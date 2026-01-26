Trợ lý Kiki Info cán mốc 1 triệu người dùng

Chính thức ra mắt vào tháng 1/2025 như một trợ lý hỏi đáp tổng hợp, phục vụ nhiều nhu cầu trong đời sống hàng ngày như tra cứu kiến thức xã hội, luật giao thông, sáng tạo nội dung, giải trí…. Đặc biệt, từ tháng 9/2025, Kiki Info đã đánh dấu bước phát triển quan trọng khi tích hợp Trợ lý Công Dân Số, mở rộng ứng dụng AI sang lĩnh vực hành chính và pháp lý. Đây là lĩnh vực có tính chuyên môn cao với nhiều quy định và quy trình đòi hỏi sự chính xác, tính tuân thủ cao.

Việc tích hợp Trợ lý Công Dân Số đã thúc đẩy mạnh mẽ mức độ sử dụng Kiki Info khi thu hút thêm hơn 500.000 người dùng chỉ sau 4 tháng triển khai, cho thấy nhu cầu lớn đối với các giải pháp AI mang tính thực tiễn và ứng dụng cao, gắn bó trực tiếp với đời sống của người dân.

Trợ lý Công Dân Số hỗ trợ trong lĩnh vực hành chính và pháp lý.

Cụ thể, Trợ lý Công Dân Số hỗ trợ hỏi đáp 24/7 các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính và pháp lý như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế hay vận hành kinh doanh. Nguồn dữ liệu được xây dựng từ các nguồn thông tin pháp luật uy tín, giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu.

Được tích hợp trực tiếp trên nền tảng nhắn tin Zalo với gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Trợ lý Công Dân Số đã giúp người dân ở nhiều độ tuổi, vùng miền khác nhau tiếp cận một cách dễ dàng.

Trước đó, trong lần đầu tiên ra mắt vào đầu năm 2025, Trợ lý Kiki Info hỗ trợ hỏi đáp tổng hợp các lĩnh vực trong đời sống cũng đã nhận được sự đón nhận và sử dụng rộng rãi của cộng đồng người dùng Zalo. Ngay trong tuần đầu ra mắt, Kiki Info ghi nhận gần 500.000 câu hỏi, tập trung vào các chủ đề thiết thực như kỹ năng học tập, kiến thức tổng hợp, mẹo vặt đời sống hay luật giao thông.

Trợ lý Kiki Info hỗ trợ hỏi đáp tổng hợp các lĩnh vực trong đời sống

Thông qua việc triển khai Kiki Info dưới dạng Mini App, người dùng đã có thể tiếp cận và sử dụng trợ lý AI một cách đơn giản, tiện lợi khi không cần cài đặt thêm ứng dụng hay truy cập các website riêng. Với thế mạnh hiểu sâu tiếng Việt và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên, Kiki Info cũng đã cho thấy sự hữu ích khi mang lại các câu trả lời có độ chuẩn xác cao, trong khi vẫn giữ được văn phong gần gũi và dễ tiếp cận với nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Đến nay, sau 1 năm vận hành và liên tục cải tiến để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, Trợ lý Kiki Info đã chính thức cán mốc 1 triệu người dùng, ghi dấu sự tăng trưởng về quy mô sử dụng, mà còn cho thấy nỗ lực “bình dân hóa AI” của Zalo đang ngày càng được đón nhận, đặc biệt sau những nỗ lực đồng hành giúp người dùng Việt giải quyết các nhu cầu cụ thể, từ đời sống hàng ngày đến các vấn đề hành chính, pháp lý.

Với chiến lược “AI-First”, những năm qua, Zalo đã góp phần vào tiến trình phát triển chung cũng như phụng sự cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước thông qua tiên phong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo nhằm đưa AI vào phục vụ cuộc sống của người Việt.

Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm, Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.