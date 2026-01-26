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Trợ lý Kiki Info cán mốc 1 triệu người dùng

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:42 | 26/01/2026
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Con số cho thấy AI đang được ứng dụng rộng rãi để phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính và pháp lý.
Zalo AI, TCMS và Motrex hợp tác đưa Kiki lên hệ thống giải trí trên xe hơi Kiki Auto có thêm tính năng mới cho mùa EURO 2024 Hai nền tảng AI Việt lọt top 10 người dùng nhiều nhất năm 2025

Chính thức ra mắt vào tháng 1/2025 như một trợ lý hỏi đáp tổng hợp, phục vụ nhiều nhu cầu trong đời sống hàng ngày như tra cứu kiến thức xã hội, luật giao thông, sáng tạo nội dung, giải trí…. Đặc biệt, từ tháng 9/2025, Kiki Info đã đánh dấu bước phát triển quan trọng khi tích hợp Trợ lý Công Dân Số, mở rộng ứng dụng AI sang lĩnh vực hành chính và pháp lý. Đây là lĩnh vực có tính chuyên môn cao với nhiều quy định và quy trình đòi hỏi sự chính xác, tính tuân thủ cao.

Việc tích hợp Trợ lý Công Dân Số đã thúc đẩy mạnh mẽ mức độ sử dụng Kiki Info khi thu hút thêm hơn 500.000 người dùng chỉ sau 4 tháng triển khai, cho thấy nhu cầu lớn đối với các giải pháp AI mang tính thực tiễn và ứng dụng cao, gắn bó trực tiếp với đời sống của người dân.

Trợ lý Kiki Info cán mốc 1 triệu người dùng
Trợ lý Công Dân Số hỗ trợ trong lĩnh vực hành chính và pháp lý.

Cụ thể, Trợ lý Công Dân Số hỗ trợ hỏi đáp 24/7 các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính và pháp lý như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế hay vận hành kinh doanh. Nguồn dữ liệu được xây dựng từ các nguồn thông tin pháp luật uy tín, giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu.

Được tích hợp trực tiếp trên nền tảng nhắn tin Zalo với gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Trợ lý Công Dân Số đã giúp người dân ở nhiều độ tuổi, vùng miền khác nhau tiếp cận một cách dễ dàng.

Trước đó, trong lần đầu tiên ra mắt vào đầu năm 2025, Trợ lý Kiki Info hỗ trợ hỏi đáp tổng hợp các lĩnh vực trong đời sống cũng đã nhận được sự đón nhận và sử dụng rộng rãi của cộng đồng người dùng Zalo. Ngay trong tuần đầu ra mắt, Kiki Info ghi nhận gần 500.000 câu hỏi, tập trung vào các chủ đề thiết thực như kỹ năng học tập, kiến thức tổng hợp, mẹo vặt đời sống hay luật giao thông.

Trợ lý Kiki Info cán mốc 1 triệu người dùng
Trợ lý Kiki Info hỗ trợ hỏi đáp tổng hợp các lĩnh vực trong đời sống

Thông qua việc triển khai Kiki Info dưới dạng Mini App, người dùng đã có thể tiếp cận và sử dụng trợ lý AI một cách đơn giản, tiện lợi khi không cần cài đặt thêm ứng dụng hay truy cập các website riêng. Với thế mạnh hiểu sâu tiếng Việt và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên, Kiki Info cũng đã cho thấy sự hữu ích khi mang lại các câu trả lời có độ chuẩn xác cao, trong khi vẫn giữ được văn phong gần gũi và dễ tiếp cận với nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Đến nay, sau 1 năm vận hành và liên tục cải tiến để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, Trợ lý Kiki Info đã chính thức cán mốc 1 triệu người dùng, ghi dấu sự tăng trưởng về quy mô sử dụng, mà còn cho thấy nỗ lực “bình dân hóa AI” của Zalo đang ngày càng được đón nhận, đặc biệt sau những nỗ lực đồng hành giúp người dùng Việt giải quyết các nhu cầu cụ thể, từ đời sống hàng ngày đến các vấn đề hành chính, pháp lý.

Với chiến lược “AI-First”, những năm qua, Zalo đã góp phần vào tiến trình phát triển chung cũng như phụng sự cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước thông qua tiên phong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo nhằm đưa AI vào phục vụ cuộc sống của người Việt.

Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm, Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.

Zalo trợ ký Kiki Trợ lý Kiki Info

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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