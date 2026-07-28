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Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026

Anh Tuấn

Anh Tuấn

17:10 | 28/07/2026
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Đây là Hội nghị thường niên với sự tham gia của các đối tác và lãnh đạo kênh phân phối đến từ khắp châu Á nhằm nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Vertiv ra mắt Trung tâm AI mới Vertiv ra mắt giải pháp trung tâm dữ liệu dạng mô-đun Vertiv khai trương nhà máy sản xuất tại Johor

Với chủ đề “Metamorph” (Tạm dịch: Đổi mới) gợi mở về những bước chuyển mình mạnh mẽ mà AI đang mang đến cho ngành trung tâm dữ liệu. Cụ thể, sự kiện giúp các đơn vị chuyển đổi mô hình kinh doanh để đón đầu các cơ hội mới từ AI, điện toán hiệu năng cao (HPC), điện toán biên (edge computing) và quá trình hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật số trên khắp châu Á.

Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026
Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026

Trước bối cảnh các tổ chức ngày càng triển khai nhiều khối lượng công việc đòi hỏi năng lực tính toán cao, trong khi nhu cầu về nguồn điện và hệ thống làm mát không ngừng tăng, hội nghị tập trung thảo luận về cách các đối tác có thể hỗ trợ khách hàng xây dựng hạ tầng sẵn sàng cho AI với khả năng mở rộng linh hoạt và vận hành ổn định.

Hội nghĩ cũng là nền tảng chiến lược để Vertiv và hệ sinh thái đối tác kênh phân phối cùng thống nhất định hướng về các cơ hội thị trường trong khu vực, các ưu tiên công nghệ và chiến lược tăng trưởng. Thông qua những bài phát biểu từ lãnh đạo cấp cao, hội thảo kỹ thuật và các phiên chia sẻ chuyên sâu về giải pháp, đại biểu tham dự hội nghị đã hiểu sâu hơn về những xu hướng mới nhất về hạ tầng AI; giải pháp triển khai AI cho doanh nghiệp và AI có chủ quyền (sovereign AI); công nghệ làm mát bằng chất lỏng; các giải pháp mô-đun tích hợp; hệ thống quản lý nguồn điện và tản nhiệt thế hệ mới, cũng như các giải pháp quản lý hạ tầng thông minh. Các phiên thảo luận khẳng định cách Vertiv và các đối tác đang phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ khách hàng đẩy nhanh quá trình ứng dụng AI thông qua việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các môi trường điện toán mật độ cao.

Chia sẻ về vai trò then chốt của quan hệ hợp tác trong việc thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, ông Daniel Sim, Giám đốc Cấp cao phụ trách Liên minh Hệ sinh thái AI và Đối tác Kênh phân phối của Vertiv Châu Á, nhấn mạnh: “”Đổi mới” không chỉ là chủ đề của hội nghị năm nay mà còn phản ánh định hướng phát triển của toàn ngành trong bối cảnh AI và điện toán hiệu năng cao đang định hình lại kỳ vọng của khách hàng trên khắp châu Á. Các đối tác của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi này nhờ sự am hiểu sâu sắc về thị trường, niềm tin từ khách hàng và năng lực triển khai. Vertiv cam kết tiếp tục trang bị cho các đối tác những công nghệ, năng lực chuyên môn cùng cơ hội hợp tác cần thiết để mở ra những cơ hội tăng trưởng mới và mang lại hiệu quả kinh doanh thiết thực.”

Xuyên suốt hội nghị là các phiên thảo luận về cơ hội phát triển trong môi trường điện toán biên, AI triển khai tại chỗ và AI có chủ quyền, cũng như các lớp hạ tầng và công nghệ thông minh cần thiết cho kỷ nguyên AI. Bên cạnh đó, các hội thảo chuyên đề cũng giới thiệu các thiết kế tham chiếu của Vertiv nhằm đơn giản hóa quá trình quy hoạch và thiết kế trung tâm dữ liệu mới lẫn nâng cấp các cơ sở hiện hữu. Đồng thời chia sẻ nhiều giải pháp khác như các thiết bị phân phối chất làm mát (CDU) và hệ thống phân phối chất lỏng thứ cấp; hệ thống tích hợp có khả năng mở rộng; hạ tầng phân phối điện sẵn sàng cho AI; công nghệ tản nhiệt thế hệ mới. Ngoài ra, còn có hạ tầng lắp đặt trong giá đỡ dành cho điện toán mật độ cao, hệ thống làm lạnh, cùng các giải pháp giám sát và quản lý hạ tầng thông minh.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đối tác phân phối đã có cơ hội tham quan nhà máy Vertiv vừa khai trương tại Johor để tìm hiểu về năng lực sản xuất của Vertiv trong khu vực. Nhà máy này góp phần giúp Vertiv đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên khắp châu Á với tốc độ nhanh chóng, quy mô vượt trội và hiệu quả vận hành tối ưu.

Một trong những điểm nhấn tại Hội nghị Đối tác Vertiv Châu Á 2026 là lễ trao giải Vinh danh Đối tác (Partner Recognition Awards), nhằm tôn vinh các đơn vị có thành tích nổi bật về hiệu quả kinh doanh, năng lực kỹ thuật, phát triển thị trường và tạo ra giá trị cho khách hàng trên toàn khu vực Các giải thưởng ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược, dẫn đầu doanh số, đổi mới giải pháp, phát triển đối tác mới và thành công trong các ngành dọc trọng điểm.

Hạng mục Giải thưởng Hợp tác Chiến lược

Giải thưởng Hợp tác Chiến lược năm 2025: NVIDIA

Giải thưởng Hợp tác Chiến lược năm 2025: Dell Technologies

Hạng mục Giải thưởng Lãnh đạo Hội nghị Châu Á

Giải thưởng Lãnh đạo Hội nghị năm 2024 dành cho Nhà phân phối có Doanh số Cao nhất: Công ty TNHH Orion Computers (Australia)

Giải thưởng Lãnh đạo Hội nghị năm 2025 dành cho Nhà phân phối có Tăng trưởng Doanh số Cao nhất: Công ty TNHH OGX Networks (Malaysia)

Giải thưởng Lãnh đạo Hội nghị năm 2025 dành cho Nhà phân phối Xuất sắc nhất về Doanh số và Tăng trưởng: Công ty TNHH Tech Data Distribution (Singapore)

Giải thưởng Lãnh đạo Hội nghị năm 2025 dành cho Đối tác có Doanh số Cao nhất: Công ty TNHH EON (Hàn Quốc)

Giải thưởng Lãnh đạo Hội nghị năm 2025 dành cho Đối tác có Tăng trưởng Doanh số Cao nhất: Công ty Cổ phần Opencom (Việt Nam)

Giải thưởng Lãnh đạo Hội nghị Châu Á năm 2025 dành cho Đối tác Xuất sắc nhất về Doanh số và Tăng trưởng: Công ty TNHH IT Usaha Engineering (Malaysia)

Bên cạnh các giải thưởng trên, Vertiv cũng vinh danh các đối tác ở nhiều hạng mục khác như: Đổi mới sáng tạo, phát triển đối tác mới, và thành tựu đặc thù theo ngành. Qua đó, khẳng định sự đa dạng và sức mạnh của hệ sinh thái đối tác Vertiv trên khắp châu Á.

Chi tiết về Vertiv và hệ sinh thái đối tác, xem thêm tại Vertiv.com.

Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026 Vertiv ngành trung tâm dữ liệu AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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