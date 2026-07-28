BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

Vừa qua, tại TP. Huế, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo Hội nghị, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIC cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm nửa đầu năm của BIC đạt gần 2.700 tỷ đồng, hoàn thành gần 45% kế hoạch năm 2026. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 2.600 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ 45% kế hoạch năm, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 30%.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC Trần Hoài An phát biểu tại hội nghị.

Nhằm tạo sức bật tăng trưởng cho hệ thống, 6 tháng đầu năm 2026, song song với việc khai thác hiệu quả kênh Bancassurance, BIC đã tập trung đẩy mạnh doanh thu các kênh khai thác bán lẻ, trực tuyến, môi giới, FDI… và đạt được những kết quả tích cực. Một số nghiệp vụ đạt mức tăng trưởng ấn tượng như: bảo hiểm kỹ thuật tăng hơn 70% so với cùng kỳ, bảo hiểm tàu tăng hơn 24%, bảo hiểm con người tăng gần 20%... Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, BIC cũng đã thực hiện chi trả bồi thường hơn 700 tỷ đồng cho các khách hàng tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, hỗ trợ khách hàng kịp thời khắc phục tổn thất, nhanh chóng ổn định hoạt động kinh doanh và cuộc sống.

Về hiệu quả hoạt động, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tại hải ngoại, hoạt động của các công ty con cũng ghi nhận hiệu quả tốt. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 của CVI (công ty con của BIC tại Campuchia) tăng trưởng ấn tượng 45%, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

Khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 .

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC Trần Hoài An đề nghị toàn hệ thống tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với đảm bảo hiệu quả hoạt động. BIC cần tiếp tục phát huy vai trò trong hệ sinh thái kinh doanh của BIDV, đồng thời đẩy mạnh khai thác các dịch vụ ngoài ngân hàng. BIC cũng cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng các kênh phân phối trên môi trường mạng, phát triển mở rộng sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ, AI… nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng.

Nằm trong chuỗi sự kiện sơ kết và nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2026), ngày 25-26/07/2026, BIC đã tổ chức Chương trình về nguồn tại các địa danh lịch sử của tỉnh Quảng Trị gồm: Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Sông Thạch Hãn và Thành cổ Quảng trị.

Nhân dịp này, BIC cũng đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình người có công với cách mạng cùng nhiều suất quà ý nghĩa tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Gio Linh (tỉnh Quảng Trị). Đây là hoạt động thường niên ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tiếp thêm động lực cho cán bộ, nhân viên toàn hệ thống thi đua hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026.