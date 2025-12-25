Công nghệ số
Đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng tin nhắn phổ biến tại Việt Nam.
Báo cáo của Cloudflare Radar ghi nhận Zalo xếp hạng thứ 9 trong Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới, vượt trên nền tảng KakaoTalk. Top 10 toàn cầu còn có sự góp mặt của những tên tuổi lớn toàn cầu như WhatsApp, Telegram, WeChat hay LINE.

Việc một nền tảng “Make in Việt Nam” xuất hiện trong bảng xếp hạng toàn cầu được xem là minh chứng cho năng lực công nghệ và mức độ ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các sản phẩm Việt trên bản đồ Internet thế giới.

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới
Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng Top 10 dịch vụ Internet phổ biến nhất tại Việt Nam, ở nhóm nền tảng nhắn tin, Zalo xếp hạng số 1, vượt qua hàng loạt nền tảng nhắn tin quốc tế như WhatsApp, Telegram, Viber hay Messenger. Kết quả từ Cloudflare cũng đồng nhất với nhiều nghiên cứu khác của Decision Lab về những nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Việt nam.

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới
Ở nhóm nền tảng nhắn tin, Zalo xếp hạng số 1 nền tảng tin nhắn phổ biết nhất Việt Nam

Việc Zalo giữ vững vị trí số 1 thị trường trong nước phản ánh mức độ phổ cập sâu rộng của Zalo trong đời sống số của người Việt, khi nền tảng không chỉ đóng vai trò là công cụ giao tiếp cá nhân mà còn là kênh kết nối quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới
Zalo cũng xếp vị trí thứ 6 trong Top 10 dịch vụ internet phổ biến nhất tại Việt Nam

Bên cạnh nhóm nền tảng nhắn tin, Zalo cũng xếp vị trí thứ 6 trong Top 10 dịch vụ internet phổ biến nhất tại Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đứng cùng bảng xếp hạng với Google, Facebook, Apple, Microsoft hay TikTok. Điều này cho thấy Zalo đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một ứng dụng nhắn tin đơn thuần để trở thành một nền tảng Internet có vai trò thiết yếu trên đa khía cạnh và đa lĩnh vực tại Việt Nam.

Đáng chú ý, báo cáo Cloudflare Radar cũng cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng lưu lượng internet ấn tượng, đạt 28% và không ghi nhận gián đoạn internet lớn nào.

Tự hào là nền tảng nhắn tin “Make in Việt Nam” phổ biến nhất, Zalo luôn đồng hành cùng người dùng Việt trong các hoạt động cộng đồng cũng như thúc đẩy phát triển xã hội và tiến trình chuyển đổi số. Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm, hiện Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

