
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,633 88,133
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,582 63,082
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Cập nhật: 05/12/2025 01:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

05 lỗi khai báo hàng hóa khiến nhiều nhà thầu bị loại - Bạn đã biết chưa?

05 lỗi khai báo hàng hóa khiến nhiều nhà thầu bị loại - Bạn đã biết chưa?

Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc

Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc

Việt Nam thúc đẩy hòa nhập xã hội cho hơn 7 triệu người khuyết tật

Việt Nam thúc đẩy hòa nhập xã hội cho hơn 7 triệu người khuyết tật

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
5 điểm cải tiến đáng chú ý trên Huawei FreeBuds 7i

5 điểm cải tiến đáng chú ý trên Huawei FreeBuds 7i

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng thứ Năm

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng thứ Năm

Trung Quốc với ba điểm nóng kinh tế năm 2026

Trung Quốc với ba điểm nóng kinh tế năm 2026

Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

NÓNG: Đối thoại cùng chuyên gia về Thuế dành cho hộ kinh doanh

NÓNG: Đối thoại cùng chuyên gia về Thuế dành cho hộ kinh doanh

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

Lộ diện TOP 5

Lộ diện TOP 5 'Đại sứ Gen G 2025'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12:

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt