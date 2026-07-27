Cụ thể, đại diện VNPT đã đồng hành cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng phòng học số cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. Hoạt động nằm trong chuỗi triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số ngành Giáo dục giai đoạn 2025 - 2030, tiếp tục khẳng định cam kết của VNPT trong việc đồng hành cùng ngành Giáo dục xây dựng môi trường dạy và học hiện đại.

VNPT trao tặng 5 phòng học số tại đặc khu Côn Đảo

Phòng học số được trang bị đồng bộ hệ thống màn hình tương tác thông minh, thiết bị phục vụ giảng dạy, hạ tầng kết nối Internet cùng các phần mềm hỗ trợ dạy và học. Trên nền tảng này, giáo viên có thể thiết kế bài giảng trực quan, khai thác kho học liệu số, tổ chức các hoạt động tương tác ngay trên lớp và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thời gian thực. Học sinh được tiếp cận phương pháp học tập sinh động, tăng khả năng tương tác, chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua hình ảnh, video, mô phỏng và các nội dung số đa phương tiện, từ đó nâng cao hứng thú và hiệu quả học tập.

Đối với nhà trường, Phòng học số góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ phục vụ công tác dạy học, hỗ trợ quản lý lớp học, kết nối dữ liệu với các nền tảng giáo dục số và từng bước hình thành môi trường giáo dục thông minh. Đặc biệt, đối với học sinh vùng biển đảo Côn Đảo, mô hình này mở ra thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp dạy học hiện đại, thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa khu vực trung tâm và vùng xa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục.

Thông qua chương trình, VNPT tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác đồng hành tin cậy của ngành Giáo dục trong hành trình chuyển đổi số, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các khu vực và tạo thêm cơ hội học tập hiện đại cho học sinh vùng biển đảo.

Phòng học số góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ phục vụ công tác dạy học, hỗ trợ quản lý lớp học, kết nối dữ liệu với các nền tảng giáo dục số và từng bước hình thành môi trường giáo dục thông minh.

Nhiều năm qua, VNPT đã phát triển hệ sinh thái giáo dục số VNPT vnEdu với các giải pháp phục vụ toàn diện công tác quản lý, giảng dạy và học tập, từ quản trị nhà trường, sổ liên lạc điện tử, học bạ số, tuyển sinh đầu cấp, thanh toán học phí không dùng tiền mặt đến các nền tảng học tập trực tuyến và kho học liệu số. Hệ sinh thái này hiện đang được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, minh bạch và kết nối.

Việc đồng hành trao tặng Phòng học số tại Côn Đảo tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của VNPT trong việc chung tay cùng ngành Giáo dục Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng nền giáo dục số hiện đại, bình đẳng và bền vững.