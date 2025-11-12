Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Khoa học
Mặt trời bùng phát X5.1 mạnh nhất năm tạo bão từ G4, đe dọa GPS, vệ tinh và liên lạc toàn cầu. NOAA cảnh báo gián đoạn kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng không và hàng hải.
Mặt trời bùng nổ, nguy cơ làm gián đoạn liên lạc và vệ tinh toàn cầu
Cực quang xuất hiện trên bầu trời Anchorage, Alaska vào tháng 9 năm 2025 (Nguồn ảnh: Getty Images)

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát cảnh báo hiếm gặp về bão từ cấp G4 nghiêm trọng sau khi Mặt trời phun trào chuỗi tia lửa mạnh nhất năm 2025. Đợt bùng phát X5.1 xảy ra lúc 5 giờ sáng ngày 11/11 (giờ phương Đông nước Mỹ) từ vùng vết đen mặt trời AR4274, gây mất tín hiệu vô tuyến cấp R3 trên khắp châu Phi và châu Âu.

Vết đen AR4274 trở thành nguồn phát hoạt động dữ dội nhất chu kỳ Mặt trời hiện tại. Trước đó, khu vực này đã tạo ra hai đợt bùng phát cấp X1.7 và X1.2 vào ngày 9 và 10/11. Các chuyên gia đo được tốc độ vật chất phun ra đạt 1.856 km/giây, tương đương 6,7 triệu km/giờ, hướng thẳng về Trái Đất.

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian NOAA cảnh báo hệ thống định vị vệ tinh GPS có thể mất tín hiệu hoặc suy giảm chất lượng trong nhiều giờ, đặc biệt ở vĩ độ trên 45 độ Bắc. Khu vực này bao gồm nhiều bang nước Mỹ như Oregon, Montana, Minnesota và các nước phương Bắc châu Âu.

Dòng hạt mang điện từ Mặt trời va chạm với tầng ion quyển Trái Đất tạo nhiễu loạn từ trường. Theo NOAA, bão từ làm tăng mật độ electron tổng cộng trong tầng ion quyển, khiến hệ thống GPS không thể mô hình hóa chính xác môi trường này. Sai số định vị có thể tăng từ dưới một mét lên hàng chục mét trong điều kiện bình thường.

Các chuyên gia gọi hiện tượng này là "CME ăn thịt đồng loại" khi khối phun trào mới nhất có thể sáp nhập với hai đợt trước đó, tạo sóng xung kích mạnh hơn gấp bội. Lần cuối cùng xuất hiện CME ăn thịt đồng loại vào tháng 4/2025, tạo cực quang rực rỡ tận miền nam nước Pháp.

Mặt trời bùng nổ, nguy cơ làm gián đoạn liên lạc và vệ tinh toàn cầu
NOAA dự đoán sẽ có hoạt động cực quang mạnh trên khắp miền bắc Hoa Kỳ trong hai đến ba đêm tới.(Nguồn ảnh: NOAA)

Hoạt động hàng không và hàng hải đối mặt nguy cơ mất liên lạc tần số cao HF. Các hệ thống dựa vào sóng radio tần số cao để liên lạc xa, bao gồm máy bay, tàu biển, cơ quan quản lý khẩn cấp và cả đài radio nghiệp dư. Nông dân Mỹ đang theo dõi sát tình hình vì mùa thu hoạch phụ thuộc nhiều vào GPS tự động.

NOAA dự báo bão từ bắt đầu mạnh lên từ 16 giờ ngày 12/11 (giờ Hà Nội) và duy trì ở mức G3 đến G4 trong vài ngày tiếp theo. Mức G4 thuộc hàng nghiêm trọng thứ hai trong thang năm cấp độ, chỉ dưới G5 cực đoan. Đợt bão từ G5 gần nhất xảy ra tháng 5/2024, lần đầu tiên sau 20 năm.

Hệ thống lưới điện ở các bang phía Bắc vĩ độ 45 độ phải theo dõi sát vì dòng điện cảm ứng địa từ có thể gây dao động điện áp, thậm chí cắt nhầm các thiết bị quan trọng. Năm 1989, một đợt bão từ tương tự đã gây mất điện toàn tỉnh Quebec (Canada) hơn chín tiếng.

Vệ tinh quỹ đạo thấp gặp trở ngại do lực cản khí quyển tăng lên. Nhiệt từ hạt mang điện đâm xuyên vào tầng ion quyển làm tăng mật độ không khí ở độ cao quỹ đạo, khiến vệ tinh phải tiêu tốn nhiên liệu hơn để duy trì vị trí. Các hãng viễn thông vệ tinh đã nhận thông báo sớm để chuẩn bị phương án dự phòng.

Cơ quan Khí tượng Không gian Mexico (Sciesmex) khẳng định hiện tượng này không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bầu khí quyển Trái Đất đóng vai trò lá chắn tự nhiên, ngăn bức xạ và hạt năng lượng cao tiếp cận mặt đất. Người dân chỉ có thể quan sát cực quang đẹp mắt ở vĩ độ thấp bất thường, có thể xuống tận Alabama và bắc California.

NOAA nhấn mạnh cường độ chính xác của CME chỉ được xác định khi nó đến cách Trái Đất 1,6 triệu km, nơi đặt trạm quan sát gió Mặt trời. Tại thời điểm đó, các chuyên gia mới đưa ra quyết định cảnh báo cụ thể hơn. Chu kỳ Mặt trời 25 bắt đầu từ tháng 12/2019, hiện đang ở giai đoạn cực đại với hoạt động vết đen tăng cao, dự kiến kéo dài đến hè 2026.

Các hãng hàng không và công ty dầu khí đã kích hoạt phương án dự phòng. Các hệ thống dự phòng giúp giảm thiểu tác động, song không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro gián đoạn dịch vụ trong những giờ cao điểm của bão từ.

Theo Sciesmex, sự tương tác này có thể gây ra hoạt động địa từ mạnh, tương tự như các đợt bão từ từng xảy ra vào tháng 5 và tháng 10-2024. Tuy nhiên, hiện tượng này không gây nguy hại cho sức khỏe con người mà chỉ tác động tới các hệ thống công nghệ.

Các hệ thống có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm liên lạc vô tuyến tần số cao (HF) trong hàng không, hàng hải và các dịch vụ vận hành; hệ thống định vị vệ tinh (GPS/GNSS); các vệ tinh viễn thông và quan sát Trái đất; cũng như mạng lưới điện quy mô lớn.

Đối với hệ thống GPS và GNSS, Sciesmex lưu ý hoạt động Mặt trời mạnh có thể làm giảm độ chính xác và khả năng đồng bộ tín hiệu. Sciesmex khẳng định cơ quan này đang duy trì theo dõi liên tục tình hình và phối hợp chặt chẽ với Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia Mexico nhằm kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra.

Pin mặt trời kính siêu mỏng - Công nghệ cách mạng cho vệ tinh tương lai

Pin mặt trời kính siêu mỏng - Công nghệ cách mạng cho vệ tinh tương lai

Khoa học
Các nhà khoa học Anh phát triển pin mặt trời CdTe trên kính siêu mỏng, nhẹ hơn và chống bức xạ tốt hơn cho vệ tinh không gian.
Tên lửa tái sử dụng Trung Quốc sắp bắt kịp SpaceX

Tên lửa tái sử dụng Trung Quốc sắp bắt kịp SpaceX

Vũ trụ - Thiên văn
Công ty khởi nghiệp Landspace của Trung Quốc vừa hoàn thành thử nghiệm tĩnh 9 động cơ tên lửa Zhuque-3 trong 45 giây, đánh dấu bước quan trọng hướng tới việc phóng quỹ đạo và cạnh tranh với SpaceX trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng.
Tàu vũ trụ Solar Orbiter chụp ảnh cực Mặt Trời đầu tiên trong lịch sử

Tàu vũ trụ Solar Orbiter chụp ảnh cực Mặt Trời đầu tiên trong lịch sử

Vũ trụ - Thiên văn
Tàu vũ trụ Solar Orbiter của Cơ quan Vũ trụ châu Âu lần đầu tiên chụp được hình ảnh các cực của Mặt Trời từ góc nhìn hoàn toàn mới, mở ra kỷ nguyên nghiên cứu về từ trường và hoạt động của ngôi sao gần Trái Đất nhất.
Ngân Hà có thể thoát khỏi vụ va chạm với Andromeda

Ngân Hà có thể thoát khỏi vụ va chạm với Andromeda

Vũ trụ - Thiên văn
Nghiên cứu mới từ Đại học Helsinki cho thấy chỉ có 50% khả năng Ngân hà (Milky Way) va chạm với Andromeda trong 10 tỷ năm tới.
Tàu thăm dò Mặt Trăng của Nhật Bản thất bại khi hạ cánh

Tàu thăm dò Mặt Trăng của Nhật Bản thất bại khi hạ cánh

Khoa học
Công ty ispace của Nhật Bản vừa xác nhận tàu thăm dò RESILIENCE đã thất bại trong nhiệm vụ hạ cánh xuống Mặt Trăng vào sáng nay. Đây là lần thứ hai liên tiếp dự án HAKUTO-R gặp phải thất bại.
