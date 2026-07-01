Vertiv là tập đoàn chuyên về hạ tầng kỹ thuật số trọng yếu, vừa công bố chính thức khai trương nhà máy sản xuất tại bang Johor, Malaysia. Nhà máy này không chỉ mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu về hạ tầng Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán mật độ cao ngày càng lớn khắp châu Á, từ Đông Nam Á và Bắc Á, đến cả Úc và New Zealand.

Vertiv khai trương nhà máy sản xuất tại Johor

Với vị trí chiến lược tại thị trấn Senai, bang Johor, một trong những thị trường công nghiệp phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, nhà máy rộng khoảng 21.900 mét vuông này sẽ tăng cường năng lực hỗ trợ khách hàng của Vertiv với chuyên môn xuyên suốt các khâu sản xuất, kỹ thuật, hậu cần và triển khai. Sở hữu lợi thế về vị trí, nhà máy cũng sẽ giúp Vertiv dễ dàng kết nối và nhanh chóng tiếp cận các trung tâm công nghệ cũng như khách hàng trọng điểm trong khu vực.

Nhà máy rộng khoảng 21.900 mét vuông này sẽ tăng cường năng lực hỗ trợ khách hàng của Vertiv với chuyên môn xuyên suốt các khâu sản xuất, kỹ thuật, hậu cần và triển khai

Chia sẻ nhân dịp này, ông Giordano (Gio) Albertazzi, Tổng Giám đốc Điều hành Vertiv, cho biết: “Châu Á tiếp tục là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới về đầu tư AI và hạ tầng kỹ thuật số. Việc mở rộng dấu chân sản xuất của chúng tôi tại Malaysia hướng đến việc tiếp tục nâng cao năng lực hỗ trợ khách hàng - với chất lượng, tốc độ, quy mô và khả năng chống chịu. Nhà máy này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng tiếp theo trong chiến lược hoạch định và vận hành liên tục của Vertiv khi công ty tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tại khu vực và trên toàn cầu.”

“Khi các yêu cầu về điện toán tiếp tục tăng cao qua nhiều thế hệ hạ tầng AI, khách hàng cần đối tác có khả năng cung cấp các giải pháp cung cấp điện, làm mát và hạ tầng ở quy mô lớn. Nhà máy tại Johor sẽ nâng cao năng lực của chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng triển khai hạ tầng kỹ thuật số trọng yếu hiệu quả hơn, đồng thời củng cố khả năng tăng trưởng dài hạn tại châu Á.” Ông Albertazzi cho biết thêm.

Nhà máy tại Johor hỗ trợ toàn bộ quy trình sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm có kiểm chứng đối với hạ tầng nhiệt và nguồn điện tiên tiến.

Phát biểu tại lễ khai trương nhà máy mới của Vertiv, ông Tuan Haji Natazha Hariss, Tổng Giám đốc Điều hành Trung tâm thúc đẩy đầu tư tại Johor (Invest Johor), chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao khoản đầu tư của Vertiv tại Johor. Đây là minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn của các doanh nghiệp đối với vai trò của bang như một trung tâm chiến lược về hạ tầng kỹ thuật số và sản xuất tiên tiến. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt đầu tư, dự án này còn tạo ra những công việc chất lượng cao và mở ra cơ hội phát triển đội ngũ nhân tài địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực của ngành và mang lại lợi ích lâu dài cho bang Johor.”

Nhà máy tại Johor hỗ trợ toàn bộ quy trình sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm có kiểm chứng đối với hạ tầng nhiệt và nguồn điện tiên tiến. Nhờ đó, Vertiv có thể cung cấp các giải pháp mật độ cao với hiệu suất đã được kiểm chứng. Điều này không chỉ hỗ trợ khách hàng giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai mà còn rút ngắn thời gian đưa hệ thống đi vào vận hành trong nhiều môi trường khác nhau, từ doanh nghiệp, điện toán đám mây đến trung tâm dữ liệu cho thuê chỗ đặt máy chủ.

Nhà máy dự kiến sẽ đi vào vận hành toàn bộ vào năm 2027 và tạo ra tới 500 việc làm tay nghề cao cho khu vực

“Nhà máy tại Johor được thiết kế nhằm nâng năng lực hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trên khắp châu Á, thông qua quan hệ hợp tác chặt chẽ tại khu vực và khả năng triển khai nhanh nhạy đối với các dự án hạ tầng phức tạp. Khi khách hàng mở rộng quy mô của AI và các môi trường mật độ cao phức tạp, những yếu tố như khoảng cách, khả năng phản hồi và năng lực triển khai ngày càng trở nên quan trọng.” Ông Paul Churchill, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vertiv khu vực châu Á, cho biết.

Ông Churchill chia sẻ thêm: “Khả năng kết nối khu vực, hệ sinh thái công nghệ đang ngày càng phát triển và nguồn nhân lực địa phương với trình độ cao chính là những yếu tố khiến Johor trở thành một lựa chọn vị trí phù hợp. Nhà máy này củng cố năng lực của chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng đang gia tăng trên khắp khu vực.”

Để biết thêm thông tin về danh mục sản phẩm hàng đầu của Vertiv trong lĩnh vực quản lý năng lượng và nhiệt, giải pháp hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ cho các ứng dụng kỹ thuật số trọng yếu, xem thêm tại https://www.vertiv.com/en-us/