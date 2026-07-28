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Zalo khuyến nghị người dùng chủ động sử dụng tính năng 'Báo xấu'

Anh Thái

Anh Thái

17:05 | 28/07/2026
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Thông qua tính năng "Báo xấu" được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, người dùng có thể nhanh chóng gửi phản ánh trực tiếp về các tài khoản hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối hoặc phát tán thông tin không phù hợp để Zalo kịp thời xác minh, xử lý và hạn chế nguy cơ lan rộng của các hoạt động này trên nền tảng.
Zalo tiếp tục nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho nhiều nhóm người dùng Zalo tiếp tục đơn giản hóa trải nghiệm với Agentic AI Người dùng Zalo đã có thể dịch tiếng Trung và tiếng Hàn
Zalo khuyến nghị người dùng chủ động sử dụng tính năng “Báo xấu”
Zalo khuyến nghị người dùng chủ động sử dụng tính năng “Báo xấu”

Bên cạnh việc đầu tư vào các giải pháp công nghệ nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm, sự chủ động của người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường trực tuyến an toàn.

Khác với các biện pháp bảo mật tự động từ hệ thống, tính năng "Báo xấu" trao quyền chủ động cho chính người dùng.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể gửi báo cáo ngay khi phát hiện tài khoản, tin nhắn hay nhóm chat có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, quấy rối hoặc hành vi đáng ngờ.

Zalo khuyến nghị người dùng chủ động sử dụng tính năng “Báo xấu”
Người dùng có thể gửi báo cáo ngay khi phát hiện tài khoản

Đáng chú ý, ngay khi tiếp nhận báo cáo từ người dùng, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, thông tin của người gửi báo cáo luôn được Zalo bảo mật.

Đây là một trong những nỗ lực từ Zalo, hướng đến mục tiêu ngăn chặn lừa đảo diện rộng, không cho kẻ xấu có cơ hội tiếp cận và tấn công những người dùng khác trong cộng đồng.

“Chúng tôi xem việc đồng hành cùng người dùng trong bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật tài khoản không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ mà còn là trách nhiệm của đơn vị công nghệ với cộng đồng và xã hội. Chúng tôi khuyến khích người thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn và sử dụng các công cụ của nền tảng để tối ưu bảo mật cho tài khoản cá nhân trên Zalo, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay”. Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số, Zalo, cho biết.

Bên cạnh tính năng Báo xấu, Zalo cũng tiếp tục tăng cường các tính năng giúp người dùng bảo vệ tài khoản với nhiều giải pháp được thiết kế đồng bộ trên nền tảng như: Bảo mật 2 lớp (2FA) và Kiểm soát Quyền riêng tư (Tùy chỉnh đối tượng xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản) để tối ưu hóa bảo mật.

Zalo khuyến nghị người dùng chủ động sử dụng tính năng “Báo xấu”
Zalo tiếp tục tăng cường các tính năng giúp người dùng bảo vệ tài khoản

Trước sự gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Zalo đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ người dùng. Bên cạnh việc bảo vệ quyền truy cập, Zalo còn mở rộng các giải pháp bảo vệ danh tính trên môi trường số.

Ví dụ gần đây, nền tảng này đã cập nhật tính năng chống chụp màn hình ảnh đại diện giúp hạn chế việc sao chép avatar để giả mạo tài khoản. Giải pháp này góp phần hạn chế nguy cơ lừa đảo thông qua hành vi giả mạo danh tính.

Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi, công tác bảo mật cần được xây dựng theo hướng nhiều lớp và diễn ra xuyên suốt trong quá trình sử dụng sản phẩm. Những nỗ lực này là một phần trong chiến lược dài hạn của Zalo nhằm xây dựng môi trường giao tiếp trực tuyến an toàn và đáng tin cậy cho người dùng Việt Nam.

Zalo tính năng Báo xấu bảo vệ tài khoản người dùng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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Cập nhật: 28/07/2026 19:00

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